TRỰC TIẾP Trực tiếp AC Milan vs Inter: Hiệp 2 bắt đầu, AC Milan dẫn 3-1 Inter đang thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách trên sân San Siro lúc 02h45 ngày 01/11/2026, nơi AC Milan cần tìm lại mạch thắng.

AC Milan 3 - 1 Inter Hiệp 2 — phút 81' 81' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: AC Milan 3 - 1 Inter.

75' VAR Phút 75': Phạt đền bị hủy — Henrikh Mkhitaryan (Inter).

73' Inter ép sân Cầm bóng: AC Milan 47% - 53% Inter, dứt điểm 6 - 14 (trúng đích 3 - 8), phạt góc 2 - 8; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 7 - 0.

72' Thay người Phút 72' (Inter): Piotr Zieliński vào sân thay Hakan Çalhanoğlu.

72' Thay người Phút 72' (Inter): Henrikh Mkhitaryan vào sân thay Andy Diouf.

61' Inter ép sân Cầm bóng: AC Milan 48% - 52% Inter, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 3 - 7), phạt góc 1 - 7; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 6 - 0.

52' Thẻ vàng Phút 52': Diego Moreira (AC Milan) nhận thẻ vàng (Dissent).

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: AC Milan 43% - 57% Inter, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 1 - 7; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 5 - 0.

49' Thẻ vàng Phút 49': Koni De Winter (AC Milan) nhận thẻ vàng (Foul).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

43' BÀN THẮNG! AC Milan (3-1) Phút 43': Diego Moreira (AC Milan) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

36' Inter ép sân Cầm bóng: AC Milan 48% - 52% Inter, dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 7; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 4 - 0.

24' AC Milan ép sân Cầm bóng: AC Milan 58% - 42% Inter, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

22' BÀN THẮNG! Inter (2-1) Phút 22': Alessandro Bastoni (Inter) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: AC Milan 56% - 44% Inter, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1.

10' BÀN THẮNG! AC Milan (2-0) Phút 10': Adrien Rabiot (AC Milan) lập công (kiến tạo: Diego Moreira). Tỷ số: 2 - 0.

4' BÀN THẮNG! AC Milan (1-0) Phút 4': Christian Pulisic (AC Milan) lập công (kiến tạo: Diego Moreira). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu AC Milan tiếp đón Inter.

Cập nhật lúc 04:29 01/11/2026

Đội hình chính thức AC Milan Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Ruben Amorim Inter Sơ đồ 3-5-1-1 · HLV C. Chivu 16 M. Maignan 34 Mario Gila 5 K. De Winter 31 S. Pavlović 13 S. Bocoum 22 Diego Moreira 80 Y. Musah 14 L. Modrić 11 C. Pulišić 12 A. Rabiot 9 Gonçalo Ramos 1 Josep Martínez 31 Y. Bisseck 25 M. Akanji 95 A. Bastoni 99 D. Spence 23 N. Barella 20 H. Çalhanoğlu 8 P. Sučić 30 Carlos Augusto 17 A. Diouf 9 M. Thuram Dự bị AC Milan 30 A. Jashari 49 Luka Menon 40 L. Ossola 47 N. Perera 42 Terracciano 55 Silvano Vos 96 L. Torriani 20 O. Hutchinson 41 L. P. Bouyer Inter 7 P. Zieliński 40 A. Taho 94 F. Esposito 5 A. Stanković 48 M. Mosconi 22 H. Mkhitaryan 53 M. Lavelli 51 L. Jakirović 32 F. Dimarco Cập nhật đội hình lúc 02:17 01/11/2026

AC Milan Thống kê Inter 47% Kiểm soát bóng 53% 6 Dứt điểm 14 3 Trúng đích 8 2 Phạt góc 8 7 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 3 7 Thủ môn cứu thua 0

Inter bước vào chuyến làm khách trên sân San Siro/Giuseppe Meazza với mạch bốn trận thắng liên tiếp gần nhất và vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 02h45 ngày 01/11/2026. Đối thủ của họ là AC Milan, đội đang cần một kết quả tốt để kéo gần khoảng cách với nhóm đầu.

Inter mang theo mạch thắng và vị trí dẫn đầu

Trong năm trận gần nhất, Inter thắng bốn trận liên tiếp và chỉ thua một trận ở thời điểm xa nhất. Đó là chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định của đội khách trong giai đoạn này.

