Trực tiếp Academico Viseu vs Rio Ave: Hết hiệp 1, Rio Ave dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Academico Viseu vs Rio Ave: Hết hiệp 1, Rio Ave dẫn 1-0

Văn Thể01/11/2026 20:14

Academico Viseu đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 17 điểm. Rio Ave ở hạng 16 với 7 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 01:00 ngày 02/11/2026.

Academico Viseu0 - 1Rio AveNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 38'BÀN THẮNG! Rio Ave (0-1)

    Phút 38': Miguel Patricío (Rio Ave) lập công (kiến tạo: João Tomé Baptista). Tỷ số: 0 - 1.

  • 37'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Academico Viseu 51% - 49% Rio Ave, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 2 - 2.

  • 25'Rio Ave ép sân

    Cầm bóng: Academico Viseu 43% - 57% Rio Ave, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 2 - 0.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Academico Viseu 45% - 55% Rio Ave, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Academico Viseu tiếp đón Rio Ave.

Cập nhật lúc 01:51 02/11/2026

Đội hình chính thức
Academico Viseu
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Pinheiro
Rio Ave
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Seabra
98
Ewerton
75
Robinho
41
A. Correia
2
N. Michelis
3
Miguel Brau
7
Luís Silva
14
S. Messeguem
31
João Guilherme
8
C. Kahraman
22
Nils Mortimer
33
André Clóvis
99
van der Gouw
20
João Tomé
5
A. Ntoi
39
Gustavo Mancha
17
M. Vrousai
79
M. Patricio
54
G. Liavas
7
Diogo Bezerra
90
Diogo Nascimento
80
S. Clemmensen
11
J. Blesa
Dự bị
Academico Viseu
21 Tomás Domingos6 André Ceitil9 M. Bouldini18 C. Ferreira82 H. Gambor47 L. Gohi57 G. Costa45 Alejandro Mestanza5 Pedro Barcelos
Rio Ave
13 J. Lomboto27 T. Medina44 T. Nikitscher23 F. Petrasso8 Ryan Guilherme19 M. Sellouki77 D. Špikić9 Tamble Monteiro32 Vitor Hugo
Cập nhật đội hình lúc 00:32 02/11/2026
Academico ViseuThống kêRio Ave
51%
Kiểm soát bóng
49%
6
Dứt điểm
7
2
Trúng đích
3
1
Phạt góc
3
2
Phạm lỗi
4
0
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
2

Academico Viseu đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp Rio Ave. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 02/11/2026 trên sân Estadio do Fontelo. Đội chủ nhà đứng hạng 6 với 17 điểm, còn đội khách đang ở hạng 16 với 7 điểm.

Academico Viseu bám sát nhóm dự cúp châu lục

Hạng 6 với 17 điểm giúp Academico Viseu có vị trí đáng chú ý ở nửa trên bảng xếp hạng. Đây là lý do trận đấu này được xem là một điểm nóng của cuộc đua phía trên. Mỗi điểm số được thêm vào lúc này đều có giá trị trong việc giữ khoảng cách với nhóm bám đuổi.

Chênh lệch giữa hai đội khá rõ. Rio Ave mới có 7 điểm và đứng hạng 16, tức là cách đối thủ 10 điểm. Trên giấy tờ, Academico Viseu đang ở vị thế thuận lợi hơn khi được đá trên sân nhà.

Phong độ: chủ nhà nhỉnh hơn nhưng chưa thật ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Academico Viseu thắng 3 trận và thua 2 trận. Đội không có trận hòa nào trong chuỗi này. Tuy nhiên, trận gần nhất của họ lại là một thất bại, và trước đó là chuỗi xen kẽ giữa thắng và thua.

Điều này cho thấy đội chủ nhà có sức cạnh tranh nhưng chưa tìm được sự đều đặn tuyệt đối. Nếu muốn duy trì vị trí bám sát nhóm dự cúp châu lục, Academico Viseu cần tránh để kết quả trận trước ảnh hưởng đến tâm lý.

Về phía Rio Ave, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ cũng thua trận gần nhất, nhưng trước đó từng có hai trận thắng liên tiếp. Phong độ này cho thấy Rio Ave vẫn có khả năng tạo bất ngờ dù đang ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng về Rio Ave

Lịch sử gặp nhau lại không hoàn toàn ủng hộ đội chủ nhà. Trong 4 lần đối đầu gần nhất, Rio Ave thắng 3 trận, Academico Viseu thắng 1 trận và không có trận hòa nào.

Đây là chi tiết đáng lưu ý, bởi Rio Ave có thể bước vào trận đấu với tâm lý tự tin hơn so với vị trí trên bảng xếp hạng. Ngược lại, Academico Viseu có thêm động lực để cải thiện thành tích trước đối thủ từng gây khó khăn cho họ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, bài toán nằm ở việc tận dụng lợi thế sân nhà và vị trí trên bảng xếp hạng để kiểm soát nhịp độ. Họ cần thể hiện sự chắc chắn ngay từ đầu trận, tránh tạo điều kiện cho đối thủ tìm lại niềm tin từ lịch sử đối đầu.

Rio Ave cần kết quả để cải thiện khoảng cách điểm số. Họ có lý do để chơi thoải mái hơn, nhất là khi từng có chuỗi hai trận thắng liên tiếp trong 5 trận gần nhất.

Nhận định

Xét về vị trí và phong độ tổng hợp, Academico Viseu được đánh giá cao hơn. Họ có 17 điểm, đứng hạng 6 và thắng nhiều trận hơn trong chuỗi 5 trận gần nhất. Tuy vậy, thành tích đối đầu thiên về Rio Ave cho thấy trận đấu không phải một nhiệm vụ đơn giản với chủ nhà.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và một đội cần cải thiện vị trí. Sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội sẽ quyết định ai đạt kết quả tốt hơn tại Estadio do Fontelo.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Academico Viseu · 1 thắng0 hòaRio Ave · 3 thắng
22/07/2023
Rio Ave
3 - 0
Academico Viseu
RA
31/07/2022
Rio Ave
1 - 0
Academico Viseu
RA
19/03/2022
Academico Viseu
0 - 1
Rio Ave
RA
31/10/2021
Rio Ave
1 - 2
Academico Viseu
AV
Academico Viseu
5 trận gần nhất
BTBTT
9
Trận
5-2-2
T-H-B
13
Ghi (TB 1.4)
11
Thủng lưới
Rio Ave
5 trận gần nhất
BTTBH
9
Trận
2-1-6
T-H-B
8
Ghi (TB 0.9)
21
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto101000+2130TTTTT
2Benfica9711+1822TTBTT
3Sporting CP10631+1221TBTHH
5Arouca9522+517TTHBH
6Academico Viseu9522+217TTTTT
7GIL Vicente9423+114BTTHB
15Nacional9216-87TBBBB
16Rio Ave9216-137BTBHB
17Casa Pia10217-147BTBTB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Academico Viseu vs Rio Ave: Hết hiệp 1, Rio Ave dẫn 1-0
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