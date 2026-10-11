Trực tiếp 1. FC Köln vs Borussia Mönchengladbach: Hết hiệp 1, hòa 1-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp 1. FC Köln vs Borussia Mönchengladbach: Hết hiệp 1, hòa 1-1

Văn Thể11/10/2026 15:27

Cả 1. FC Köln và Borussia Mönchengladbach đều bước vào màn so tài tại RheinEnergieStadion với áp lực nặng nề sau chuỗi trận khởi đầu không như mong đợi.

1. FC Köln1 - 1Borussia MönchengladbachNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 39'BÀN THẮNG! Borussia Mönchengladbach (1-1)

    Phút 39': Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 36'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: 1. FC Köln 51% - 49% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 2 - 0.

  • 26'BÀN THẮNG! 1. FC Köln (1-0)

    Phút 26': Ísak Bergmann Jóhannesson (1. FC Köln) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: 1. FC Köln 53% - 47% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 0.

  • 24'Thẻ vàng

    Phút 24': Jan Leszczynski (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Thẻ vàng

    Phút 13': Marius Bülter (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: 1. FC Köln 54% - 46% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    1. FC Köln tiếp đón Borussia Mönchengladbach.

Cập nhật lúc 21:28 11/10/2026

Đội hình chính thức
1. FC Köln
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV René Wagner
Borussia Mönchengladbach
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV A. Blessin
1
M. Schwäbe
28
S. Sebulonsen
22
Jahmai Simpson-Pusey
24
Lochoshvili
3
B. Sosa
8
Bergmann Jóhannesson
6
E. Skhiri
37
L. Maina
47
M. Moore
10
S. El Mala
30
M. Bülter
1
M. Nicolas
14
D. Hashioka
5
Leszczyński
4
K. Diks
29
J. Scally
38
H. Bolin
16
P. Sander
26
L. Ullrich
25
R. Hack
10
F. Neuhaus
3
I. Lidberg
Dự bị
1. FC Köln
14 G. Mensah5 T. Krauß23 Paul Michael Junior Okon-Engstler15 I. Rondić2 J. Schmied29 J. Thielmann7 Waldschmidt20 R. Zieler11 Reigan Heskey
Borussia Mönchengladbach
34 M. Nguefack36 W. Mohya18 S. Machino22 Y. Konoplya20 D. Herold27 F. Fleck2 F. Chiarodia33 D. Batz47 Z. Uno
Cập nhật đội hình lúc 20:03 11/10/2026
1. FC KölnThống kêBorussia Mönchengladbach
51%
Kiểm soát bóng
49%
6
Dứt điểm
6
1
Trúng đích
2
0
Phạt góc
2
4
Phạm lỗi
7
2
Thủ môn cứu thua
0

Cuộc chạm trán giữa 1. FC Köln và Borussia Mönchengladbach diễn ra vào lúc 20:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động RheinEnergieStadion. Cả hai câu lạc bộ đều đang rất cần một kết quả tích cực để giải tỏa áp lực tâm lý sau giai đoạn thi đấu không như ý vừa qua.

Áp lực điểm số trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, 1. FC Köln đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 4 điểm sau giai đoạn đầu mùa. Vị trí này khiến đội chủ nhà chưa thể yên tâm và buộc phải tìm kiếm thêm điểm số để củng cố vị thế an toàn.

Trong khi đó, tình cảnh của Borussia Mönchengladbach còn ngặt nghèo hơn đáng kể. Đội khách hiện xếp cuối bảng ở vị trí thứ 18 khi chưa giành được điểm nào (0 điểm). Khoảng cách về điểm số cùng vị trí đáy bảng khiến mỗi trận đấu lúc này đều trở thành thử thách nặng nề đối với họ.

Phong độ thi đấu và chuỗi trận ảm đạm của đội khách

Phong độ gần đây của 1. FC Köln mang lại bức tranh tương đối nhiều biến động. Trong 4 trận đấu gần nhất, đội bóng này giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận 2 thất bại. Dù chưa đạt được sự ổn định cao, thắng lợi gần đây vẫn tiếp thêm sự tự tin cho đội chủ sân RheinEnergieStadion.

