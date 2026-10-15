TRỰC TIẾP Trực tiếp 1899 Hoffenheim vs Beşiktaş: Beşiktaş vượt lên dẫn trước Cuộc đua tốp đầu đặt 1899 Hoffenheim vào thế phải đuổi theo khi đứng hạng 29, trong khi Beşiktaş ở hạng 4. Trận đấu diễn ra 02:00 ngày 16/10 tại Prezero Arena.

1899 Hoffenheim 1 - 2 Beşiktaş Hiệp 2 — phút 78' 78' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: 1899 Hoffenheim 1 - 2 Beşiktaş.

74' Beşiktaş ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 51% - 49% Beşiktaş, dứt điểm 7 - 14 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 5; phạm lỗi 14 - 8, cứu thua 0 - 1.

72' Thay người Phút 72' (1899 Hoffenheim): Nathan De Cat vào sân thay Wouter Burger.

72' Thay người Phút 72' (1899 Hoffenheim): Bambasé Conté vào sân thay Andrej Kramarić.

72' BÀN THẮNG! Beşiktaş (1-2) Phút 72': Oh Hyeon-gyu (Beşiktaş) lập công (kiến tạo: Junior Olaitan). Tỷ số: 1 - 2.

68' BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (1-1) Phút 68': Fisnik Asllani (1899 Hoffenheim) lập công (kiến tạo: Tim Lemperle). Tỷ số: 1 - 1.

67' Thẻ vàng Phút 67': Ozan Kabak (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Dissent).

62' Beşiktaş ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 50% - 50% Beşiktaş, dứt điểm 6 - 12 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 0 - 1.

60' BÀN THẮNG! Beşiktaş (0-1) Phút 60': Amir Murillo (Beşiktaş) lập công (kiến tạo: Oh Hyeon-gyu). Tỷ số: 0 - 1.

59' Thay người Phút 59' (1899 Hoffenheim): Tim Lemperle vào sân thay Adam Hložek.

59' Thay người Phút 59' (1899 Hoffenheim): Alexander Prass vào sân thay Adam Daghim.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 51% - 49% Beşiktaş, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Beşiktaş): Fabio Miretti vào sân thay Orkun Kökçü.

37' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 58% - 42% Beşiktaş, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 6 - 3.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 53% - 47% Beşiktaş, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 2.

23' Thẻ vàng Phút 23': Fisnik Asllani (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 46% - 54% Beşiktaş, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu 1899 Hoffenheim tiếp đón Beşiktaş.

Cập nhật lúc 03:35 16/10/2026

Đội hình chính thức 1899 Hoffenheim Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV C. Ilzer Beşiktaş Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Italiano 1 O. Baumann 34 V. Coufal 5 O. Kabak 28 K. Machida 13 Bernardo 18 W. Burger 7 L. Avdullahu 27 A. Kramarić 11 F. Asllani 14 A. Daghim 10 A. Hložek 1 A. Nübel 62 A. Murillo 12 E. Agbadou 53 E. Topçu 11 K. Ouattara 15 J. Olaitan 4 W. Ndidi 29 I. Fakili 10 O. Kökçü 19 L. Trossard 9 Oh Hyeon-Gyu Dự bị 1899 Hoffenheim 20 B. Conté 29 Natnael Abraha 17 Nathan De Cat 15 V. Gendrey 2 R. Hranáč 19 T. Lemperle 32 Cajetan Benjamin Lenz 9 Max Moerstedt 36 L. Petersson Beşiktaş 80 D. Alemdar 33 R. Yılmaz 17 E. Poku 58 Y. Özcan 6 S. Özcan 21 F. Miretti 90 S. Kılıçsoy 8 K. Yılmaz 35 Tiago Djaló Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026

1899 Hoffenheim Thống kê Beşiktaş 51% Kiểm soát bóng 49% 7 Dứt điểm 14 2 Trúng đích 2 3 Phạt góc 5 14 Phạm lỗi 8 0 Thủ môn cứu thua 1

Cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng đang tạo ra khoảng cách rất rõ giữa hai đội trước giờ bóng lăn. 1899 Hoffenheim đứng hạng 29 với 0 điểm, còn Beşiktaş ở hạng 4 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 16/10/2026 trên sân Prezero Arena.

