TRỰC TIẾP Trực tiếp Ả Rập Xê Út vs Hàn Quốc: Trận đấu đang diễn ra Ả Rập Xê Út đang duy trì phong độ cao, thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Họ gặp Hàn Quốc, đội có phong độ thiếu ổn định, lúc 21h30 ngày 13/11/2026.

Ả Rập Xê Út 0 - 0 Hàn Quốc Hiệp 1 — phút 10' 10' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Ả Rập Xê Út tiếp đón Hàn Quốc.

Cập nhật lúc 21:44 13/11/2026

Đội hình chính thức Ả Rập Xê Út Sơ đồ 4-4-2 Hàn Quốc Sơ đồ 4-4-2 21 Mohammed Al-Owais 2 Mohammed Abu Al-Shamat 4 Abdulelah Al-Amri 5 Hassan Tambakti 24 Moteb Al-Harbi 8 Marwan Al-Sahafi 15 Abdullah Al-Khaibari 6 Nasser Al-Dawsari 18 Mohammed Hamad Al-Qahtani 19 Abdullah Al-Hamdan 23 Mohamed Kanno 1 Kim Seung-gyu 22 Young-woo Seol 3 Han-Beom Lee 4 Kim Min-jae 26 Hyun-taek Cho 19 Kang-in Lee 16 Jin-seob Park 6 Hwang In-beom 11 Hwang Hee-chan 18 Hyeon-gyu Oh 7 Son Heung-min Dự bị Ả Rập Xê Út 27 Abdulquddus Atiah 99 Hamed Al-Shanqity 96 Faris Abdi 3 Ali Lajami 97 Abdulmalik Al Oyayari 98 Sultan Tanker 12 Saud Abdulhamid 7 Musab Al Juwayr 10 Mukhtar Ali Hàn Quốc 12 Song Bum-keun 5 Kim Ji-Soo 20 Shin Min-Ha 15 Choi Jun 2 Myeong-jae Lee 8 Kim Bong-Soo 23 Ji-sung Eom 25 Son Jeong-beom 24 Tae-jun Park Cập nhật đội hình lúc 21:11 13/11/2026

Ả Rập Xê Út bước vào trận đấu với Hàn Quốc lúc 21h30 ngày 13/11/2026 với phong độ cao và sự ổn định hiếm có: thắng 4, hòa 1 và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Đó là điểm tựa lớn nhất của đội bóng này trước một đối thủ có mạch kết quả lên xuống thất thường.

Ả Rập Xê Út: chuỗi kết quả vững vàng

Trận gần nhất của Ả Rập Xê Út là một chiến thắng. Trước đó họ hòa một trận, rồi thắng liên tiếp ba trận còn lại trong chuỗi 5 trận. Việc chưa thua trận nào trong giai đoạn này cho thấy đội bóng có nền tảng chắc chắn và biết cách giành kết quả tốt.

Nhìn rộng hơn, bốn chiến thắng trong năm trận là con số phản ánh sự tự tin của cả tập thể. Một đội bóng duy trì được nhịp độ như vậy thường bước vào trận lớn với tâm lý thoải mái và niềm tin vào cách chơi của mình.

Hàn Quốc: có tín hiệu tích cực nhưng thiếu ổn định

Hàn Quốc cũng thắng ở trận gần nhất, nhưng bức tranh chung kém đều hơn. Trong 5 trận gần đây, đội thắng 2, hòa 1 và thua 2. Chuỗi kết quả của họ đan xen giữa thắng, hòa và thua, chưa tạo được mạch bất bại dài như đối thủ.

Tuy vậy, chiến thắng ở trận vừa qua là điểm cộng về mặt tinh thần. Nếu giữ được đà hưng phấn đó, Hàn Quốc hoàn toàn có thể gây khó khăn cho một đối thủ đang chơi tốt.

Thế đối đầu: Hàn Quốc nhỉnh hơn một chút

Trong 3 lần đối đầu gần nhất, Ả Rập Xê Út chưa thắng trận nào. Hai trận kết thúc với kết quả hòa, còn Hàn Quốc thắng một trận. Xu hướng này cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường rất cân bằng, và khoảng cách giữa hai bên khá hẹp.

Chính vì vậy, phong độ hiện tại của Ả Rập Xê Út mang ý nghĩa đặc biệt. Đội bóng đang cần biến chuỗi kết quả tốt thành chiến thắng trước đối thủ mà họ chưa thể vượt qua trong các lần gặp gần đây.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu nhiều khả năng xoay quanh hai yếu tố. Thứ nhất là liệu Ả Rập Xê Út có tiếp tục giữ được sự ổn định để kéo dài mạch bất bại. Thứ hai là liệu Hàn Quốc có tận dụng được tinh thần sau chiến thắng gần nhất để tìm lại sự đều đặn.

Lịch sử đối đầu thiên về những thế trận giằng co, nên kỷ luật và sự tập trung trong các tình huống then chốt có thể quyết định kết quả.

Nhận định

Xét về phong độ, Ả Rập Xê Út đang có lợi thế rõ rệt nhờ chuỗi kết quả ổn định và thiên về chiến thắng. Hàn Quốc không thiếu động lực sau trận thắng gần nhất, và lịch sử đối đầu cho thấy họ là đối thủ khó chịu. Nhìn chung, Ả Rập Xê Út nhỉnh hơn về phong độ, nhưng trận đấu vẫn hứa hẹn là cuộc đối đầu cân bằng và khó lường.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Ả Rập Xê Út · 0 thắng 2 hòa Hàn Quốc · 1 thắng Ả Rập Xê Út 1 - 1 Hàn Quốc Hòa Ả Rập Xê Út 0 - 1 Hàn Quốc HQ Hàn Quốc 0 - 0 Ả Rập Xê Út Hòa

Ả Rập Xê Út 5 trận gần nhất T H T T T 5 Trận 1-1-3 T-H-B 5 Ghi (TB 1.0) 8 Thủng lưới Hàn Quốc 5 trận gần nhất T H B T B 8 Trận 4-1-3 T-H-B 12 Ghi (TB 1.5) 9 Thủng lưới