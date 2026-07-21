Trực tiếp Aarhus vs Lech Poznan: Lech Poznan nới rộng cách biệt 1-4

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Aarhus vs Lech Poznan: Lech Poznan nới rộng cách biệt 1-4

Văn Thể21/07/2026 19:09

Aarhus đối đầu Lech Poznan tại UEFA Champions League trên sân Cepheus Park. Trận đấu diễn ra lúc 00h00 ngày 22/07/2026.

Aarhus1 - 4Lech PoznanHiệp 2 — phút 87'
  • 87'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Aarhus 1 - 4 Lech Poznan.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Aarhus): T. Kristjansson vào sân thay G. Links.

  • 81'Lech Poznan ép sân

    Cầm bóng: Aarhus 42% - 58% Lech Poznan, dứt điểm 10 - 14 (trúng đích 3 - 7), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 3 - 1.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Lech Poznan): R. Gumny vào sân thay J. Pereira.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Aarhus): J. Andersen vào sân thay J. Jensen-Abbew.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Aarhus): K. Yakob vào sân thay M. Anderson.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Aarhus): J. Bogere vào sân thay T. Bech.

  • 69'Lech Poznan ép sân

    Cầm bóng: Aarhus 42% - 58% Lech Poznan, dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 3 - 7), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 3 - 1.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Lech Poznan): Y. Agnero vào sân thay M. Ishak.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Lech Poznan): D. Hakans vào sân thay L. Palma.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Lech Poznan): L. Bengtsson vào sân thay P. Walemark.

  • 65'BÀN THẮNG! Lech Poznan (1-4)

    Phút 65': P. Walemark (Lech Poznan) lập công (kiến tạo: L. Palma). Tỷ số: 1 - 4.

  • 61'BÀN THẮNG! Lech Poznan (1-3)

    Phút 61': T. Yegbe (Lech Poznan) lập công (kiến tạo: W. Monka). Tỷ số: 1 - 3.

  • 57'Lech Poznan ép sân

    Cầm bóng: Aarhus 46% - 54% Lech Poznan, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 3 - 1.

  • 55'BÀN THẮNG! Aarhus (1-2)

    Phút 55': K. Arnstad (Aarhus) lập công (kiến tạo: F. Emmery). Tỷ số: 1 - 2.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Lech Poznan): F. Jagiello vào sân thay R. Murawski.

  • 50'Thẻ vàng

    Phút 50': R. Murawski (Lech Poznan) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 45+6'Thẻ vàng

    Phút 45+6': G. Links (Aarhus) nhận thẻ vàng (Diving).

  • 44'Lech Poznan ép sân

    Cầm bóng: Aarhus 51% - 49% Lech Poznan, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 3 - 0.

  • 42'BÀN THẮNG! Lech Poznan (0-2)

    Phút 42': P. Walemark (Lech Poznan) lập công (kiến tạo: A. Kozubal). Tỷ số: 0 - 2.

  • 40'Thay người

    Phút 40' (Aarhus): M. Hedenstad vào sân thay S. Jorgensen.

  • 37'Thẻ đỏ

    Phút 37': J. Hansen (Aarhus) nhận thẻ đỏ (Handling).

  • 29'BÀN THẮNG! Lech Poznan (0-1)

    Phút 29': M. Ishak (Lech Poznan) lập công (kiến tạo: J. Pereira). Tỷ số: 0 - 1.

  • 27'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Aarhus 55% - 45% Lech Poznan, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 13'Aarhus ép sân

    Cầm bóng: Aarhus 67% - 33% Lech Poznan, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Aarhus tiếp đón Lech Poznan.

Cập nhật lúc 01:51 22/07/2026

Đội hình chính thức
Aarhus
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Jakob Poulsen
Lech Poznan
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Niels Frederiksen
1
Jesper Hansen
40
Jonas Jensen-Abbew
5
Frederik Tingager
19
Eric Kahl
39
Frederik Emmery
10
Kristian Arnstad
4
Magnus Knudsen
11
Gift Links
8
Sebastian Jørgensen
31
Tobias Bech
23
Mikael Anderson
1
Mateusz Lis
2
Joel Pereira
27
Wojciech Mońka
59
Terry Yegbe
15
Michal Gurgul
43
Antoni Kozubal
22
Radosław Murawski
10
Patrik Wålemark
21
Pablo Rodríguez
77
Luis Palma
9
Mikael Ishak
Dự bị
Aarhus
21 Mads Hedenstad42 Marius van der Raad43 Zander Grantzau44 Mouhammade Camara16 Jens Jønsson22 Oskar Haugstrup26 Jacob Andersen17 Kevin Yakob13 Janni Serra
Lech Poznan
41 Bartosz Mrozek35 Mateusz Pruchniewski4 João Moutinho20 Robert Gumny90 Hubert Janyszka72 Mateusz Skrzypczak11 Daniel Håkans14 Leo Bengtsson17 Allahyar Sayyadmanesh
Cập nhật đội hình lúc 23:38 21/07/2026
AarhusThống kêLech Poznan
42%
Kiểm soát bóng
58%
10
Dứt điểm
14
3
Trúng đích
7
4
Phạt góc
2
9
Phạm lỗi
7
2
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
1

Thông tin trận đấu

Aarhus sẽ chạm trán Lech Poznan tại UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 00h00 ngày 22/07/2026 trên sân vận động Cepheus Park.

Nhận định Aarhus vs Lech Poznan

Đây là cuộc đối đầu giữa Aarhus và Lech Poznan trong khuôn khổ UEFA Champions League. Với dữ liệu hiện có, chưa đủ thông tin để đánh giá phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải hoặc lực lượng của hai đội.

Vì vậy, tâm điểm trước trận sẽ nằm ở cách mỗi đội nhập cuộc và khả năng kiểm soát thế trận trên sân Cepheus Park. Những điều chỉnh chiến thuật, hiệu quả trong các tình huống quyết định và sự ổn định trong phòng ngự có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu.

Đánh giá chung

Aarhus có lợi thế sân nhà theo thông tin trận đấu, trong khi Lech Poznan sẽ phải thích ứng với bối cảnh thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên, chưa thể xác định đội nào chiếm ưu thế rõ ràng khi các dữ liệu về phong độ, đội hình dự kiến và tình trạng cầu thủ chưa được cung cấp.

Trận đấu được chờ đợi sẽ mang đến màn so tài thận trọng nhưng giàu tính cạnh tranh. Kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng tận dụng cơ hội và duy trì cấu trúc đội hình của hai bên trong từng thời điểm.

Aarhus
5 trận gần nhất
TBTHT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Lech Poznan
5 trận gần nhất
TTTHT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Aarhus vs Lech Poznan: Lech Poznan nới rộng cách biệt 1-4
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