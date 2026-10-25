Trực tiếp 1899 Hoffenheim vs Bayer Leverkusen: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp 1899 Hoffenheim vs Bayer Leverkusen: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Văn Thể25/10/2026 16:47

Bayer Leverkusen đang thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của 1899 Hoffenheim trên sân Prezero Arena lúc 21h30 ngày 25/10/2026.

1899 Hoffenheim0 - 0Bayer LeverkusenHiệp 2 — phút 78'
  • 78'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 78'1899 Hoffenheim ép sân

    Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 45% - 55% Bayer Leverkusen, dứt điểm 15 - 7 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 12 - 5, cứu thua 0 - 2.

  • 75'Thẻ vàng

    Phút 75': Facundo Medina (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 72'Thay người

    Phút 72' (1899 Hoffenheim): Bambasé Conté vào sân thay Wouter Burger.

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': Leon Avdullahu (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 66'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 45% - 55% Bayer Leverkusen, dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 1 - 2.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (1899 Hoffenheim): Andrej Kramarić vào sân thay Adam Hložek.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Bayer Leverkusen): Robert Andrich vào sân thay Equi Fernández.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Bayer Leverkusen): Afonso Moreira vào sân thay Nathan Tella.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Bayer Leverkusen): Loïc Badé vào sân thay Jarell Quansah.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Patrik Schick (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 54'1899 Hoffenheim ép sân

    Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 57% - 43% Bayer Leverkusen, dứt điểm 15 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 0 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': Alexander Prass (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 41'Thay người

    Phút 41' (Bayer Leverkusen): Malik Tillman vào sân thay Moussa Diaby.

  • 40'Thẻ vàng

    Phút 40': Equi Fernández (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 39'1899 Hoffenheim ép sân

    Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 53% - 47% Bayer Leverkusen, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 5 - 0, cứu thua 0 - 2.

  • 26'1899 Hoffenheim ép sân

    Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 62% - 38% Bayer Leverkusen, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 4 - 0, cứu thua 0 - 2.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 48% - 52% Bayer Leverkusen, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    1899 Hoffenheim tiếp đón Bayer Leverkusen.

Cập nhật lúc 23:09 25/10/2026

Đội hình chính thức
1899 Hoffenheim
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV C. Ilzer
Bayer Leverkusen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carles Martínez
1
O. Baumann
34
V. Coufal
5
O. Kabak
28
K. Machida
39
M. Rots
7
L. Avdullahu
18
W. Burger
22
A. Prass
11
F. Asllani
10
A. Hložek
14
A. Daghim
1
M. Flekken
4
J. Quansah
12
E. Tapsoba
2
F. Medina
3
Miguel Gutiérrez
24
Aleix García
6
E. Fernández
19
M. Diaby
30
I. Maza
23
N. Tella
14
P. Schick
Dự bị
1899 Hoffenheim
29 Natnael Abraha13 Bernardo20 B. Conté15 V. Gendrey2 R. Hranáč27 A. Kramarić32 Cajetan Benjamin Lenz9 Max Moerstedt37 L. Philipp
Bayer Leverkusen
10 M. Tillman15 T. Oermann9 Afonso Moreira17 Lucas Vázquez7 J. Hofmann22 V. Boniface28 J. Blaswich5 L. Badé8 R. Andrich
Cập nhật đội hình lúc 21:02 25/10/2026
1899 HoffenheimThống kêBayer Leverkusen
45%
Kiểm soát bóng
55%
15
Dứt điểm
7
2
Trúng đích
0
4
Phạt góc
1
12
Phạm lỗi
5
0
Thủ môn cứu thua
2

Bayer Leverkusen đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và sẽ tìm cách kéo dài mạch trận khi đến thăm 1899 Hoffenheim. Trận đấu diễn ra lúc 21h30 ngày 25/10/2026 tại Prezero Arena. Chủ nhà vừa thắng 2 trận gần nhất nhưng vẫn đang ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Leverkusen mang theo mạch thắng hoàn hảo

Phong độ là điểm nhấn lớn nhất của đội khách. Bayer Leverkusen thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và niềm tin đang ở mức cao.

Trên bảng xếp hạng, Bayer Leverkusen đang đứng thứ 4 với 13 điểm. Với đà thăng tiến này, họ bước vào trận đấu với tâm thế của đội muốn giữ nguyên nhịp độ, không để chuỗi thắng bị cắt ở một sân đấu không dễ chịu.

