TRỰC TIẾP Trực tiếp AC Milan vs Frosinone: Đội hình xuất phát AC Milan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 5 với 24 điểm. Trận gặp Frosinone diễn ra lúc 00:00 ngày 23/11/2026 tại San Siro/Giuseppe Meazza.

AC Milan vs Frosinone SẮP BẮT ĐẦU • 00:00 00:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của AC Milan và Frosinone đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 00:00.

Cập nhật lúc 23:34 22/11/2026

Đội hình chính thức AC Milan Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Ruben Amorim Frosinone Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Alvini 16 M. Maignan 5 K. De Winter 34 Mario Gila 13 S. Bocoum 33 D. Bartesaghi 22 Diego Moreira 14 L. Modrić 12 A. Rabiot 80 Y. Musah 11 C. Pulišić 9 Gonçalo Ramos 22 L. Palmisani 20 A. Oyono 3 G. Calvani 2 G. Cittadini 30 I. Monterisi 14 G. Calò 73 P. Masini 90 E. Tchato 10 R. Schmid 17 G. Kvernadze 7 F. Ghedjemis Dự bị AC Milan 96 L. Torriani 42 Terracciano 37 M. Pittarella 31 S. Pavlović 73 F. Camarda 48 El Hadji Malick Cissé 28 C. Comotto 2 P. Estupiñán 20 O. Hutchinson Frosinone 34 A. El Azzouzi 24 A. Zerbin 25 K. Akpoguma 71 A. Terzić 12 M. Pisseri 70 L. Hasa 40 S. Fini 74 Omar Fayed 91 Desplanches Cập nhật đội hình lúc 23:34 22/11/2026

AC Milan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 24 điểm. Họ tiếp Frosinone, đội xếp ngay phía dưới ở hạng 6 với 20 điểm, trong trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 23/11/2026 trên sân San Siro/Giuseppe Meazza. Chỉ cách nhau 4 điểm, hai đội đang nằm trong cùng một nhóm cạnh tranh ở nửa trên bảng xếp hạng.

Cuộc đua tốp đầu và khoảng cách 4 điểm

AC Milan hiện giữ vị trí thứ 5, còn Frosinone xếp thứ 6 và chỉ kém đối thủ một bậc. Khoảng cách 4 điểm đủ để đội chủ nhà tạo thêm khoảng trống nếu giành chiến thắng. Ngược lại, Frosinone có cơ hội rút ngắn cách biệt nếu mang được kết quả tốt khỏi San Siro.

Vì hai đội ở sát nhau trên bảng xếp hạng, mỗi trận đấu giữa họ đều ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện nhóm đầu.

Phong độ: Milan thăng trầm, Frosinone nhỉnh về độ ổn định

Trong 5 trận gần nhất, AC Milan thắng 3 trận và thua 2 trận, với chuỗi kết quả đan xen thắng và thua. Tuy vậy, đội bóng thành Milan đang mang theo chiến thắng ở trận vừa qua, một điểm cộng về mặt tâm lý trước giờ ra sân.

Trong khi đó, Frosinone thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Điểm đáng chú ý là đội khách vừa thua ở trận gần nhất, sau chuỗi 4 trận trước đó không biết đến thất bại. Nếu muốn lấy lại mạch kết quả tốt, Frosinone cần phản ứng nhanh trước một đối thủ đang có tinh thần hưng phấn.

Thế đối đầu nghiêng về AC Milan

Lịch sử gặp nhau gần đây ủng hộ đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, AC Milan thắng 3 trận, hòa 2 trận, còn Frosinone chưa có chiến thắng nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho AC Milan, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Phong độ thiếu ổn định là bài toán mà AC Milan cần giải quyết nếu muốn bám chắc nhóm dự cúp châu lục. Việc thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất cho thấy đội bóng chưa tạo được chuỗi kết quả liền mạch. Một chiến thắng trước Frosinone sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp.

Về phía Frosinone, thành tích hiếm khi thua trong thời gian gần đây là nền tảng để họ không e ngại trước sức ép của San Siro. Tuy nhiên, việc chưa thắng AC Milan trong 5 lần gặp gần nhất cho thấy họ vẫn còn một rào cản cần vượt qua.

Nhận định

Xét tổng thể, AC Milan có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng, sân nhà và thành tích đối đầu. Frosinone cũng có phong độ đáng tin cậy và đủ khả năng gây khó khăn cho chủ nhà. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội ở sát nhau trên bảng xếp hạng, trong đó AC Milan nhỉnh hơn về nhiều mặt nhưng chưa có đủ khoảng cách để chủ quan.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất AC Milan · 3 thắng 2 hòa Frosinone · 0 thắng Frosinone 2 - 3 AC Milan AM AC Milan 3 - 1 Frosinone AM AC Milan 2 - 0 Frosinone AM Frosinone 0 - 0 AC Milan Hòa AC Milan 3 - 3 Frosinone Hòa

AC Milan 5 trận gần nhất T B T B T 11 Trận 7-3-1 T-H-B 23 Ghi (TB 2.1) 13 Thủng lưới Frosinone 5 trận gần nhất B T T H T 11 Trận 6-2-3 T-H-B 24 Ghi (TB 2.2) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 12 10 2 0 +19 32 T H T T T 2 AS Roma 12 9 3 0 +25 30 T T T T H 3 Inter 11 9 1 1 +15 28 T B T T T 4 Como 12 8 2 2 +10 26 T B T T T 5 AC Milan 11 7 3 1 +10 24 T T B T T 6 Frosinone 11 6 2 3 +9 20 B T T H T 7 Napoli 12 5 3 4 +5 18 T H B T H …

Tình hình lực lượng AC Milan ✚ S. Chukwueze (Hip Injury) ✚ M. Gabbia (Thigh Injury) ✚ R. Loftus-Cheek (Thigh Injury) ✚ A. Saelemaekers (Ankle Injury) ✚ F. Tomori (Muscle Injury) Frosinone ✚ G. Bracaglia (Yellow Cards) ✚ F. Grillitsch (Thigh Injury) ✚ A. Raimondo (Ankle Injury)