Phong độ ấy đưa Inter lên hạng 1 với 25 điểm. Với một đội đang ở trạng thái hưng phấn, việc giữ nhịp thắng trên sân đối thủ sẽ là phép thử về bản lĩnh, và cũng là cách củng cố vị trí đầu bảng.

AC Milan thiếu sự ổn định

Ở chiều ngược lại, AC Milan thắng ba trong năm trận gần nhất nhưng thua trận mới nhất. Chuỗi kết quả của họ đan xen thắng và thua: thua, thắng, thua rồi thắng hai trận ở giai đoạn trước đó. Đội chủ nhà chưa tạo được mạch thắng liên tục như đối thủ.

Hiện AC Milan đứng hạng 5 với 18 điểm, kém Inter 7 điểm. Trận đấu này vì thế là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách ngay trên sân nhà.

Thế đối đầu nghiêng về AC Milan

Dù đang lép vế về phong độ và thứ hạng, AC Milan lại có lợi thế ở lịch sử đối đầu gần đây. Trong năm lần gặp nhau gần nhất, AC Milan thắng ba trận, hòa hai trận và Inter chưa thắng trận nào.

Con số này cho thấy Inter vẫn chưa tìm được cách vượt qua đối thủ trong những lần chạm trán gần đây. Đây cũng là yếu tố tâm lý mà đội dẫn đầu bảng cần vượt qua nếu muốn kéo dài mạch thắng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ đang lên, Inter nhiều khả năng sẽ tự tin kiểm soát nhịp độ trận đấu và hạn chế sai sót để bảo vệ chuỗi thắng. AC Milan, ngược lại, cần sự tập trung cao hơn để tránh lặp lại kiểu thắng một trận, thua một trận như những vòng đấu vừa qua.

Lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tích cực sẽ là điểm tựa cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với một Inter đang có tinh thần tốt và đứng đầu bảng.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai xu hướng trái ngược. Inter có phong độ và thứ hạng vượt trội. AC Milan có lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu gần đây tốt hơn.

Nếu Inter duy trì được sự ổn định như bốn trận thắng liên tiếp vừa qua, họ có cơ sở để tiếp tục bay cao. Tuy nhiên, với chuỗi đối đầu không thắng, đội khách chắc chắn sẽ phải làm việc rất vất vả trên sân San Siro.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất AC Milan · 3 thắng 2 hòa Inter · 0 thắng AC Milan 1 - 1 Inter Hòa AC Milan 1 - 0 Inter AM Inter 0 - 1 AC Milan AM Inter 0 - 3 AC Milan AM AC Milan 1 - 1 Inter Hòa

AC Milan 5 trận gần nhất B T B T T 9 Trận 5-3-1 T-H-B 18 Ghi (TB 2.0) 11 Thủng lưới Inter 5 trận gần nhất T T T T B 9 Trận 8-1-0 T-H-B 25 Ghi (TB 2.8) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 9 8 1 0 +15 25 T T T T H 2 Lazio 9 8 1 0 +15 25 T T T T T 3 AS Roma 9 6 3 0 +15 21 T H T H H 4 Como 9 6 2 1 +9 20 T T T H B 5 AC Milan 9 5 3 1 +7 18 B T T H T 6 Frosinone 9 5 2 2 +8 17 T H T B T …

Tình hình lực lượng AC Milan ✚ S. Chukwueze (Hip Injury) ✚ M. Gabbia (Thigh Injury) ✚ R. Loftus-Cheek (Thigh Injury) ✚ A. Saelemaekers (Ankle Injury) ✚ F. Tomori (Muscle Injury) ✚ S. Chukwueze (Hip Injury) ✚ M. Gabbia (Thigh Injury) ✚ R. Loftus-Cheek (Thigh Injury) Inter ✚ C. Jones (Thigh Injury) ✚ Luis Henrique (Thigh Injury) ✚ L. Martinez (Thigh Injury) ✚ B. Pavard (Thigh Injury) ✚ J. Stones (Muscle Injury) ✚ C. Jones (Thigh Injury) ✚ Luis Henrique (Thigh Injury) ✚ L. Martinez (Thigh Injury)