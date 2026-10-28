TRỰC TIẾP Trực tiếp AC Milan vs Bologna: AC Milan gỡ hòa 1-1 AC Milan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 18 điểm, và sẽ tiếp Bologna trên sân San Siro/Giuseppe Meazza lúc 00:30 ngày 29/10/2026.

AC Milan 1 - 1 Bologna Hiệp 1 — phút 27' 27' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: AC Milan 1 - 1 Bologna.

24' AC Milan ép sân Cầm bóng: AC Milan 67% - 33% Bologna, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.

14' BÀN THẮNG! AC Milan (1-1) Phút 14': Alphadjo Cissè (AC Milan) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

12' AC Milan ép sân Cầm bóng: AC Milan 77% - 23% Bologna, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

8' BÀN THẮNG! Bologna (0-1) Phút 8': Samuel Mbangula Tshifunda (Bologna) lập công (kiến tạo: Nadir Zortea). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu AC Milan tiếp đón Bologna.

Cập nhật lúc 00:57 29/10/2026

Đội hình chính thức AC Milan Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ruben Amorim Bologna Sơ đồ 3-4-3 · HLV Raffaele Palladino 16 M. Maignan 23 F. Tomori 5 K. De Winter 31 S. Pavlović 2 P. Estupiñán 80 Y. Musah 30 A. Jashari 20 O. Hutchinson 70 A. Cissè 33 D. Bartesaghi 9 Gonçalo Ramos 1 Ł. Skorupski 36 M. Darmian 16 N. Casale 3 A. Theate 20 N. Zortea 4 T. Pobega 19 L. Ferguson 23 R. Alhassane 10 Bernardeschi 21 J. Odgaard 11 S. Mbangula Dự bị AC Milan 55 Silvano Vos 73 F. Camarda 41 L. P. Bouyer 28 C. Comotto 13 S. Bocoum 14 L. Modrić 40 L. Ossola 11 C. Pulišić 42 Terracciano Bologna 41 M. Vitík 25 M. Pessina 6 N. Moro 33 Juan Miranda 18 M. Libra 14 T. Heggem 72 U. Happonen 5 E. Helland 17 O. El Azzouzi Cập nhật đội hình lúc 00:02 29/10/2026

AC Milan Thống kê Bologna 67% Kiểm soát bóng 33% 2 Dứt điểm 3 1 Trúng đích 2 1 Phạt góc 0 3 Phạm lỗi 1 1 Thủ môn cứu thua 0

AC Milan bước vào trận gặp Bologna với vị thế của một đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội chủ nhà đứng hạng 5 với 18 điểm, trong khi Bologna xếp hạng 13 với 8 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 29/10/2026 trên sân San Siro/Giuseppe Meazza.

AC Milan giữ vị trí cao, Bologna ở nửa dưới bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng khá rõ. AC Milan hơn Bologna 10 điểm và cao hơn 8 bậc. Với 18 điểm, đội chủ nhà đang nằm trong nhóm bám đuổi tốp đầu và cần duy trì nhịp độ để không bị tụt lại.

Ngược lại, Bologna chỉ có 8 điểm và đang đứng ở nửa dưới bảng. Đội khách cần những kết quả tích cực để kéo gần khoảng cách với nhóm phía trên.

Phong độ gần đây: AC Milan nhỉnh hơn

Trong 5 trận gần nhất, AC Milan thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, kết quả mới nhất của đội là một trận thắng, và đội cũng có chuỗi hai trận thắng liên tiếp trong giai đoạn này. Đó là tín hiệu tích cực trước một cuộc đấu trên sân nhà.

Bologna có phong độ thiếu ổn định hơn, với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, đội khách cũng vừa có một chiến thắng ở trận mới nhất, nên họ sẽ không đến San Siro với tâm lý nặng nề.

Thế đối đầu cho thấy Bologna không phải đối thủ dễ chịu

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, AC Milan thắng 3 trận và Bologna thắng 2 trận, không có trận hòa nào. Con số này cho thấy các cuộc đối đầu gần đây luôn có người thắng và AC Milan chỉ chiếm ưu thế mong manh.

Vì thế, dù đứng cao hơn trên bảng xếp hạng, AC Milan không thể xem nhẹ đối thủ. Bologna từng hai lần giành chiến thắng trong 5 lần chạm trán gần nhất.

Điểm then chốt của trận đấu

Với AC Milan, bài toán là biến lợi thế sân nhà và phong độ tốt hơn thành 3 điểm để giữ khoảng cách với nhóm dự cúp châu lục. Một kết quả tốt sẽ giúp đội củng cố vị trí trong cuộc đua tốp đầu.

Với Bologna, cơ hội nằm ở việc tận dụng thế đối đầu không quá lép vế và đà thắng ở trận gần nhất để gây khó cho chủ nhà. Nếu có điểm trên sân San Siro, đội khách sẽ tạo thêm động lực cho phần còn lại của mùa giải.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây, AC Milan được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng cho thấy Bologna đủ khả năng tạo ra một trận đấu khó khăn cho chủ nhà. Trận đấu vì thế hứa hẹn là phép thử đáng chú ý với tham vọng của AC Milan trong nhóm tốp đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất AC Milan · 3 thắng 0 hòa Bologna · 2 thắng Bologna 0 - 3 AC Milan AM AC Milan 1 - 0 Bologna AM AC Milan 0 - 1 Bologna BOL AC Milan 3 - 1 Bologna AM Bologna 2 - 1 AC Milan BOL

AC Milan 5 trận gần nhất T B T T H 8 Trận 5-3-0 T-H-B 16 Ghi (TB 2.0) 7 Thủng lưới Bologna 5 trận gần nhất T B T H B 8 Trận 2-2-4 T-H-B 8 Ghi (TB 1.0) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 9 8 1 0 +15 25 T T T T T 2 Inter 8 7 1 0 +13 22 T T T H T 3 AS Roma 9 6 3 0 +15 21 T H T H H 4 Como 9 6 2 1 +9 20 T T T H B 5 AC Milan 8 5 3 0 +9 18 T T H T H 6 Frosinone 8 4 2 2 +4 14 H T B T H … 12 Lecce 8 3 0 5 -5 9 B T B B T 13 Bologna 8 2 2 4 -2 8 T B T H B 14 Sassuolo 9 2 2 5 -8 8 B B B H B …

Tình hình lực lượng AC Milan ✚ S. Chukwueze (Hip Injury) ✚ M. Gabbia (Thigh Injury) ✚ M. Gila (Ankle Injury) ✚ R. Loftus-Cheek (Thigh Injury) ✚ D. Moreira (Thigh Injury) ✚ A. Rabiot (Calf Injury) ✚ A. Saelemaekers (Ankle Injury) ✚ S. Chukwueze (Hip Injury) Bologna ✚ E. Holm (Thigh Injury) ✚ R. Orsolini (Thigh Injury) ✚ R. Piccoli (Hamstring Injury) ✚ J. Enem (Achilles Tendon Injury) ✚ E. Holm (Thigh Injury) ✚ R. Orsolini (Thigh Injury) ✚ R. Piccoli (Hamstring Injury) ✚ J. Enem (Achilles Tendon Injury)