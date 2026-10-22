Trực tiếp 1899 Hoffenheim vs Lyon: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp 1899 Hoffenheim vs Lyon: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể22/10/2026 21:18

Lyon đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 6 điểm và thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Họ làm khách của 1899 Hoffenheim trên sân Prezero Arena lúc 02:00 ngày 23/10/2026.

1899 Hoffenheim0 - 0LyonHiệp 1 — phút 11'
  • 11'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 9'Thẻ vàng

    Phút 9': Mats Rots (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    1899 Hoffenheim tiếp đón Lyon.

Cập nhật lúc 02:11 23/10/2026

Đội hình chính thức
1899 Hoffenheim
Sơ đồ 4-4-2 · HLV C. Ilzer
Lyon
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Paulo Fonseca
1
O. Baumann
34
V. Coufal
2
R. Hranáč
5
O. Kabak
39
M. Rots
27
A. Kramarić
20
B. Conté
7
L. Avdullahu
22
A. Prass
19
T. Lemperle
14
A. Daghim
1
D. Greif
37
Steeve Kango
22
Clinton Mata
20
F. Bacher
21
R. Kluivert
2
M. Bidstrup
6
T. Tessmann
99
N. Nartey
26
K. Boudache
45
R. Himbert
11
Keito Nakamura
Dự bị
1899 Hoffenheim
11 F. Asllani29 Natnael Abraha13 Bernardo18 W. Burger15 V. Gendrey10 A. Hložek47 V. Lässig32 Cajetan Benjamin Lenz28 K. Machida
Lyon
13 Z. Athekame8 C. Tolisso7 E. Nuamah19 M. Niakhaté23 T. Morton18 K. Merah85 N. Kamara24 J. Duranville40 R. Descamps
Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026

Lyon đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ có thêm một phép thử khi làm khách của 1899 Hoffenheim trên sân Prezero Arena. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026. Đội khách đến Đức với vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng cùng 6 điểm.

Lyon mang phong độ vượt trội

Trong 5 trận gần nhất, Lyon thắng 4 và thua 1. Đội bóng này thắng 2 trận mới nhất, trước đó thua một trận, rồi thắng 2 trận ở đoạn đầu chuỗi. Chuỗi kết quả ấy cho thấy một tập thể vận hành ổn định và ít khi để mất điểm liên tiếp.

Phong độ này đi cùng vị trí thứ 8 với 6 điểm, đủ để Lyon giữ khoảng cách gần với nhóm đầu. Vì vậy, mỗi trận đấu lúc này đều có trọng lượng lớn với đội khách.

1899 Hoffenheim tìm lại nhịp thắng

Hoffenheim ở chiều ngược lại. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 và thua 4. Họ vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp trước đó.

Trên bảng xếp hạng, Hoffenheim đang đứng thứ 30 và chưa có điểm nào. Dù vậy, chiến thắng gần nhất có thể là điểm tựa tinh thần khi đội bóng bước vào trận đấu trên sân nhà.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử gặp nhau cho thấy hai đội rất khó phân thắng bại. Trong 3 lần đối đầu gần nhất, Hoffenheim không thắng trận nào, Lyon cũng không thắng trận nào, và cả 3 trận đều kết thúc với kết quả hòa.

Xu hướng này nhắc rằng chênh lệch về vị trí trên bảng xếp hạng chưa chắc phản ánh đúng cục diện khi hai đội chạm trán trực tiếp.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Lyon có lợi thế rõ về phong độ và thứ hạng, nên nhiều khả năng họ sẽ là đội chủ động hơn. Đội khách cần giữ được sự đều đặn từng giúp họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất.

Hoffenheim muốn tận dụng lợi thế sân nhà và tinh thần sau chiến thắng gần nhất để phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi. Thế đối đầu nghiêng về hòa trong 3 lần gần nhất cũng cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục.

Nhận định

Xét tổng thể, Lyon là đội có phong độ và vị trí tốt hơn, nhưng lịch sử đối đầu gần đây cho thấy trận đấu có thể khó lường. Nếu giữ được sự ổn định, Lyon sẽ có cơ hội củng cố vị thế trong nhóm bám đuổi. Hoffenheim cần một màn trình diễn kiên cường để biến chiến thắng gần nhất thành bước ngoặt thực sự.

Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
1899 Hoffenheim · 0 thắng3 hòaLyon · 0 thắng
08/11/2024
1899 Hoffenheim
2 - 2
Lyon
Hòa
08/11/2018
Lyon
2 - 2
1899 Hoffenheim
Hòa
24/10/2018
1899 Hoffenheim
3 - 3
Lyon
Hòa
1899 Hoffenheim
5 trận gần nhất
TBBBB
2
Trận
0-0-2
T-H-B
2
Ghi (TB 1.0)
5
Thủng lưới
Lyon
5 trận gần nhất
TTBTT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
5
Ghi (TB 2.5)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus2200+66TT
2Bayer Leverkusen2200+66TT
3Benfica2200+56TT
7Ferencvarosi TC2200+36TT
8Lyon2200+26TT
9Sunderland2200+26TT
24Levski Sofia2011-11HB
25Hapoel Beer Sheva2011-11BH
29Anderlecht2002-20BB
301899 Hoffenheim2002-30BB
31Plzen2002-40BB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
1899 Hoffenheim
N. De Cat (Knee Injury)
L. Engelns (Off the roster)
A. Hajdari (Foot Injury)
P. Wimmer (Thigh Injury)
N. De Cat (Knee Injury)
L. Engelns (Off the roster)
A. Hajdari (Foot Injury)
P. Wimmer (Thigh Injury)
Lyon
A. Hamdani (Inactive)
L. Openda (Leg Injury)
M. Ouedraogo (Knee Injury)
P. Sulc (Knee Injury)
N. Tagliafico (Muscle Injury)
A. Hamdani (Inactive)
L. Openda (Leg Injury)
M. Ouedraogo (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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