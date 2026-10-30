TRỰC TIẾP Trực tiếp Abha vs Al-Ittihad FC: Đội hình xuất phát Abha cần chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng khi tiếp Al-Ittihad FC lúc 19:30 ngày 30/10/2026 trên sân Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium.

Abha vs Al-Ittihad FC SẮP BẮT ĐẦU • 19:30 19:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Abha và Al-Ittihad FC đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 19:30.

Cập nhật lúc 19:02 30/10/2026

Đội hình chính thức Abha Sơ đồ 4-5-1 · HLV D. Burić Al-Ittihad FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jens Wissing 16 D. Léon 23 Mohammed Al Dossary 3 J. Gaari 19 Abdullah Al Fahad 39 M. Al-Zaid 11 A. Gory 8 Nasser Al-Daajani 32 L. Rosier 7 Firas Al-Ghamdi 17 Abdulkarim Darisi 20 Koshaim Al Karani 1 P. Rajković 13 Muhannad Al Shanqiti 6 Saad Al Mosa 2 Danilo Pereira 25 F. Abdi 8 Mukhtar Ali 10 H. Aouar 5 R. Rios 23 G. Wijnaldum 21 Y. En-Nesyri 34 S. Bergwijn Dự bị Abha 80 Safwan Saud 6 Faisal Al Subiani 28 Bader Al Mutairi 21 Abdulrahman Al Bouq 90 Amar Al Yuhaybi 55 M. Borrell 9 Kamil Boumedmed 29 Majed Dawran 37 Abdulbasit Al-Hindi Al-Ittihad FC 27 Ahmed Al Ghamdi 38 Nawaf Al-Hawsawi 32 Ahmed Al Julaydan 22 Marwan Al Sahafi 66 Mohammed Barnawi 42 Muath Faqeehi 41 Mohammed Fallatah 50 Mohammed Al Absi 9 G. Ilenikhena Cập nhật đội hình lúc 19:02 30/10/2026

Abha cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Al-Ittihad FC. Đội chủ nhà chưa biết đến chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất, với 4 trận thua và 1 trận hòa. Trận đấu diễn ra lúc 19:30 ngày 30/10/2026 tại Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium.

Abha chưa thắng trong 5 trận gần nhất

Phong độ của Abha đang là mối bận tâm lớn nhất của đội chủ nhà. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này thua 4 trận, hòa 1 trận và chưa thắng trận nào.

Đáng lo hơn, 3 trận mới nhất của Abha đều kết thúc bằng thất bại. Trước đó là một trận hòa và một trận thua. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng đang thiếu sự ổn định ở cả hai đầu sân.

Trên bảng xếp hạng, Abha đứng thứ 18 với 2 điểm. Con số này phản ánh một khởi đầu khó khăn, và lợi thế sân nhà là cơ hội để đội bóng tìm lại cảm giác chiến thắng.

Al-Ittihad FC mang phong độ tốt hơn

Ở chiều ngược lại, Al-Ittihad FC đến với tâm thế thoải mái hơn nhiều. Đội khách thắng 3 trận gần nhất, trước đó thua 2 trận liên tiếp. Chuỗi 3 trận thắng liên tiếp cho thấy họ đã vượt qua giai đoạn chao đảo và đang lấy lại nhịp độ thi đấu.

Al-Ittihad FC hiện đứng thứ 4 với 23 điểm. So với Abha, họ hơn 21 điểm, một khoảng cách lớn thể hiện sự chênh lệch về thành tích giữa hai đội ở thời điểm này.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử gặp nhau cũng đứng về phía Al-Ittihad FC. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội khách thắng 4 trận, còn Abha thắng 1 trận và không có trận hòa nào.

Xu hướng này khiến Abha phải đối mặt với áp lực tâm lý không nhỏ. Dù vậy, đội chủ nhà từng giành chiến thắng trước chính đối thủ này, nên họ không phải là không có cơ sở để hy vọng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với một đội đang thiếu chiến thắng như Abha, sự chắc chắn trong khâu phòng ngự là yếu tố đầu tiên cần khôi phục. Sau chuỗi thất bại, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến đội chủ nhà mất tự tin. Vì vậy, việc giữ kỷ luật và hạn chế để đối thủ tận dụng khoảng trống sẽ quyết định phần lớn diễn biến trận đấu.

Trong khi đó, Al-Ittihad FC có lợi thế về đà hưng phấn sau 3 trận thắng liên tiếp. Nếu duy trì được sự tập trung và nhịp độ như những trận gần đây, đội khách hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu.

Một bàn thắng sớm sẽ có ý nghĩa đặc biệt. Với Abha, đó có thể là liều thuốc giải tỏa áp lực trước khán giả nhà. Với Al-Ittihad FC, bàn mở tỷ số sẽ củng cố thêm lợi thế tâm lý vốn đã nghiêng về họ.

Nhận định

Nhìn chung, mọi chỉ số đều ủng hộ Al-Ittihad FC: phong độ tốt hơn, thứ hạng cao hơn và thành tích đối đầu vượt trội. Tuy nhiên, Abha có động lực rõ ràng và lợi thế sân nhà để cố gắng chấm dứt chuỗi trận không thắng.

Trận đấu vì thế là phép thử về bản lĩnh của đội chủ nhà. Họ cần một màn trình diễn kỷ luật và quyết liệt để có thể tìm lại chiến thắng trước đối thủ đang có đà thăng hoa.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Abha · 1 thắng 0 hòa Al-Ittihad FC · 4 thắng Abha 3 - 1 Al-Ittihad FC ABH Al-Ittihad FC 4 - 2 Abha AF Al-Ittihad FC 4 - 0 Abha AF Abha 1 - 2 Al-Ittihad FC AF Abha 0 - 4 Al-Ittihad FC AF

Abha 5 trận gần nhất B B B H B 10 Trận 0-2-8 T-H-B 6 Ghi (TB 0.6) 18 Thủng lưới Al-Ittihad FC 5 trận gần nhất T T T B B 10 Trận 7-2-1 T-H-B 20 Ghi (TB 2.0) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 12 9 1 2 +20 28 T B T T T 2 Al-Nassr 11 9 1 1 +17 28 T T T T H 3 Al-Hilal Saudi FC 10 9 0 1 +21 27 T T T T B 4 Al-Ittihad FC 10 7 2 1 +10 23 T T B T T 5 Al-Ahli Jeddah 10 7 0 3 +14 21 T T T T B … 17 Al Taawon 11 0 4 7 -14 4 B B H B B 18 Abha 10 0 2 8 -12 2 B B B H B