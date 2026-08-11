Trực tiếp 1. FC Köln vs Bayer Leverkusen: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp 1. FC Köln vs Bayer Leverkusen: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể08/11/2026 16:46

Bayer Leverkusen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục trước chuyến làm khách của 1. FC Köln, đội đứng thứ 15. Trận đấu bắt đầu lúc 21h30 ngày 08/11/2026.

1. FC Köln0 - 0Bayer LeverkusenHiệp 1 — phút 7'
  • 7'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    1. FC Köln tiếp đón Bayer Leverkusen.

Cập nhật lúc 21:37 08/11/2026

Đội hình chính thức
1. FC Köln
Sơ đồ 3-5-2 · HLV René Wagner
Bayer Leverkusen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carles Martínez
1
M. Schwäbe
2
J. Schmied
22
Jahmai Simpson-Pusey
5
T. Krauß
28
S. Sebulonsen
37
L. Maina
23
Paul Michael Junior Okon-Engstler
47
M. Moore
3
B. Sosa
30
M. Bülter
10
S. El Mala
1
M. Flekken
4
J. Quansah
12
E. Tapsoba
2
F. Medina
3
Miguel Gutiérrez
6
E. Fernández
24
Aleix García
9
Afonso Moreira
10
M. Tillman
30
I. Maza
14
P. Schick
Dự bị
1. FC Köln
17 Castro-Montes11 Reigan Heskey8 Bergmann Jóhannesson24 Lochoshvili14 G. Mensah29 J. Thielmann7 Waldschmidt20 R. Zieler19 M. El Mala
Bayer Leverkusen
7 J. Hofmann15 T. Oermann17 Lucas Vázquez42 M. Culbreath22 V. Boniface28 J. Blaswich29 E. Ben Seghir5 L. Badé8 R. Andrich
Cập nhật đội hình lúc 21:02 08/11/2026

Bayer Leverkusen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 6 và 13 điểm. Họ đến RheinEnergieStadion lúc 21h30 ngày 08/11/2026 để gặp 1. FC Köln, đội đang đứng thứ 15 với 9 điểm. Hai đội cách nhau 4 điểm, nhưng thế đối đầu và phong độ gần đây cho thấy bức tranh không hoàn toàn một chiều.

Leverkusen bám sát nhóm đầu bảng

Với 13 điểm, Bayer Leverkusen đang ở nửa trên bảng xếp hạng và nằm trong tầm ngắm của nhóm dự cúp châu lục. Chuyến làm khách này là cơ hội để họ duy trì khoảng cách với những đối thủ phía trên.

Trong khi đó, 1. FC Köln đứng thứ 15 với 9 điểm, kém đối thủ 4 điểm. Đội chủ nhà cần tận dụng lợi thế sân nhà để rút ngắn khoảng cách với nhóm đứng trên.

Phong độ: Köln ổn định hơn, Leverkusen chững lại

Trong 5 trận gần nhất, 1. FC Köln thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận gần đây nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một chiến thắng. Đội bóng thành phố Köln chưa nếm thất bại trong 2 trận vừa qua.

Ngược lại, Bayer Leverkusen chỉ thắng 2 trận và thua tới 3 trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng lưu ý, họ đang trải qua chuỗi 2 trận thua liên tiếp. Đây là điểm đáng chú ý với một đội đang muốn giữ chỗ trong nhóm đầu bảng.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Leverkusen

Dù phong độ gần đây không thuận lợi, Bayer Leverkusen có lợi thế tâm lý rõ rệt trong lịch sử gặp đối thủ. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội khách thắng cả 5, còn 1. FC Köln chưa có trận thắng hay hòa nào.

Chuỗi kết quả này đặt 1. FC Köln vào thế phải tìm cách phá vỡ thế bất lợi quen thuộc. Với đội chủ nhà, đây là thử thách về bản lĩnh nhiều hơn là về chuyên môn.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán của Bayer Leverkusen là chặn đứng chuỗi 2 trận thua liên tiếp. Việc lấy lại sự tự tin sau hai thất bại sẽ quyết định họ có giữ được nhịp bám đuổi nhóm dự cúp châu lục hay không. Lịch sử đối đầu là điểm tựa tinh thần đáng kể cho đoàn quân khách.

Về phía 1. FC Köln, chuỗi 2 trận không thua gần nhất cùng lợi thế sân nhà là nền tảng để cạnh tranh. Nếu giữ được sự chắc chắn như những trận vừa qua và chơi kỷ luật, họ có cơ sở để làm khó đối thủ vốn đang thiếu ổn định.

Nhận định

Xét tổng thể, Bayer Leverkusen có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu áp đảo. Tuy nhiên, phong độ sa sút với 3 thất bại trong 5 trận gần nhất khiến họ không thể chủ quan. 1. FC Köln đang chơi ổn định hơn và có sân nhà hỗ trợ, nên trận đấu hứa hẹn cạnh tranh hơn khoảng cách 4 điểm trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
1. FC Köln · 0 thắng0 hòaBayer Leverkusen · 5 thắng
25/04/2026
1. FC Köln
1 - 2
Bayer Leverkusen
BL
14/12/2025
Bayer Leverkusen
2 - 0
1. FC Köln
BL
06/02/2025
Tứ kết
Bayer Leverkusen
3 - 2
1. FC Köln
BL
03/03/2024
1. FC Köln
0 - 2
Bayer Leverkusen
BL
08/10/2023
Bayer Leverkusen
3 - 0
1. FC Köln
BL
1. FC Köln
5 trận gần nhất
HTHBT
8
Trận
2-3-3
T-H-B
9
Ghi (TB 1.1)
12
Thủng lưới
Bayer Leverkusen
5 trận gần nhất
BBTBT
8
Trận
4-1-3
T-H-B
18
Ghi (TB 2.3)
16
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Bayern München9630+2021THTTH
2Borussia Dortmund9630+921THTHH
3RB Leipzig9603+1418TTTBT
5Werder Bremen9432+215BTTHH
6Bayer Leverkusen8413+213BBTTT
7SV Elversberg9414-113BTBTB
141899 Hoffenheim8305-29BTTBB
151. FC Köln8233-39HHBTB
16Union Berlin8143-127HHHTB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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