TRỰC TIẾP Trực tiếp Academico Viseu vs Alverca: Alverca ép sân, chưa có bàn thắng Academico Viseu đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 6, 20 điểm. Đội chủ nhà tiếp Alverca lúc 01:00 ngày 29/11/2026 trên sân Estadio do Fontelo.

Academico Viseu 0 - 0 Alverca Hiệp 1 — phút 35' 35' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

34' Thẻ vàng Phút 34': Yaya Bojang (Alverca) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Alverca ép sân Cầm bóng: Academico Viseu 37% - 63% Alverca, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 0.

17' Thẻ vàng Phút 17': Bruno Miguel Nogueira Pinheiro (Academico Viseu) nhận thẻ vàng (Dissent).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Academico Viseu 52% - 48% Alverca, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

7' Thẻ vàng Phút 7': Anthony Correia (Academico Viseu) nhận thẻ vàng (Foul).

2' Thẻ vàng Phút 2': Nikos Michelis (Academico Viseu) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Academico Viseu tiếp đón Alverca.

Cập nhật lúc 01:39 29/11/2026

Đội hình chính thức Academico Viseu Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Pinheiro Alverca Sơ đồ 3-4-3 · HLV Sérgio Ferreira 98 Ewerton 75 Robinho 41 A. Correia 2 N. Michelis 57 G. Costa 7 Luís Silva 14 S. Messeguem 22 Nils Mortimer 8 C. Kahraman 31 João Guilherme 33 André Clóvis 31 Matheus Mendes 4 Y. Bojang 21 Sergi Gómez 14 S. Baseya 20 Diogo Filipe Spencer Marques 25 Ian Luccas 6 D. Gui 12 I. James 10 Chiquinho 19 D. Camara 22 Figueiredo Dự bị Academico Viseu 17 Valery 10 Á. Zamora 5 Pedro Barcelos 77 Paulinho 45 Alejandro Mestanza 1 Marcos Lavín 47 L. Gohi 82 H. Gambor 21 Tomás Domingos Alverca 24 M. Jemide 7 André Vidigal 18 Z. Kassary 3 J. Martínez 26 Matheus França 8 Vasco Moreira 11 C. Nuozzi 1 N. Raveyre 9 Vivaldo Semedo Cập nhật đội hình lúc 00:34 29/11/2026

Academico Viseu Thống kê Alverca 37% Kiểm soát bóng 63% 1 Dứt điểm 3 0 Trúng đích 1 2 Phạt góc 0 3 Phạm lỗi 3 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 0

Academico Viseu đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 20 điểm. Trận tiếp Alverca trên sân Estadio do Fontelo lúc 01:00 ngày 29/11/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế ở nhóm đầu bảng.

Academico Viseu giữ vị trí tốp đầu dù phong độ thiếu ổn định

Với 20 điểm, Academico Viseu đang có một mùa giải đáng chú ý khi nằm ở hạng 6. Đây là vị trí giúp họ giữ khoảng cách gần với cuộc đua giành vé dự cúp châu lục, và mỗi trận đấu lúc này đều có ý nghĩa lớn trong việc duy trì đà bám đuổi.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội chủ nhà chưa thật sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Academico Viseu thắng 2 và thua 3, đồng thời để thua ngay ở trận đấu mới nhất. Chuỗi kết quả đan xen thắng thua cho thấy đội bóng chưa tìm được nhịp thi đấu liền mạch, và trận gặp Alverca là dịp để họ lấy lại cảm giác chiến thắng trên sân nhà.

Alverca cần cải thiện phong độ để thu hẹp khoảng cách

Ở chiều ngược lại, Alverca đứng hạng 12 với 12 điểm, kém đối thủ 8 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về vị thế giữa hai đội trước giờ bóng lăn.

Phong độ của đội khách cũng chưa mấy khởi sắc. Trong 5 trận gần nhất, Alverca thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Điểm sáng duy nhất là kết quả hòa ở trận mới nhất, giúp họ chấm dứt chuỗi thua liên tiếp. Dù vậy, để gây khó cho một đối thủ đang ở nhóm đầu, Alverca cần thể hiện sự chắc chắn hơn nhiều so với những gì họ đã làm trong thời gian gần đây.

Thế đối đầu nghiêng về Academico Viseu

Lịch sử gặp nhau gần đây là lợi thế tâm lý cho đội chủ nhà. Trong 3 lần đối đầu gần nhất, Academico Viseu thắng 2 trận và hòa 1 trận, trong khi Alverca chưa thắng lần nào.

Xu hướng này giúp Academico Viseu có thêm niềm tin khi bước vào trận đấu, nhất là khi họ cần một kết quả tích cực để xốc lại tinh thần sau trận thua gần nhất.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với đội chủ nhà, yếu tố quan trọng nhất là sự ổn định. Một đội bóng nằm ở nhóm trên thường được đánh giá qua khả năng giữ nhịp độ và hạn chế sai sót trước các đối thủ xếp dưới. Việc nắm thế chủ động ngay từ đầu trận sẽ giúp Academico Viseu kiểm soát diễn biến và tận dụng lợi thế sân nhà.

Về phía Alverca, bài toán là giữ vững kỷ luật và tìm kiếm điểm số trên sân khách để cải thiện vị trí ở nửa dưới bảng xếp hạng. Đội khách có thể sẽ chọn lối chơi thực dụng, hướng đến việc tránh thua trước khi tính đến những cơ hội lớn hơn.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, chênh lệch điểm số và thành tích đối đầu, Academico Viseu đang nhỉnh hơn. Dù vậy, chuỗi phong độ chưa ổn định của đội chủ nhà khiến trận đấu chưa thể xem là một chiều. Đây vẫn là cuộc đối đầu đáng theo dõi trong bối cảnh Academico Viseu muốn bám chắc nhóm dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Academico Viseu · 2 thắng 1 hòa Alverca · 0 thắng Academico Viseu 2 - 2 Alverca Hòa Alverca 0 - 4 Academico Viseu AV Alverca 0 - 3 Academico Viseu AV

Academico Viseu 5 trận gần nhất B T B T B 11 Trận 6-2-3 T-H-B 15 Ghi (TB 1.4) 13 Thủng lưới Alverca 5 trận gần nhất H B B B T 11 Trận 3-3-5 T-H-B 14 Ghi (TB 1.3) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 11 11 0 0 +22 33 T T T T T 2 Benfica 11 9 1 1 +20 28 T T T T B 3 Sporting CP 11 7 3 1 +13 24 T T B T H … 5 Arouca 11 6 2 3 +5 20 B T T T H 6 Academico Viseu 11 6 2 3 +2 20 B T T T T 7 GIL Vicente 11 5 3 3 +2 18 T H B T T … 11 Nacional 12 4 1 7 -7 13 T T B T B 12 Alverca 11 3 3 5 -1 12 H B B T T 13 Estrela 11 2 4 5 -5 10 B B B B B …