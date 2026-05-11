TRỰC TIẾP Trực tiếp AC Milan vs Ferencvarosi TC: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Ferencvarosi TC đang thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi đến San Siro lúc 00:45 ngày 06/11/2026, nơi AC Milan đang xếp hạng 24 với 3 điểm.

AC Milan 0 - 0 Ferencvarosi TC Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

38' AC Milan ép sân Cầm bóng: AC Milan 64% - 36% Ferencvarosi TC, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 3 - 0.

32' Thẻ vàng Phút 32': Alphadjo Cissè (AC Milan) nhận thẻ vàng (Foul).

24' AC Milan ép sân Cầm bóng: AC Milan 64% - 36% Ferencvarosi TC, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 2 - 0.

12' AC Milan ép sân Cầm bóng: AC Milan 76% - 24% Ferencvarosi TC, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu AC Milan tiếp đón Ferencvarosi TC.

Cập nhật lúc 01:35 06/11/2026

Đội hình chính thức AC Milan Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Ruben Amorim Ferencvarosi TC Sơ đồ 4-3-3 · HLV B. Borbely 96 L. Torriani 42 Terracciano 5 K. De Winter 13 S. Bocoum 33 D. Bartesaghi 20 O. Hutchinson 30 A. Jashari 80 Y. Musah 70 A. Cissè 12 A. Rabiot 9 Gonçalo Ramos 90 D. Dibusz 14 A. Osváth 4 M. Gómez 28 T. Raemaekers 20 Cadu 22 M. Bero 6 Á. Nagy 17 M. Corbu 16 Zachariassen 75 L. Joseph 7 Birmančević Dự bị AC Milan 41 L. P. Bouyer 35 V. Vladimirov 11 C. Pulišić 37 M. Pittarella 22 Diego Moreira 14 L. Modrić 34 Mario Gila 2 P. Estupiñán 28 C. Comotto Ferencvarosi TC 5 G. Zohoré 15 D. Arzani 18 Á. Bagi 11 B. Yusuf 8 N. Keïta 10 J. Levi 72 Ádám Madarász 80 H. Maïga 54 O. Nagy Cập nhật đội hình lúc 00:17 06/11/2026

AC Milan Thống kê Ferencvarosi TC 64% Kiểm soát bóng 36% 0 Dứt điểm 5 0 Trúng đích 3 0 Phạt góc 2 6 Phạm lỗi 4 3 Thủ môn cứu thua 0

Ferencvarosi TC đang có chuỗi thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận ấy khi làm khách của AC Milan trên sân San Siro/Giuseppe Meazza lúc 00:45 ngày 06/11/2026. Với đội khách, đây là cơ hội củng cố vị trí trong nhóm đầu. Với AC Milan, đây là phép thử cho khả năng cải thiện hình ảnh sau một hành trình thiếu ổn định.

Ferencvarosi TC: chuỗi thắng làm nền cho sự tự tin

Phong độ là điểm sáng lớn nhất của đội khách. Ferencvarosi TC thắng cả 4 trận gần nhất, trước đó là một trận hòa. Trong 5 trận gần đây, họ chưa nếm mùi thất bại.

Chuỗi kết quả này phản ánh một tập thể vận hành ổn định và biết cách giành điểm số trong những thời điểm quan trọng. Trên bảng xếp hạng, Ferencvarosi TC đang đứng thứ 5 với 9 điểm, vị trí tương xứng với đà đi lên vừa qua.

AC Milan: thiếu nhịp điệu ổn định

Chủ nhà có bức tranh phong độ trái ngược. AC Milan thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, nhưng kết quả đan xen thắng, thua liên tục: thắng ở trận gần nhất, thua trước đó, rồi lại thắng, thua và thắng.

Chiến thắng ở trận vừa qua là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, sự dao động kết quả cho thấy đội bóng chưa tìm được nhịp độ ổn định. Trên bảng xếp hạng, AC Milan đang ở hạng 24 với 3 điểm, kém Ferencvarosi TC 6 điểm.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Khoảng cách về thứ hạng và điểm số khiến câu hỏi lớn của trận đấu là: Ferencvarosi TC có giữ được sự tự tin để tiếp tục thắng ngay tại San Siro hay không? Một đội đang thắng liên tiếp thường chơi với tâm lý thoải mái và kỷ luật cao, điều có thể gây áp lực lên chủ nhà ngay từ những phút đầu.

Ngược lại, AC Milan có lợi thế sân nhà và động lực để chấm dứt chuỗi dao động kết quả. Nếu giữ được sự tập trung và tận dụng tốt sức ép từ khán đài, đội chủ nhà hoàn toàn có thể làm chậm nhịp tiến của đối thủ. Trận đấu vì thế nhiều khả năng xoay quanh cuộc đối đầu giữa sự ổn định của đội khách và khát khao bứt lên của chủ nhà.

Nhận định

Xét phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng, Ferencvarosi TC đang ở thế thuận lợi hơn về mặt tinh thần. Tuy vậy, sân San Siro luôn là thử thách lớn với bất kỳ đối thủ nào, và AC Milan có đủ lý do để chơi quyết tâm hơn.

Nếu đội khách tiếp tục thể hiện sự chắc chắn như 5 trận vừa qua, họ có cơ sở để kéo dài mạch bất bại. Ngược lại, chỉ cần AC Milan duy trì được phong độ của chiến thắng gần nhất, cuộc đối đầu này hứa hẹn cân bằng và khó đoán hơn nhiều so với những gì bảng xếp hạng thể hiện.

AC Milan 5 trận gần nhất T B T B T 3 Trận 1-0-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 5 Thủng lưới Ferencvarosi TC 5 trận gần nhất T T T T H 11 Trận 9-2-0 T-H-B 25 Ghi (TB 2.3) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T 4 Bournemouth 3 3 0 0 +7 9 T T T 5 Ferencvarosi TC 3 3 0 0 +6 9 T T T 6 Union St. Gilloise 3 2 1 0 +7 7 T H T … 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T … 23 1899 Hoffenheim 3 1 0 2 0 3 T B B 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng AC Milan ✚ W. Bondo (Off the roster) ✚ S. Chukwueze (Hip Injury) ✚ M. Gabbia (Thigh Injury) ✚ R. Loftus-Cheek (Thigh Injury) ✚ M. Maignan (Red Card) ✚ A. Saelemaekers (Ankle Injury) ✚ F. Tomori (Muscle Injury) ✚ W. Bondo (Off the roster) Ferencvarosi TC ✚ E. Botka (Inactive) ✚ B. Nagy (Off the roster) ✚ B. Otvos (Knee Injury) ✚ I. Pappoe (Off the roster) ✚ G. Szecsi (Off the roster) ✚ F. Kovacevic (Injury) ✚ E. Botka (Inactive) ✚ B. Nagy (Off the roster)