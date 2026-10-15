Trực tiếp 1899 Hoffenheim vs Beşiktaş: Beşiktaş vượt lên dẫn trước

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TRỰC TIẾPTrực tiếp 1899 Hoffenheim vs Beşiktaş: Beşiktaş vượt lên dẫn trước

Văn Thể15/10/2026 21:45

Cuộc đua tốp đầu đặt 1899 Hoffenheim vào thế phải đuổi theo khi đứng hạng 29, trong khi Beşiktaş ở hạng 4. Trận đấu diễn ra 02:00 ngày 16/10 tại Prezero Arena.

1899 Hoffenheim1 - 2BeşiktaşHiệp 2 — phút 78'
  • 78'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: 1899 Hoffenheim 1 - 2 Beşiktaş.

  • 74'Beşiktaş ép sân

    Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 51% - 49% Beşiktaş, dứt điểm 7 - 14 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 5; phạm lỗi 14 - 8, cứu thua 0 - 1.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (1899 Hoffenheim): Nathan De Cat vào sân thay Wouter Burger.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (1899 Hoffenheim): Bambasé Conté vào sân thay Andrej Kramarić.

  • 72'BÀN THẮNG! Beşiktaş (1-2)

    Phút 72': Oh Hyeon-gyu (Beşiktaş) lập công (kiến tạo: Junior Olaitan). Tỷ số: 1 - 2.

  • 68'BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (1-1)

    Phút 68': Fisnik Asllani (1899 Hoffenheim) lập công (kiến tạo: Tim Lemperle). Tỷ số: 1 - 1.

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': Ozan Kabak (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 62'Beşiktaş ép sân

    Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 50% - 50% Beşiktaş, dứt điểm 6 - 12 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 60'BÀN THẮNG! Beşiktaş (0-1)

    Phút 60': Amir Murillo (Beşiktaş) lập công (kiến tạo: Oh Hyeon-gyu). Tỷ số: 0 - 1.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (1899 Hoffenheim): Tim Lemperle vào sân thay Adam Hložek.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (1899 Hoffenheim): Alexander Prass vào sân thay Adam Daghim.

  • 50'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 51% - 49% Beşiktaş, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Beşiktaş): Fabio Miretti vào sân thay Orkun Kökçü.

  • 37'1899 Hoffenheim ép sân

    Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 58% - 42% Beşiktaş, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 6 - 3.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 53% - 47% Beşiktaş, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 2.

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': Fisnik Asllani (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 46% - 54% Beşiktaş, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    1899 Hoffenheim tiếp đón Beşiktaş.

Cập nhật lúc 03:35 16/10/2026

Đội hình chính thức
1899 Hoffenheim
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV C. Ilzer
Beşiktaş
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Italiano
1
O. Baumann
34
V. Coufal
5
O. Kabak
28
K. Machida
13
Bernardo
18
W. Burger
7
L. Avdullahu
27
A. Kramarić
11
F. Asllani
14
A. Daghim
10
A. Hložek
1
A. Nübel
62
A. Murillo
12
E. Agbadou
53
E. Topçu
11
K. Ouattara
15
J. Olaitan
4
W. Ndidi
29
I. Fakili
10
O. Kökçü
19
L. Trossard
9
Oh Hyeon-Gyu
Dự bị
1899 Hoffenheim
20 B. Conté29 Natnael Abraha17 Nathan De Cat15 V. Gendrey2 R. Hranáč19 T. Lemperle32 Cajetan Benjamin Lenz9 Max Moerstedt36 L. Petersson
Beşiktaş
80 D. Alemdar33 R. Yılmaz17 E. Poku58 Y. Özcan6 S. Özcan21 F. Miretti90 S. Kılıçsoy8 K. Yılmaz35 Tiago Djaló
Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026
1899 HoffenheimThống kêBeşiktaş
51%
Kiểm soát bóng
49%
7
Dứt điểm
14
2
Trúng đích
2
3
Phạt góc
5
14
Phạm lỗi
8
0
Thủ môn cứu thua
1

Cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng đang tạo ra khoảng cách rất rõ giữa hai đội trước giờ bóng lăn. 1899 Hoffenheim đứng hạng 29 với 0 điểm, còn Beşiktaş ở hạng 4 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 16/10/2026 trên sân Prezero Arena.

