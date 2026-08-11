TRỰC TIẾP Trực tiếp 1. FC Köln vs Bayer Leverkusen: Trận đấu đang diễn ra Bayer Leverkusen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục trước chuyến làm khách của 1. FC Köln, đội đứng thứ 15. Trận đấu bắt đầu lúc 21h30 ngày 08/11/2026.

1. FC Köln 0 - 0 Bayer Leverkusen Hiệp 1 — phút 7' 7' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu 1. FC Köln tiếp đón Bayer Leverkusen.

Cập nhật lúc 21:37 08/11/2026

Đội hình chính thức 1. FC Köln Sơ đồ 3-5-2 · HLV René Wagner Bayer Leverkusen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carles Martínez 1 M. Schwäbe 2 J. Schmied 22 Jahmai Simpson-Pusey 5 T. Krauß 28 S. Sebulonsen 37 L. Maina 23 Paul Michael Junior Okon-Engstler 47 M. Moore 3 B. Sosa 30 M. Bülter 10 S. El Mala 1 M. Flekken 4 J. Quansah 12 E. Tapsoba 2 F. Medina 3 Miguel Gutiérrez 6 E. Fernández 24 Aleix García 9 Afonso Moreira 10 M. Tillman 30 I. Maza 14 P. Schick Dự bị 1. FC Köln 17 Castro-Montes 11 Reigan Heskey 8 Bergmann Jóhannesson 24 Lochoshvili 14 G. Mensah 29 J. Thielmann 7 Waldschmidt 20 R. Zieler 19 M. El Mala Bayer Leverkusen 7 J. Hofmann 15 T. Oermann 17 Lucas Vázquez 42 M. Culbreath 22 V. Boniface 28 J. Blaswich 29 E. Ben Seghir 5 L. Badé 8 R. Andrich Cập nhật đội hình lúc 21:02 08/11/2026

Bayer Leverkusen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 6 và 13 điểm. Họ đến RheinEnergieStadion lúc 21h30 ngày 08/11/2026 để gặp 1. FC Köln, đội đang đứng thứ 15 với 9 điểm. Hai đội cách nhau 4 điểm, nhưng thế đối đầu và phong độ gần đây cho thấy bức tranh không hoàn toàn một chiều.

Leverkusen bám sát nhóm đầu bảng

Với 13 điểm, Bayer Leverkusen đang ở nửa trên bảng xếp hạng và nằm trong tầm ngắm của nhóm dự cúp châu lục. Chuyến làm khách này là cơ hội để họ duy trì khoảng cách với những đối thủ phía trên.

Trong khi đó, 1. FC Köln đứng thứ 15 với 9 điểm, kém đối thủ 4 điểm. Đội chủ nhà cần tận dụng lợi thế sân nhà để rút ngắn khoảng cách với nhóm đứng trên.

Phong độ: Köln ổn định hơn, Leverkusen chững lại

Trong 5 trận gần nhất, 1. FC Köln thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận gần đây nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một chiến thắng. Đội bóng thành phố Köln chưa nếm thất bại trong 2 trận vừa qua.

Ngược lại, Bayer Leverkusen chỉ thắng 2 trận và thua tới 3 trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng lưu ý, họ đang trải qua chuỗi 2 trận thua liên tiếp. Đây là điểm đáng chú ý với một đội đang muốn giữ chỗ trong nhóm đầu bảng.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Leverkusen

Dù phong độ gần đây không thuận lợi, Bayer Leverkusen có lợi thế tâm lý rõ rệt trong lịch sử gặp đối thủ. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội khách thắng cả 5, còn 1. FC Köln chưa có trận thắng hay hòa nào.

Chuỗi kết quả này đặt 1. FC Köln vào thế phải tìm cách phá vỡ thế bất lợi quen thuộc. Với đội chủ nhà, đây là thử thách về bản lĩnh nhiều hơn là về chuyên môn.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán của Bayer Leverkusen là chặn đứng chuỗi 2 trận thua liên tiếp. Việc lấy lại sự tự tin sau hai thất bại sẽ quyết định họ có giữ được nhịp bám đuổi nhóm dự cúp châu lục hay không. Lịch sử đối đầu là điểm tựa tinh thần đáng kể cho đoàn quân khách.

Về phía 1. FC Köln, chuỗi 2 trận không thua gần nhất cùng lợi thế sân nhà là nền tảng để cạnh tranh. Nếu giữ được sự chắc chắn như những trận vừa qua và chơi kỷ luật, họ có cơ sở để làm khó đối thủ vốn đang thiếu ổn định.

Nhận định

Xét tổng thể, Bayer Leverkusen có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu áp đảo. Tuy nhiên, phong độ sa sút với 3 thất bại trong 5 trận gần nhất khiến họ không thể chủ quan. 1. FC Köln đang chơi ổn định hơn và có sân nhà hỗ trợ, nên trận đấu hứa hẹn cạnh tranh hơn khoảng cách 4 điểm trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất 1. FC Köln · 0 thắng 0 hòa Bayer Leverkusen · 5 thắng 1. FC Köln 1 - 2 Bayer Leverkusen BL Bayer Leverkusen 2 - 0 1. FC Köln BL Bayer Leverkusen 3 - 2 1. FC Köln BL 1. FC Köln 0 - 2 Bayer Leverkusen BL Bayer Leverkusen 3 - 0 1. FC Köln BL

1. FC Köln 5 trận gần nhất H T H B T 8 Trận 2-3-3 T-H-B 9 Ghi (TB 1.1) 12 Thủng lưới Bayer Leverkusen 5 trận gần nhất B B T B T 8 Trận 4-1-3 T-H-B 18 Ghi (TB 2.3) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 9 6 3 0 +20 21 T H T T H 2 Borussia Dortmund 9 6 3 0 +9 21 T H T H H 3 RB Leipzig 9 6 0 3 +14 18 T T T B T … 5 Werder Bremen 9 4 3 2 +2 15 B T T H H 6 Bayer Leverkusen 8 4 1 3 +2 13 B B T T T 7 SV Elversberg 9 4 1 4 -1 13 B T B T B … 14 1899 Hoffenheim 8 3 0 5 -2 9 B T T B B 15 1. FC Köln 8 2 3 3 -3 9 H H B T B 16 Union Berlin 8 1 4 3 -12 7 H H H T B …