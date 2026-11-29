TRỰC TIẾP Trực tiếp 1899 Hoffenheim vs FC Augsburg: Hiệp 2 bắt đầu, FC Augsburg dẫn 4-0 Cả hai đội đều sở hữu hàng công hiệu quả, hứa hẹn màn đôi công tại Prezero Arena lúc 23h30 ngày 29/11/2026 khi 1899 Hoffenheim tiếp đón FC Augsburg.

1899 Hoffenheim 0 - 4 FC Augsburg Hiệp 2 — phút 85' 85' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: 1899 Hoffenheim 0 - 4 FC Augsburg.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 48% - 52% FC Augsburg, dứt điểm 13 - 19 (trúng đích 4 - 8), phạt góc 8 - 7; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 3 - 4.

84' Thay người Phút 84' (FC Augsburg): Seol Young-woo vào sân thay Calvin Marc Brackelmann.

83' Thay người Phút 83' (1899 Hoffenheim): Cajetan Benjamin Lenz vào sân thay Leon Avdullahu.

75' Thay người Phút 75' (FC Augsburg): Loris Husic vào sân thay Hennes Behrens.

73' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 62% - 38% FC Augsburg, dứt điểm 12 - 15 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 8 - 6; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 3 - 4.

71' Thay người Phút 71' (1899 Hoffenheim): Max Moerstedt vào sân thay Andrej Kramarić.

61' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 63% - 37% FC Augsburg, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 5 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 2 - 4.

61' Thay người Phút 61' (1899 Hoffenheim): Fisnik Asllani vào sân thay Patrick Wimmer.

61' Thay người Phút 61' (1899 Hoffenheim): Adam Hložek vào sân thay Tim Lemperle.

57' Thay người Phút 57' (FC Augsburg): Rodrigo Ribeiro vào sân thay Michael Gregoritsch.

57' Thay người Phút 57' (FC Augsburg): Arijon Ibrahimovic vào sân thay Alexis Claude-Maurice.

56' Thẻ vàng Phút 56': Hennes Behrens (FC Augsburg) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 57% - 43% FC Augsburg, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 2 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 4.

45+7' BÀN THẮNG! FC Augsburg (0-4) Phút 45+7': Juma Bah (FC Augsburg) lập công (kiến tạo: Alexis Claude-Maurice). Tỷ số: 0 - 4.

45' Thay người Phút 45' (1899 Hoffenheim): Bernardo Fernandes da Silva Junior vào sân thay Bambasé Conté.

45' Thay người Phút 45' (FC Augsburg): Tim Schnitzer vào sân thay Juma Bah.

36' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 60% - 40% FC Augsburg, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 2 - 3.

34' BÀN THẮNG! FC Augsburg (0-3) Phút 34': Marius Wolf (FC Augsburg) lập công. Tỷ số: 0 - 3.

28' VAR Phút 28': Phạt đền bị hủy — Andrej Kramarić (1899 Hoffenheim).

24' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 63% - 37% FC Augsburg, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 3.

23' BÀN THẮNG! FC Augsburg (0-2) Phút 23': Fabian Rieder (FC Augsburg) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

20' Thẻ đỏ Phút 20': Mats Rots (1899 Hoffenheim) nhận thẻ đỏ.

18' Thẻ vàng Phút 18': Juma Bah (FC Augsburg) nhận thẻ vàng (Foul).

12' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 71% - 29% FC Augsburg, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 2.

12' BÀN THẮNG! FC Augsburg (0-1) Phút 12': Yannik Keitel (FC Augsburg) lập công (kiến tạo: Fabian Rieder). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu 1899 Hoffenheim tiếp đón FC Augsburg.

Cập nhật lúc 01:21 30/11/2026

Đội hình chính thức 1899 Hoffenheim Sơ đồ 3-5-2 · HLV C. Ilzer FC Augsburg Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Baum 1 O. Baumann 34 V. Coufal 28 K. Machida 39 M. Rots 20 B. Conté 8 P. Wimmer 7 L. Avdullahu 22 A. Prass 14 A. Daghim 19 T. Lemperle 27 A. Kramarić 1 F. Dahmen 35 Abdulay Bah 14 Y. Keitel 2 Brackelmann 27 M. Wolf 19 R. Fellhauer 32 F. Rieder 16 Hennes Behrens 30 A. Kade 20 Claude-Maurice 11 Gregoritsch Dự bị 1899 Hoffenheim 11 F. Asllani 29 Natnael Abraha 10 A. Hložek 32 Cajetan Benjamin Lenz 52 K. Gjasula 13 Bernardo 47 V. Lässig 9 Max Moerstedt 37 L. Philipp FC Augsburg 38 Loris Husic 21 Ibrahimović 10 M. Kömür 22 N. Labrović 39 U. Ogundu 9 Rodrigo Ribeiro 37 T. Schnitzer 7 Seol Young-Woo 8 K. Suso Cập nhật đội hình lúc 23:04 29/11/2026

1899 Hoffenheim Thống kê FC Augsburg 48% Kiểm soát bóng 52% 13 Dứt điểm 19 4 Trúng đích 8 8 Phạt góc 7 9 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 4

Hoffenheim và Augsburg cùng có hàng công hiệu quả, nên cuộc gặp tại Prezero Arena lúc 23h30 ngày 29/11/2026 hứa hẹn một màn đôi công. Hai đội đang đứng liền kề trên bảng xếp hạng và bằng điểm nhau, vì vậy cả hai đều có lý do để tấn công ngay từ đầu.

