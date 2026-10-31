Trực tiếp AC Milan vs Inter: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp AC Milan vs Inter: Đội hình xuất phát

Văn Thể31/10/2026 21:45

Inter đang thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách trên sân San Siro lúc 02h45 ngày 01/11/2026, nơi AC Milan cần tìm lại mạch thắng.

AC MilanvsInterSẮP BẮT ĐẦU • 02:45
  • 02:45Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của AC Milan và Inter đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:45.

Cập nhật lúc 02:17 01/11/2026

Đội hình chính thức
AC Milan
Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Ruben Amorim
Inter
Sơ đồ 3-5-1-1 · HLV C. Chivu
16
M. Maignan
34
Mario Gila
5
K. De Winter
31
S. Pavlović
13
S. Bocoum
22
Diego Moreira
80
Y. Musah
14
L. Modrić
11
C. Pulišić
12
A. Rabiot
9
Gonçalo Ramos
1
Josep Martínez
31
Y. Bisseck
25
M. Akanji
95
A. Bastoni
99
D. Spence
23
N. Barella
20
H. Çalhanoğlu
8
P. Sučić
30
Carlos Augusto
17
A. Diouf
9
M. Thuram
Dự bị
AC Milan
30 A. Jashari49 Luka Menon40 L. Ossola47 N. Perera42 Terracciano55 Silvano Vos96 L. Torriani20 O. Hutchinson41 L. P. Bouyer
Inter
7 P. Zieliński40 A. Taho94 F. Esposito5 A. Stanković48 M. Mosconi22 H. Mkhitaryan53 M. Lavelli51 L. Jakirović32 F. Dimarco
Cập nhật đội hình lúc 02:17 01/11/2026

Inter bước vào chuyến làm khách trên sân San Siro/Giuseppe Meazza với mạch bốn trận thắng liên tiếp gần nhất và vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 02h45 ngày 01/11/2026. Đối thủ của họ là AC Milan, đội đang cần một kết quả tốt để kéo gần khoảng cách với nhóm đầu.

Inter mang theo mạch thắng và vị trí dẫn đầu

Trong năm trận gần nhất, Inter thắng bốn trận liên tiếp và chỉ thua một trận ở thời điểm xa nhất. Đó là chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định của đội khách trong giai đoạn này.

Phong độ ấy đưa Inter lên hạng 1 với 25 điểm. Với một đội đang ở trạng thái hưng phấn, việc giữ nhịp thắng trên sân đối thủ sẽ là phép thử về bản lĩnh, và cũng là cách củng cố vị trí đầu bảng.

AC Milan thiếu sự ổn định

Ở chiều ngược lại, AC Milan thắng ba trong năm trận gần nhất nhưng thua trận mới nhất. Chuỗi kết quả của họ đan xen thắng và thua: thua, thắng, thua rồi thắng hai trận ở giai đoạn trước đó. Đội chủ nhà chưa tạo được mạch thắng liên tục như đối thủ.

Hiện AC Milan đứng hạng 5 với 18 điểm, kém Inter 7 điểm. Trận đấu này vì thế là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách ngay trên sân nhà.

Thế đối đầu nghiêng về AC Milan

Dù đang lép vế về phong độ và thứ hạng, AC Milan lại có lợi thế ở lịch sử đối đầu gần đây. Trong năm lần gặp nhau gần nhất, AC Milan thắng ba trận, hòa hai trận và Inter chưa thắng trận nào.

Con số này cho thấy Inter vẫn chưa tìm được cách vượt qua đối thủ trong những lần chạm trán gần đây. Đây cũng là yếu tố tâm lý mà đội dẫn đầu bảng cần vượt qua nếu muốn kéo dài mạch thắng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ đang lên, Inter nhiều khả năng sẽ tự tin kiểm soát nhịp độ trận đấu và hạn chế sai sót để bảo vệ chuỗi thắng. AC Milan, ngược lại, cần sự tập trung cao hơn để tránh lặp lại kiểu thắng một trận, thua một trận như những vòng đấu vừa qua.

Lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tích cực sẽ là điểm tựa cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với một Inter đang có tinh thần tốt và đứng đầu bảng.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai xu hướng trái ngược. Inter có phong độ và thứ hạng vượt trội. AC Milan có lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu gần đây tốt hơn.

Nếu Inter duy trì được sự ổn định như bốn trận thắng liên tiếp vừa qua, họ có cơ sở để tiếp tục bay cao. Tuy nhiên, với chuỗi đối đầu không thắng, đội khách chắc chắn sẽ phải làm việc rất vất vả trên sân San Siro.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
AC Milan · 3 thắng2 hòaInter · 0 thắng
05/08/2026
AC Milan
1 - 1
Inter
Hòa
09/03/2026
AC Milan
1 - 0
Inter
AM
24/11/2025
Inter
0 - 1
AC Milan
AM
24/04/2025
Bán kết
Inter
0 - 3
AC Milan
AM
03/04/2025
Bán kết
AC Milan
1 - 1
Inter
Hòa
AC Milan
5 trận gần nhất
BTBTT
9
Trận
5-3-1
T-H-B
18
Ghi (TB 2.0)
11
Thủng lưới
Inter
5 trận gần nhất
TTTTB
9
Trận
8-1-0
T-H-B
25
Ghi (TB 2.8)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Inter9810+1525TTTTH
2Lazio9810+1525TTTTT
3AS Roma9630+1521THTHH
4Como9621+920TTTHB
5AC Milan9531+718BTTHT
6Frosinone9522+817THTBT
Tình hình lực lượng
AC Milan
S. Chukwueze (Hip Injury)
M. Gabbia (Thigh Injury)
R. Loftus-Cheek (Thigh Injury)
A. Saelemaekers (Ankle Injury)
F. Tomori (Muscle Injury)
S. Chukwueze (Hip Injury)
M. Gabbia (Thigh Injury)
R. Loftus-Cheek (Thigh Injury)
Inter
C. Jones (Thigh Injury)
Luis Henrique (Thigh Injury)
L. Martinez (Thigh Injury)
B. Pavard (Thigh Injury)
J. Stones (Muscle Injury)
C. Jones (Thigh Injury)
Luis Henrique (Thigh Injury)
L. Martinez (Thigh Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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