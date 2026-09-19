TRỰC TIẾP Trực tiếp ADO Den Haag vs Cambuur: Trận đấu đang diễn ra Cả ADO Den Haag và Cambuur đều đang rất cần một kết quả tích cực để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này khi đối đầu trực tiếp trên sân Bingoal Stadion.

ADO Den Haag 0 - 0 Cambuur Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu ADO Den Haag tiếp đón Cambuur.

Cập nhật lúc 21:42 19/09/2026

Đội hình chính thức ADO Den Haag Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Peter Cambuur Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Plat 1 K. Nikiéma 5 Jensen-Abbew 3 P. Mulder 4 M. Waem 15 M. Hokke 27 N. Thomas 25 J. Kilo 33 M. Šín 17 J. Hawkins 11 E. Rottier 46 Y. Eduardo 1 T. Jansen 2 D. Bouah 4 I. Baouf 14 B. van Duijl 28 M. Costarelli 33 M. Maertens 8 N. Souren 15 F. Kvam 10 El Arguioui 11 I. Hamache 7 S. Bouhoudane Dự bị ADO Den Haag 7 van Mieghem 23 N. Thiede 18 S. Sylla 2 O. Raterink 12 Sem Eekhout 10 Illaijh de Ruijter 16 F. de Bruin 77 D. Bárány 9 J. Bal Cambuur 6 J. Amofa 17 Ethan Apkakou 3 J. Berkhout 30 J. Çeka 29 Iwan Henstra 23 L. Jetten 27 W. Kooistra 21 J. Meijster 16 R. Mulders Cập nhật đội hình lúc 21:04 19/09/2026

Cuộc đối đầu giữa ADO Den Haag và Cambuur lúc 21h30 ngày 19/09/2026 trên sân Bingoal Stadion diễn ra trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua chuỗi ngày thi đấu đầy thất vọng. Mục tiêu giành trọn một kết quả khả quan trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết đối với hai đội bóng nhằm tìm lại sự tự tin.

Chủ nhà ADO Den Haag đối diện áp lực lớn

Đoàn quân áo vàng xanh đang có khởi đầu rất chật vật khi chỉ xếp ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm. Màn trình diễn của đội chủ sân Bingoal Stadion thiếu ổn định rõ rệt qua từng vòng đấu.

Trong 5 trận đấu gần nhất, ADO Den Haag không giành được bất kỳ chiến thắng nào. Họ phải nhận tới 4 thất bại và chỉ kiếm được 1 trận hòa. Đáng chú ý, đội bóng này vừa trải qua 2 trận thua liên tiếp, khiến tinh thần toàn đội bị ảnh hưởng đáng kể trước màn đón tiếp đối thủ nhiều duyên nợ.

Cambuur nỗ lực chặn đà sa sút

Bên kia chiến tuyến, tình hình của Cambuur cũng không mấy sáng sủa hơn. Đội khách hiện đứng ở vị trí thứ 15 với 4 điểm sau chuỗi trận khởi đầu mùa giải kém thuyết phục.

Dù có được 1 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất, Cambuur lại đang chìm trong chuỗi 3 trận toàn thua liên tiếp gần đây. Cú trượt dốc này khiến khoảng cách giữa họ và nhóm cuối bảng ngày càng thu hẹp, buộc ban huấn luyện phải tìm kiếm phương án sốc lại tinh thần thi đấu.

Điểm tựa đối đầu nghiêng trọn về phía Cambuur

Dù đang sa sút phong độ, Cambuur lại sở hữu ưu thế tâm lý vượt trội mỗi khi chạm trán ADO Den Haag. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Cambuur đã toàn thắng cả 5 trận, không để đối thủ có cơ hội giành dù chỉ 1 trận hòa.

Về phần ADO Den Haag, lợi thế sân nhà Bingoal Stadion là điểm tựa lớn nhất để họ tìm kiếm một bước ngoặt. Khi cả hai bên đều đang khát khao điểm số để chặn đứng chuỗi trận nghèo nàn, trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với sự toan tính và chặt chẽ từ cả hai phía.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất ADO Den Haag · 0 thắng 0 hòa Cambuur · 5 thắng ADO Den Haag 1 - 2 Cambuur CAM Cambuur 2 - 0 ADO Den Haag CAM ADO Den Haag 3 - 4 Cambuur CAM Cambuur 2 - 1 ADO Den Haag CAM ADO Den Haag 1 - 4 Cambuur CAM

ADO Den Haag 5 trận gần nhất B B H B B 6 Trận 0-1-5 T-H-B 6 Ghi (TB 1.0) 16 Thủng lưới Cambuur 5 trận gần nhất T H B B B 6 Trận 1-1-4 T-H-B 9 Ghi (TB 1.5) 18 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 6 5 1 0 +15 16 T T T T T 2 AZ Alkmaar 6 5 1 0 +11 16 H T T T T 3 Feyenoord 6 4 2 0 +13 14 T T H T H … 14 Utrecht 6 1 2 3 -8 5 T H B H B 15 Cambuur 6 1 1 4 -9 4 T H B B B 16 PEC Zwolle 7 1 1 5 -14 4 B B H B T 17 Willem II 6 0 2 4 -13 2 B H B H B 18 ADO Den Haag 6 0 1 5 -10 1 B B H B B

Tình hình lực lượng ADO Den Haag ✚ M. Jimenez (Injury) ✚ C. Peupion (Knee Injury) ✚ L. Reischl (Groin Injury) ✚ J. Bal (Knee Injury) ✚ A. Pozo (Lacking Match Fitness) ✚ M. Jimenez (Injury) ✚ C. Peupion (Knee Injury) ✚ L. Reischl (Groin Injury) Cambuur ✚ W. Asselman (Inactive) ✚ D. Visser (Knee Injury) ✚ N. Binder (Injury) ✚ W. Asselman (Inactive) ✚ D. Visser (Knee Injury) ✚ N. Binder (Injury)