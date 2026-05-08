Trực tiếp AC Milan vs Inter: Inter mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp AC Milan vs Inter: Inter mở tỷ số

Văn Thể05/08/2026 13:07

AC Milan và Inter gặp nhau tại Optus Stadium trong trận giao hữu CLB, nơi cán cân đối đầu 5 trận gần nhất đang nghiêng về AC Milan

AC Milan0 - 1InterHiệp 2 — phút 78'
  • 78'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: AC Milan 0 - 1 Inter.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (): Leonardo Bovio vào sân thay Benjamin Pavard.

  • 74'Inter ép sân

    Cầm bóng: AC Milan 38 - 62 Inter, dứt điểm 6 - 12 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 4 - 2.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (): Luis Henrique vào sân thay Andy Diouf.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (): Carlos Augusto vào sân thay Alessandro Bastoni.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (): Ange-Yoan Bonny vào sân thay Pio Esposito.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (): Hakan Çalhanoğlu vào sân thay Piotr Zielinski.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (): Davide Frattesi vào sân thay Nicolò Barella.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (): Ivan Provedel vào sân thay Josep Martínez.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Ardon Jashari vào sân thay Matteo Gabbia.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Rafael Leão vào sân thay Ruben Loftus-Cheek.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Luka Modrić vào sân thay Youssouf Fofana.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Gonçalo Ramos vào sân thay Francesco Camarda.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Alexis Saelemaekers vào sân thay Yunus Musah.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Filippo Terracciano vào sân thay Fikayo Tomori.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Valeri Vladimirov vào sân thay Strahinja Pavlović.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Koni De Winter vào sân thay Samuel Chukwueze.

  • 62'Inter ép sân

    Cầm bóng: AC Milan 35 - 65 Inter, dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 3 - 2.

  • 52'BÀN THẮNG! Inter (0-1)

    Phút 52': Federico Dimarco () lập công (kiến tạo: Nicolò Barella). Tỷ số: 0 - 1.

  • 50'Inter ép sân

    Cầm bóng: AC Milan 36 - 64 Inter, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 2 - 1.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Pervis Estupiñán vào sân thay Davide Bartesaghi.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Matteo Lavelli vào sân thay Jamal Iddrissou.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Henrikh Mkhitaryan vào sân thay Aleksandar Stanković.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Christopher Nkunku vào sân thay Alphadjo Cissè.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 37'Inter ép sân

    Cầm bóng: AC Milan 38 - 62 Inter, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 36'Thẻ vàng

    Phút 36': Yann Bisseck () nhận thẻ vàng.

  • 25'Inter ép sân

    Cầm bóng: AC Milan 39 - 61 Inter, dứt điểm 2 - 2, phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 2.

  • 13'Inter ép sân

    Cầm bóng: AC Milan 35 - 65 Inter, dứt điểm 1 - 1, phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    AC Milan tiếp đón Inter.

Cập nhật lúc 19:51 05/08/2026

Đội hình chính thức
AC Milan
Sơ đồ
Inter
Sơ đồ
96
Lorenzo Torriani
23
Fikayo Tomori
46
Matteo Gabbia
31
Strahinja Pavlović
80
Yunus Musah
8
Ruben Loftus-Cheek
19
Youssouf Fofana
33
Davide Bartesaghi
21
Samuel Chukwueze
70
Alphadjo Cissè
73
Francesco Camarda
1
Josep Martínez
28
Benjamin Pavard
31
Yann Bisseck
95
Alessandro Bastoni
17
Andy Diouf
23
Nicolò Barella
5
Aleksandar Stanković
7
Piotr Zielinski
32
Federico Dimarco
52
Jamal Iddrissou
94
Pio Esposito
Dự bị
AC Milan
2 Pervis Estupiñán5 Koni De Winter9 Gonçalo Ramos10 Rafael Leão13 Sankhoun Diawara14 Luka Modrić18 Christopher Nkunku28 Christian Comotto30 Ardon Jashari
Inter
8 Petar Sučić11 Luis Henrique12 Raffaele Di Gennaro14 Ange-Yoan Bonny16 Davide Frattesi20 Hakan Çalhanoğlu22 Henrikh Mkhitaryan30 Carlos Augusto46 Leonardo Bovio
Cập nhật đội hình lúc 17:24 05/08/2026
AC MilanThống kêInter
38%
Kiểm soát bóng
62%
6
Dứt điểm
12
2
Trúng đích
5
2
Phạt góc
4
10
Phạm lỗi
7
1
Việt vị
3
4
Thủ môn cứu thua
2

Thông tin trận đấu

AC Milan sẽ đối đầu Inter trong khuôn khổ Giao hữu CLB tại Optus Stadium. Trận đấu diễn ra lúc 18:00 ngày 05/08/2026.