Trái lại, Borussia Mönchengladbach đang trải qua chuỗi ngày thi đấu vô cùng khó khăn. Đội khách đã để thua liên tiếp cả 4 trận gần nhất. Việc liên tục trắng tay phản ánh sự chệch choạc trong cách vận hành lối chơi, khiến họ phải bước vào chuyến làm khách lần này với áp lực tâm lý đè nặng.

Cục diện đối đầu cân bằng trong quá khứ

Thành tích chạm trán giữa hai đội cho thấy sự giằng co rõ rệt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, 1. FC Köln giành được 1 trận thắng, chia điểm trong 3 trận hòa, và Borussia Mönchengladbach cũng có được 1 trận thắng.

Sự cân bằng này chỉ ra rằng các màn đối đầu trước đây luôn diễn ra chặt chẽ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, lợi thế sân nhà RheinEnergieStadion cùng điểm số tích lũy tốt hơn có thể mang lại điểm tựa tinh thần nhất định cho 1. FC Köln.

Nhận định thế trận

Với lợi thế sân nhà và việc đối thủ đang chìm sâu trong chuỗi trận thất bại, 1. FC Köln nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ để tìm kiếm cơ hội ghi bàn sớm. Đội chủ nhà hiểu rõ sự nôn nóng của đối phương là thời cơ thuận lợi để áp đặt thế trận.

Ở chiều ngược lại, Borussia Mönchengladbach buộc phải ưu tiên sự an toàn nơi phòng tuyến nhằm chấm dứt chuỗi trận toàn thua. Quyết tâm giải tỏa cơn khát điểm sẽ thúc đẩy đội khách thi đấu cẩn trọng hơn, biến cuộc so tài trên sân RheinEnergieStadion thành một màn tranh chấp đầy toan tính giữa hai bên.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
1. FC Köln · 1 thắng3 hòaBorussia Mönchengladbach · 1 thắng
21/03/2026
1. FC Köln
3 - 3
Borussia Mönchengladbach
Hòa
09/11/2025
Borussia Mönchengladbach
3 - 1
1. FC Köln
BM
09/03/2024
Borussia Monchengladbach
3 - 3
1. FC Köln
Hòa
22/10/2023
1. FC Köln
3 - 1
Borussia Monchengladbach
1FK
02/04/2023
1. FC Köln
0 - 0
Borussia Monchengladbach
Hòa
1. FC Köln
5 trận gần nhất
HBHBT
4
Trận
1-1-2
T-H-B
6
Ghi (TB 1.5)
9
Thủng lưới
Borussia Mönchengladbach
5 trận gần nhất
HTBBB
4
Trận
0-0-4
T-H-B
6
Ghi (TB 1.5)
16
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Borussia Dortmund5410+713HTTTT
2Bayern München5320+1211HTTHT
3SC Freiburg4310+910HTTT
13Eintracht Frankfurt5122-75BHTBH
141. FC Köln4112-34BHBT
15SC Paderborn 075113-44BTBBH
171899 Hoffenheim5104-43BBTBB
18Borussia Mönchengladbach4004-100BBBB
Tình hình lực lượng
1. FC Köln
R. Ache (Thigh Injury)
A. Castro-Montes (Muscle Injury)
T. Dallinga (Knee Injury)
T. Hubers (Knee Injury)
R. Ache (Thigh Injury)
A. Castro-Montes (Muscle Injury)
T. Dallinga (Knee Injury)
T. Hubers (Knee Injury)
Borussia Mönchengladbach
J. Castrop (Shoulder Injury)
F. Honorat (Muscle Injury)
N. Kuhn (Muscle Injury)
E. Leopold (Knee Injury)
K. Itakura (Ankle Injury)
T. Kleindienst (Injury)
J. Castrop (Shoulder Injury)
F. Honorat (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp 1. FC Köln vs Borussia Mönchengladbach: Hết hiệp 1, hòa 1-1
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