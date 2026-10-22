Trực tiếp Aarhus vs Egnatia Rrogozhinë: Aarhus mất người

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Aarhus vs Egnatia Rrogozhinë: Aarhus mất người

Văn Thể22/10/2026 21:48

Aarhus đang nỗ lực bám đuổi nhóm dự cúp châu lục dù hiện đứng hạng 29 với 0 điểm. Trận gặp Egnatia Rrogozhinë diễn ra 02:00 ngày 23/10/2026 tại Cepheus Park.

Aarhus0 - 0Egnatia RrogozhinëHiệp 1 — phút 13'
  • 13'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 13'Egnatia Rrogozhinë ép sân

    Cầm bóng: Aarhus 33% - 67% Egnatia Rrogozhinë, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 0.

  • 12'Thay người

    Phút 12' (Aarhus): T. Molgaard vào sân thay C. McCowatt.

  • 11'Thẻ vàng

    Phút 11': A. Yago (Egnatia Rrogozhinë) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 3'Thẻ đỏ

    Phút 3': E. Kahl (Aarhus) nhận thẻ đỏ (Serious foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Aarhus tiếp đón Egnatia Rrogozhinë.

Cập nhật lúc 02:13 23/10/2026

Đội hình chính thức
Aarhus
Sơ đồ 3-4-2-1
Egnatia Rrogozhinë
Sơ đồ 3-5-2
1
Jesper Hansen
25
Colin Rösler
5
Frederik Tingager
19
Eric Kahl
29
Rasmus Carstensen
7
Markus Solbakken
10
Kristian Arnstad
26
Jacob Andersen
8
Sebastian Jørgensen
18
Callum McCowatt
13
Janni Serra
98
Mario Dajsinani
33
Eneo Bitri
29
Andrey Yago
28
Eljon Sota
22
Guillem Jaime
20
Karim Loukili
6
Albano Aleksi
17
Altin Kryeziu
10
Alessandro Albanese
2
Daniel Adjessa
77
Ildi Gruda
Dự bị
Aarhus
21 Mads Hedenstad42 Marius van der Raad3 Daníel Grétarsson33 Luka Callø43 Zander Grantzau14 Tobias Mølgaard16 Jens Jønsson39 Frederik Emmery4 Magnus Knudsen
Egnatia Rrogozhinë
1 Levan Tandilashvili12 Bruno Puja4 Zamiq Aliyev13 Alessandro Kacbufi16 Edison Ndreca24 Numan Ajetovikj55 Geralb Smajli7 Fernando Medeiros8 Ibrahim Diabaté
Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026
AarhusThống kêEgnatia Rrogozhinë
33%
Kiểm soát bóng
67%
0
Dứt điểm
1
0
Phạt góc
1
0
Phạm lỗi
0

Aarhus đang nỗ lực bám đuổi nhóm dự cúp châu lục, dù trên bảng xếp hạng đội bóng này hiện đứng thứ 29 với 0 điểm. Khi tiếp Egnatia Rrogozhinë lúc 02:00 ngày 23/10/2026 trên sân Cepheus Park, đội chủ nhà cần một kết quả tích cực để thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.

Aarhus cần kết quả để bám đuổi nhóm đầu

Vị trí hiện tại đặt Aarhus vào thế phải tăng tốc. Đội đứng hạng 29 và chưa có điểm nào trên bảng xếp hạng, nên mỗi trận đấu sắp tới đều mang ý nghĩa lớn với tham vọng áp sát nhóm dự cúp châu lục.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Aarhus không quá tệ. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận mới nhất kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một trận thua rồi hai trận thắng liên tiếp.

Egnatia Rrogozhinë mang theo phong độ ổn định

Egnatia Rrogozhinë hiện xếp hạng 20 với 1 điểm, cao hơn Aarhus chín bậc. Dù khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ, đội khách đang ở vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng.

Về phong độ, Egnatia Rrogozhinë thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội vừa có trận thắng gần đây nhất, trước đó là một trận hòa và hai chiến thắng nữa, chỉ để thua một lần ở trận xa nhất trong chuỗi này.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai bên đều có chuỗi kết quả khá tốt, nhưng Egnatia Rrogozhinë nhỉnh hơn về số trận thắng trong 5 trận gần nhất (3 so với 2). Đây là lợi thế tinh thần mà đội khách mang đến Cepheus Park.

Ngược lại, Aarhus có lợi thế sân nhà và mang theo nhu cầu rất rõ ràng là phải sớm có điểm. Trận đấu vì thế nhiều khả năng sẽ xoay quanh việc đội chủ nhà chủ động gây sức ép, trong khi Egnatia Rrogozhinë tìm cách giữ vững nền tảng phong độ vừa xây dựng được.

Nhận định

Egnatia Rrogozhinë có phong độ nhỉnh hơn và đứng cao hơn trên bảng xếp hạng. Aarhus lại có sân nhà và động lực rất lớn để bám đuổi nhóm đầu. Với khoảng cách điểm số mong manh giữa hai đội, trận đấu hứa hẹn cân bằng và có thể được định đoạt bởi bản lĩnh trong những phút then chốt.

Aarhus
5 trận gần nhất
HBTTH
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
1
Thủng lưới
Egnatia Rrogozhinë
5 trận gần nhất
THTTB
1
Trận
0-1-0
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Brighton1100+43T
2FC Copenhagen1100+33T
3Trabzonspor1100+23T
8FC Lugano1100+13T
9Monaco1100+13T
19Heart Of Midlothian101001H
20Egnatia Rrogozhinë101001H
21Universitatea Craiova101001H
24FK Crvena Zvezda1001-10B
25Ajax1001-10B
28CSKA Sofia1001-10B
29Aarhus1001-10B
30FC Thun1001-10B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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