Đây là màn so tài giữa hai đội bóng giàu tính cạnh tranh, nhưng dữ liệu trước trận hiện chỉ cung cấp xu hướng đối đầu tổng hợp. Vì vậy, những đánh giá về phong độ hiện tại, lực lượng, mục tiêu thi đấu hoặc đội hình xuất phát chưa thể được mở rộng khi chưa có thông tin cụ thể.

Cán cân đối đầu nghiêng về AC Milan

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, AC Milan giành 3 chiến thắng, hai đội hòa 1 trận và Inter thắng 1 trận. Chênh lệch này tạo ra lợi thế nhất định về mặt tâm lý cho AC Milan trước cuộc đối đầu tại Optus Stadium.

Tuy nhiên, thống kê đối đầu chỉ phản ánh xu hướng tổng hợp chứ không quyết định diễn biến của trận đấu sắp tới. Với một trận giao hữu, ý nghĩa của kết quả còn có thể gắn với cách hai đội vận hành, khả năng kiểm soát thế trận và mức độ hiệu quả trong các thời điểm quan trọng.

Cuộc đấu của cách tiếp cận

Không có dữ liệu về sơ đồ hoặc đội hình dự kiến, nên chưa thể khẳng định AC Milan và Inter sẽ lựa chọn phương án chiến thuật nào. Dù vậy, điểm then chốt của trận đấu nhiều khả năng nằm ở khả năng chuyển đổi giữa tấn công và phòng ngự, đặc biệt sau những tình huống mất bóng.

AC Milan có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định từ thành tích thắng 3 trong 5 lần đối đầu gần nhất. Lợi thế này chỉ phát huy giá trị nếu đội bóng duy trì được sự chủ động trong cách triển khai bóng và không để đối thủ kéo trận đấu vào thế giằng co.

Ở chiều ngược lại, Inter có cơ sở để xem cuộc chạm trán này là cơ hội điều chỉnh cán cân đối đầu. Chiến thắng trong 1 lần gặp nhau gần nhất được cung cấp cho thấy Inter không ở vị thế bị áp đảo tuyệt đối, trong khi 1 trận hòa cũng cho thấy khoảng cách giữa hai đội không hoàn toàn cố định.

Chưa có dữ liệu về lực lượng và đội hình

Nguồn thông tin hiện tại không nêu cầu thủ vắng mặt, lý do chấn thương, sơ đồ chiến thuật hay đội hình dự kiến của hai đội. Do đó, chưa thể đánh giá cụ thể những vị trí có thể tạo khác biệt hoặc mức độ ảnh hưởng của các thay đổi nhân sự.

Việc thiếu thông tin lực lượng cũng khiến mọi nhận định về nhịp độ, khả năng pressing hay cách tổ chức hàng công cần được giữ ở mức thận trọng. Những yếu tố này chỉ có thể được phân tích chính xác hơn khi đội hình và tình trạng cầu thủ được xác nhận.

Nhận định trước trận

AC Milan bước vào cuộc đối đầu với ưu thế rõ ràng hơn trong 5 lần gặp nhau gần nhất: thắng 3, hòa 1 và thua 1. Đây là cơ sở đáng chú ý, nhưng chưa đủ để khẳng định đội bóng nào sẽ kiểm soát trận đấu tại Optus Stadium.

Inter vẫn có khả năng tạo ra thế trận cân bằng nếu tận dụng tốt những thời điểm AC Milan mất quyền kiểm soát. Trong khi đó, AC Milan cần biến lợi thế đối đầu thành sự chủ động thực tế thay vì chỉ dựa vào thống kê quá khứ.

Nhìn chung, đây là trận đấu có cán cân lịch sử nghiêng về AC Milan, nhưng kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội tiếp cận một trận giao hữu và những lựa chọn nhân sự được đưa ra. Chưa có đủ dữ liệu để đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
AC Milan · 3 thắng1 hòaInter · 1 thắng
09/03/2026
AC Milan
1 - 0
Inter
AM
24/11/2025
Inter
0 - 1
AC Milan
AM
03/02/2025
AC Milan
1 - 1
Inter
Hòa
23/09/2024
Inter
1 - 2
AC Milan
AM
17/05/2023
Inter
1 - 0
AC Milan
INT
AC Milan
5 trận gần nhất
HBTBB
Inter
5 trận gần nhất
HTHHT
Tình hình lực lượng
AC Milan
Warren Bondo (Unknown Injury)
Christian Pulisic (Broken Leg)
Inter
Yanis Massolin (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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