Hoffenheim hồi phục sau chuỗi thua

Về phía chủ nhà, bức tranh có nhiều gam màu đan xen. 1899 Hoffenheim thua 3 trận liên tiếp trước đó, sau đó thắng 2 trận gần nhất. Đó là tín hiệu tích cực cho thấy đội bóng đã tìm lại cảm giác chiến thắng.

Tuy nhiên, 1899 Hoffenheim hiện đứng thứ 14 với 6 điểm, kém Bayer Leverkusen 7 điểm. Khoảng cách này phản ánh chặng đầu mùa giải chưa thuận lợi của đội chủ nhà, nên họ cần duy trì đà đi lên để cải thiện vị thế của mình.

Lịch sử đối đầu cân bằng hơn phong độ hiện tại

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bayer Leverkusen thắng 3 trận và 1899 Hoffenheim thắng 2 trận, không có trận hòa nào. Con số này cho thấy cuộc đối đầu giữa hai đội thường phân định thắng thua rõ ràng.

Đáng chú ý, chủ nhà cũng từng nhiều lần vượt qua đối thủ trong khoảng thời gian đó. Vì vậy, lợi thế phong độ của đội khách chưa đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đang ở hai trạng thái khác nhau. Bayer Leverkusen có sự tự tin của chuỗi 5 trận thắng. Trong khi đó, 1899 Hoffenheim có động lực từ hai chiến thắng liên tiếp gần nhất và lợi thế sân nhà.

Nếu Bayer Leverkusen giữ được sự ổn định như những tuần qua, họ hoàn toàn có thể tiếp tục bay cao. Ngược lại, nếu 1899 Hoffenheim tận dụng tốt đà hưng phấn và khán đài quen thuộc, chủ nhà có thể khiến mạch thắng của đối thủ dừng lại.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Bayer Leverkusen được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy vậy, thành tích đối đầu khá cân bằng và tinh thần đang lên của 1899 Hoffenheim khiến trận đấu hứa hẹn nhiều cạnh tranh. Câu hỏi đặt ra là liệu đội khách có tiếp tục bay cao hay chủ nhà sẽ tạo nên bước ngoặt trên sân Prezero Arena.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
1899 Hoffenheim · 2 thắng0 hòaBayer Leverkusen · 3 thắng
17/01/2026
1899 Hoffenheim
1 - 0
Bayer Leverkusen
1H
23/08/2025
Bayer Leverkusen
1 - 2
1899 Hoffenheim
1H
02/02/2025
Bayer Leverkusen
3 - 1
1899 Hoffenheim
BL
14/09/2024
1899 Hoffenheim
1 - 4
Bayer Leverkusen
BL
30/03/2024
Bayer Leverkusen
2 - 1
1899 Hoffenheim
BL
1899 Hoffenheim
5 trận gần nhất
TTBBB
6
Trận
2-0-4
T-H-B
11
Ghi (TB 1.8)
14
Thủng lưới
Bayer Leverkusen
5 trận gần nhất
TTTTT
6
Trận
4-1-1
T-H-B
16
Ghi (TB 2.7)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Borussia Dortmund7520+817THHTT
2Bayern München6420+1714THTTH
3SC Freiburg6411+913BTHTT
4Bayer Leverkusen6411+713TTTHT
5RB Leipzig7403+912TBTBT
13Eintracht Frankfurt7223-78BTBHT
141899 Hoffenheim6204-36TBBTB
15VfB Stuttgart7205-36BBTBB
Tình hình lực lượng
1899 Hoffenheim
N. De Cat (Knee Injury)
A. Hajdari (Foot Injury)
P. Wimmer (Thigh Injury)
B. Conte (Injury)
N. De Cat (Knee Injury)
A. Hajdari (Foot Injury)
P. Wimmer (Thigh Injury)
B. Conte (Injury)
Bayer Leverkusen
E. Ben Seghir (Muscle Injury)
G. Doue (Calf Injury)
K. Eichhorn (Illness)
C. Kofane (Muscle Injury)
M. Terrier (Muscle Injury)
M. Culbreath (Foot Injury)
E. Ben Seghir (Muscle Injury)
G. Doue (Calf Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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