Vị trí trên bảng xếp hạng: hai thái cực

Beşiktaş đang nằm trong nhóm đầu bảng, hạng 4 với 3 điểm. Vị trí này cho thấy đội khách đã bước vào giải đấu khá thuận lợi và có lợi thế tâm lý khi sang làm khách.

Ngược lại, 1899 Hoffenheim ở vị trí 29 và chưa có điểm nào. Với đội chủ nhà, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên, nơi Beşiktaş đang đứng.

Phong độ gần đây: Beşiktaş vượt trội

Trong 5 trận gần nhất, Beşiktaş thắng 4 trận và thua 1 trận. Đội khách thắng ở trận mới nhất, thua ở trận liền trước, rồi thắng liên tiếp 3 trận còn lại trong chuỗi này. Đây là mạch kết quả cho thấy sự ổn định và sức bền của cả tập thể.

Trong khi đó, 1899 Hoffenheim thua 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thắng 1 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà đang thua liên tiếp 3 trận gần đây nhất. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận thứ tư tính ngược từ hiện tại, nên đà đi xuống đang là vấn đề lớn nhất của họ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với chuỗi kết quả như vậy, 1899 Hoffenheim cần sớm lấy lại sự chắc chắn trong cách tổ chức trận đấu. Chuỗi thua liên tiếp thường khiến một đội dễ mất tự tin, và việc ghi bàn hoặc giữ vững mạch phòng ngự ở giai đoạn đầu có thể quyết định tâm lý cả trận. Lợi thế sân nhà là yếu tố họ cần tận dụng để tạo sức ép ngay từ những phút đầu.

Về phía Beşiktaş, đội khách có đà hưng phấn từ chuỗi 4 trận thắng trong 5 trận gần nhất. Nếu duy trì được sự kỷ luật và nhịp độ đã giúp họ leo lên hạng 4, Beşiktaş hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận ngay cả khi đá trên sân đối phương.

Nhận định

Xét trên phong độ và vị trí hiện tại, Beşiktaş đang là đội có nhiều lợi thế hơn. Họ ở nhóm đầu bảng, có chuỗi kết quả tốt hơn hẳn và mang tâm lý thoải mái hơn so với đối thủ.

Tuy nhiên, 1899 Hoffenheim có lợi thế sân nhà và rất cần một kết quả tích cực để phá vỡ mạch thua. Trận đấu vì thế hứa hẹn là màn đối đầu giữa đội đang lên đà và đội đang tìm cách thoát khỏi vị trí khó khăn ở cuối bảng.

1899 Hoffenheim
5 trận gần nhất
BBBTB
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
2
Thủng lưới
Beşiktaş
5 trận gần nhất
TBTTT
7
Trận
6-0-1
T-H-B
12
Ghi (TB 1.7)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus1100+53T
2Crystal Palace1100+43T
3Sparta Praha1100+33T
4Beşiktaş1100+33T
5Union St. Gilloise1100+33T
8Bayer Leverkusen1100+23T
9OFI1100+23T
24Lillestrom1001-10B
25Celta Vigo1001-10B
28Celtic1001-20B
291899 Hoffenheim1001-20B
30AC Milan1001-20B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
1899 Hoffenheim
L. Engelns (Off the roster)
A. Hajdari (Muscle Injury)
P. Wimmer (Thigh Injury)
L. Engelns (Off the roster)
A. Hajdari (Muscle Injury)
P. Wimmer (Thigh Injury)
Beşiktaş
V. Cerny (Muscle Injury)
C. Keles (Off the roster)
M. Rashica (Injury)
D. Vlahovic (Illness)
V. Cerny (Muscle Injury)
C. Keles (Off the roster)
M. Rashica (Injury)
D. Vlahovic (Illness)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp 1899 Hoffenheim vs Beşiktaş: Beşiktaş vượt lên dẫn trước
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