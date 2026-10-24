Trực tiếp ADO Den Haag vs Heerenveen: Heerenveen mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp ADO Den Haag vs Heerenveen: Heerenveen mở tỷ số

Văn Thể24/10/2026 21:16

Các lần gặp gần đây giữa ADO Den Haag và Heerenveen rất khó phân định, với 3 trận hòa trong 5 lần đối đầu gần nhất. Trận đấu bắt đầu lúc 02:00 ngày 25/10/2026.

ADO Den Haag0 - 1HeerenveenHiệp 1 — phút 44'
  • 44'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: ADO Den Haag 0 - 1 Heerenveen.

  • 36'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: ADO Den Haag 46% - 54% Heerenveen, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: ADO Den Haag 48% - 52% Heerenveen, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 24'BÀN THẮNG! Heerenveen (0-1)

    Phút 24': Jacob Trenskow (Heerenveen) lập công (kiến tạo: Maxence Rivera). Tỷ số: 0 - 1.

  • 12'Heerenveen ép sân

    Cầm bóng: ADO Den Haag 38% - 62% Heerenveen, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 2.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    ADO Den Haag tiếp đón Heerenveen.

Cập nhật lúc 02:45 25/10/2026

Đội hình chính thức
ADO Den Haag
Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Peter
Heerenveen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Veldeman
1
K. Nikiéma
5
Jensen-Abbew
3
P. Mulder
4
M. Waem
18
S. Sylla
17
J. Hawkins
33
M. Šín
25
J. Kilo
11
E. Rottier
9
J. Bal
46
Y. Eduardo
1
B. Klaverboer
45
O. Braude
4
S. Kersten
3
M. Willemsen
19
V. Zagaritis
16
M. Linday
8
N. Courtens
20
J. Trenskow
10
R. Meerveld
7
M. Rivera
9
D. Vente
Dự bị
ADO Den Haag
15 M. Hokke2 O. Raterink23 N. Thiede27 N. Thomas22 L. Wilhelm16 Finn de Bruin10 Illaijh de Ruijter7 van Mieghem8 J. Žambůrek
Heerenveen
2 M. Hilgers23 D. Bladi49 Anass Bouziane21 M. Farji28 H. Petrov29 L. Machine15 M. Egbring44 A. Noppert11 L. Oyen
Cập nhật đội hình lúc 01:32 25/10/2026
ADO Den HaagThống kêHeerenveen
46%
Kiểm soát bóng
54%
6
Dứt điểm
7
1
Trúng đích
1
3
Phạt góc
1
7
Phạm lỗi
4
0
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
1

Các lần gặp gần đây giữa ADO Den Haag và Heerenveen thường rất khó phân định. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, hai đội hòa nhau 3 trận, Heerenveen thắng 2 trận và ADO Den Haag chưa có chiến thắng nào. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 25/10/2026 trên sân Bingoal Stadion.

Thế đối đầu: nhiều trận hòa, Heerenveen nhỉnh hơn

Dù chưa thắng Heerenveen trong 5 lần gặp gần nhất, ADO Den Haag cũng không bị áp đảo. Đội chủ nhà giữ được 3 trận hòa, tức là hơn một nửa số lần chạm trán đều kết thúc với cách biệt bằng không.

Ngược lại, Heerenveen là đội duy nhất giành chiến thắng trong chuỗi này, với 2 trận thắng. Lợi thế ấy chưa đủ để tạo khoảng cách rõ rệt, nên cuộc đối đầu vẫn mang màu sắc giằng co.

Phong độ: cả hai chưa thể hiện sự ổn định

ADO Den Haag đang ở giai đoạn khá chật vật. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất là một chiến thắng, nhưng trước đó đội chưa thắng thêm trận nào trong 4 lần ra sân.

Heerenveen có phong độ thất thường tương tự. Đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Heerenveen cũng thắng ở trận vừa qua, song chuỗi kết quả xen kẽ thắng và thua cho thấy họ chưa giữ được nhịp độ đều đặn.

Vị trí trên bảng xếp hạng: khoảng cách 6 điểm

Heerenveen đang đứng thứ 9 với 12 điểm. ADO Den Haag xếp thứ 16 với 6 điểm, kém đối thủ đúng 6 điểm.

Khoảng cách này cho thấy Heerenveen đang có vị trí tốt hơn. Tuy vậy, lịch sử đối đầu gần đây cùng phong độ chưa ổn định của cả hai khiến thứ hạng chưa thể được xem là yếu tố quyết định.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, thử thách là biến lợi thế sân nhà và mạch 3 trận hòa trước Heerenveen thành chiến thắng đầu tiên trong chuỗi đối đầu này. Một khởi đầu chắc chắn có thể giúp ADO Den Haag tạo thêm niềm tin sau chuỗi kết quả chưa như ý.

Heerenveen cần chứng minh họ có thể duy trì sự ổn định, thay vì tiếp tục xen kẽ thắng và thua. Nếu đội khách tận dụng tốt ưu thế đối đầu và thứ hạng, họ hoàn toàn có thể rời Bingoal Stadion với kết quả tích cực.

Nhận định

Heerenveen có phần nhỉnh hơn về thứ hạng và thành tích đối đầu, nhưng ADO Den Haag đã chứng tỏ khả năng cầm hòa đối thủ trong nhiều lần gặp gần đây. Với phong độ chưa ổn định ở cả hai phía, đây nhiều khả năng sẽ là một trận đấu cân bằng và giằng co đến những phút cuối.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
ADO Den Haag · 0 thắng3 hòaHeerenveen · 2 thắng
07/03/2021
Heerenveen
3 - 0
ADO Den Haag
HEE
29/11/2020
ADO Den Haag
1 - 1
Heerenveen
Hòa
23/02/2020
Heerenveen
2 - 2
ADO Den Haag
Hòa
03/11/2019
ADO Den Haag
1 - 1
Heerenveen
Hòa
10/03/2019
ADO Den Haag
2 - 3
Heerenveen
HEE
ADO Den Haag
5 trận gần nhất
THHBB
9
Trận
1-3-5
T-H-B
11
Ghi (TB 1.2)
20
Thủng lưới
Heerenveen
5 trận gần nhất
TBTHB
9
Trận
3-3-3
T-H-B
15
Ghi (TB 1.7)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Feyenoord9720+2123TTTTT
2AZ Alkmaar9621+1020HBTHT
3PSV Eindhoven9612+1519BTBTT
8GO Ahead Eagles10352014TBHHH
9Heerenveen9333+412TBTHB
10Excelsior9324-211BBHBH
15PEC Zwolle9216-127TBBBH
16ADO Den Haag9135-96THHBB
17Telstar10136-96BBHBH
Tình hình lực lượng
ADO Den Haag
L. Reischl (Groin Injury)
D. Barany (Thigh Injury)
L. Reischl (Groin Injury)
D. Barany (Thigh Injury)
Heerenveen
D. Proper (Hamstring Injury)
D. Proper (Hamstring Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp ADO Den Haag vs Heerenveen: Heerenveen mở tỷ số
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