Hai hàng công hiệu quả, hai đội cách nhau một bậc

Trước trận, FC Augsburg xếp hạng 14 với 12 điểm. 1899 Hoffenheim đứng ngay sau ở hạng 15, cũng với 12 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ nằm ở thứ hạng, còn số điểm hoàn toàn ngang bằng.

Khi mọi thứ cân bằng như vậy, khả năng ghi bàn thường quyết định kết quả. Đội nào tận dụng tốt cơ hội hơn sẽ có lợi thế để kéo giãn khoảng cách trên bảng điểm.

Phong độ: đều thắng ở trận gần nhất

Trong 5 trận gần đây, Hoffenheim thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đội chủ nhà vừa có một chiến thắng ở trận mới nhất, sau đó là chuỗi kết quả đan xen thắng, thua, hòa.

Augsburg có thành tích tương tự: thắng 2, hòa 1, thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội khách cũng thắng ở trận gần nhất, nhưng trước đó từng trải qua hai trận thua liên tiếp. Với cả hai, phong độ chưa thật ổn định, và điều đó làm trận đấu khó lường hơn.

Thế đối đầu nghiêng về Hoffenheim

Ở 5 lần gặp nhau gần nhất, Hoffenheim thắng 2 trận, hòa 3 trận và Augsburg chưa thắng trận nào. Như vậy Hoffenheim không thua trong cả 5 lần đối đầu gần đây.

Tuy nhiên, ba trận hòa cho thấy Augsburg thường không để đối thủ dễ dàng áp đảo. Đội khách hoàn toàn có thể kéo trận đấu vào thế giằng co như các lần trước.

Điểm then chốt về chiến thuật

Yếu tố đầu tiên là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Khi cả hai đội đều tấn công hiệu quả, những khoảnh khắc ở vòng cấm có thể quyết định cả trận. Một bàn thắng sớm sẽ buộc đội còn lại phải mở rộng đội hình lên cao hơn.

Yếu tố thứ hai là cuộc tranh chấp khu vực giữa sân, nơi quyết định đội nào kiểm soát được nhịp độ. Đội thắng thế ở đây sẽ tạo được nhiều tình huống phản công và đưa bóng nhanh lên phía trên.

Yếu tố thứ ba là kỷ luật phòng ngự. Với hai hàng công đáng gờm, một sai lầm nhỏ ở hàng thủ có thể phải trả giá bằng bàn thua.

Nhận định

Thành tích đối đầu và lợi thế sân nhà giúp Hoffenheim nhỉnh hơn một chút về mặt tâm lý. Dù vậy, hai đội có phong độ tương đồng, điểm số bằng nhau và đều có hàng công hiệu quả, nên khó có đội nào kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Một cuộc đua ghi bàn là kịch bản dễ xảy ra nhất ở Prezero Arena.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất 1899 Hoffenheim · 2 thắng 3 hòa FC Augsburg · 0 thắng FC Augsburg 2 - 2 1899 Hoffenheim Hòa 1899 Hoffenheim 3 - 0 FC Augsburg 1H 1899 Hoffenheim 1 - 1 FC Augsburg Hòa 1899 Hoffenheim 3 - 1 FC Augsburg 1H FC Augsburg 0 - 0 1899 Hoffenheim Hòa

1899 Hoffenheim 5 trận gần nhất T B T H B 10 Trận 4-0-6 T-H-B 16 Ghi (TB 1.6) 18 Thủng lưới FC Augsburg 5 trận gần nhất T B B T H 10 Trận 3-3-4 T-H-B 23 Ghi (TB 2.3) 21 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Borussia Dortmund 10 7 3 0 +10 24 T T H T H 2 Bayern München 11 6 5 0 +20 23 H H T H T 3 SC Freiburg 10 7 1 2 +11 22 T T T B B … 13 Hamburger SV 11 4 1 6 -14 13 H B T B B 14 FC Augsburg 10 3 3 4 +2 12 T B B H B 15 1899 Hoffenheim 10 4 0 6 -2 12 B T B T T 16 FC Schalke 04 11 1 4 6 -13 7 B H B B H …

Tình hình lực lượng 1899 Hoffenheim ✚ W. Burger (Rib Injury) ✚ N. De Cat (Knee Injury) ✚ V. Gendrey (Ankle Injury) ✚ A. Hajdari (Foot Injury) ✚ R. Hranac (Knee Injury) ✚ O. Kabak (Red Card) FC Augsburg ✚ N. Banks (Knee Injury) ✚ J. Gouweleeuw (Thigh Injury) ✚ H. Massengo (Muscle Injury) ✚ C. Matsima (Groin Injury) ✚ S. Mounie (Injury)