Vị trí trên bảng xếp hạng: hai thái cực

Beşiktaş đang nằm trong nhóm đầu bảng, hạng 4 với 3 điểm. Vị trí này cho thấy đội khách đã bước vào giải đấu khá thuận lợi và có lợi thế tâm lý khi sang làm khách.

Ngược lại, 1899 Hoffenheim ở vị trí 29 và chưa có điểm nào. Với đội chủ nhà, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên, nơi Beşiktaş đang đứng.

Phong độ gần đây: Beşiktaş vượt trội

Trong 5 trận gần nhất, Beşiktaş thắng 4 trận và thua 1 trận. Đội khách thắng ở trận mới nhất, thua ở trận liền trước, rồi thắng liên tiếp 3 trận còn lại trong chuỗi này. Đây là mạch kết quả cho thấy sự ổn định và sức bền của cả tập thể.

Trong khi đó, 1899 Hoffenheim thua 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thắng 1 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà đang thua liên tiếp 3 trận gần đây nhất. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận thứ tư tính ngược từ hiện tại, nên đà đi xuống đang là vấn đề lớn nhất của họ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với chuỗi kết quả như vậy, 1899 Hoffenheim cần sớm lấy lại sự chắc chắn trong cách tổ chức trận đấu. Chuỗi thua liên tiếp thường khiến một đội dễ mất tự tin, và việc ghi bàn hoặc giữ vững mạch phòng ngự ở giai đoạn đầu có thể quyết định tâm lý cả trận. Lợi thế sân nhà là yếu tố họ cần tận dụng để tạo sức ép ngay từ những phút đầu.

Về phía Beşiktaş, đội khách có đà hưng phấn từ chuỗi 4 trận thắng trong 5 trận gần nhất. Nếu duy trì được sự kỷ luật và nhịp độ đã giúp họ leo lên hạng 4, Beşiktaş hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận ngay cả khi đá trên sân đối phương.

Nhận định

Xét trên phong độ và vị trí hiện tại, Beşiktaş đang là đội có nhiều lợi thế hơn. Họ ở nhóm đầu bảng, có chuỗi kết quả tốt hơn hẳn và mang tâm lý thoải mái hơn so với đối thủ.

Tuy nhiên, 1899 Hoffenheim có lợi thế sân nhà và rất cần một kết quả tích cực để phá vỡ mạch thua. Trận đấu vì thế hứa hẹn là màn đối đầu giữa đội đang lên đà và đội đang tìm cách thoát khỏi vị trí khó khăn ở cuối bảng.

1899 Hoffenheim 5 trận gần nhất B B B T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới Beşiktaş 5 trận gần nhất T B T T T 7 Trận 6-0-1 T-H-B 12 Ghi (TB 1.7) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 T 2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 T 3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T 4 Beşiktaş 1 1 0 0 +3 3 T 5 Union St. Gilloise 1 1 0 0 +3 3 T … 8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T 9 OFI 1 1 0 0 +2 3 T … 24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 B 25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 B … 28 Celtic 1 0 0 1 -2 0 B 29 1899 Hoffenheim 1 0 0 1 -2 0 B 30 AC Milan 1 0 0 1 -2 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng 1899 Hoffenheim ✚ L. Engelns (Off the roster) ✚ A. Hajdari (Muscle Injury) ✚ P. Wimmer (Thigh Injury) ✚ L. Engelns (Off the roster) ✚ A. Hajdari (Muscle Injury) ✚ P. Wimmer (Thigh Injury) Beşiktaş ✚ V. Cerny (Muscle Injury) ✚ C. Keles (Off the roster) ✚ M. Rashica (Injury) ✚ D. Vlahovic (Illness) ✚ V. Cerny (Muscle Injury) ✚ C. Keles (Off the roster) ✚ M. Rashica (Injury) ✚ D. Vlahovic (Illness)