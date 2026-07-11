Trực tiếp ADO Den Haag vs Sparta Rotterdam: Hết hiệp 1, ADO Den Haag dẫn 1-0

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp ADO Den Haag vs Sparta Rotterdam: Hết hiệp 1, ADO Den Haag dẫn 1-0

Văn Thể07/11/2026 19:47

Cả hai đội đều có hàng công hiệu quả, hứa hẹn trận đấu cởi mở tại Bingoal Stadion lúc 00h45 ngày 08/11/2026. Sparta Rotterdam hơn đối thủ 6 điểm.

ADO Den Haag1 - 0Sparta RotterdamNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 40'Sparta Rotterdam ép sân

    Cầm bóng: ADO Den Haag 53% - 47% Sparta Rotterdam, dứt điểm 3 - 9 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 4 - 5; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 4 - 1.

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: ADO Den Haag 56% - 44% Sparta Rotterdam, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 2 - 0.

  • 22'BÀN THẮNG! ADO Den Haag (1-0)

    Phút 22': Juho Kilo (ADO Den Haag) lập công (kiến tạo: Jalen Hawkins). Tỷ số: 1 - 0.

  • 20'Thay người

    Phút 20' (ADO Den Haag): Lasse Wilhelm vào sân thay Pascal Mulder.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: ADO Den Haag 54% - 46% Sparta Rotterdam, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    ADO Den Haag tiếp đón Sparta Rotterdam.

Cập nhật lúc 01:33 08/11/2026

Đội hình chính thức
ADO Den Haag
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Levi Schwiebbe
Sparta Rotterdam
Sơ đồ 3-4-3 · HLV R. Meijer
1
K. Nikiéma
10
Illaijh de Ruijter
3
P. Mulder
4
M. Waem
15
M. Hokke
25
J. Kilo
14
M. Jiménez
7
van Mieghem
11
E. Rottier
17
J. Hawkins
27
N. Thomas
1
M. Brouwer
3
M. Young
4
Martins Indi
6
Teo Quintero
2
L. Martes
8
Cedric Hatenboer
10
S. Mito
5
B. Kuipers
7
M. van Bergen
9
M. Zonneveld
11
I. Babadi
Dự bị
ADO Den Haag
22 L. Wilhelm32 D. van Loenen8 J. Žambůrek9 J. Bal77 D. Bárány16 Finn de Bruin12 Sem Eekhout5 Jensen-Abbew21 C. Peupion
Sparta Rotterdam
18 Robin van Cruijsen21 J. Toornstra17 C. Terho16 A. Roaldsøy12 B. Reith30 P. Kuiper19 Andrej Kostić22 Joel Ideho20 F. Bednarek
Cập nhật đội hình lúc 00:17 08/11/2026
ADO Den HaagThống kêSparta Rotterdam
53%
Kiểm soát bóng
47%
3
Dứt điểm
9
2
Trúng đích
4
4
Phạt góc
5
5
Phạm lỗi
1
3
Việt vị
0
4
Thủ môn cứu thua
1

Cả ADO Den Haag lẫn Sparta Rotterdam đều sở hữu hàng công hiệu quả, và đó là lý do trận đấu tại Bingoal Stadion lúc 00h45 ngày 08/11/2026 hứa hẹn là màn đôi công. Hai đội đang ở hai nửa khác nhau của bảng xếp hạng, nhưng phong độ gần đây của họ không cách biệt nhiều.

Hai hàng công, một trận đấu mở

Khi cả hai đội đều có khả năng ghi bàn, trận đấu nhiều khả năng sẽ không bị bó hẹp trong những pha tranh chấp ở giữa sân. Đội nào tận dụng tốt hơn các khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương sẽ nắm lợi thế. Với ADO Den Haag, chơi trên sân nhà là cơ hội để chủ động tấn công. Sparta Rotterdam cũng có lý do để duy trì lối chơi tiến công, nhất là khi họ đang xếp cao hơn.

Phong độ gần đây khá sát nhau

ADO Den Haag thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Trận thắng duy nhất nằm ở quãng giữa chuỗi, còn hai kết quả gần nhất của họ là một trận thua và một trận hòa xen kẽ.

Trong khi đó, Sparta Rotterdam thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội khách vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, chuỗi kết quả này cho thấy họ ít khi thua và thường xuyên có điểm.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Sparta Rotterdam đứng hạng 11 với 12 điểm, còn ADO Den Haag ở hạng 17 với 6 điểm. Khoảng cách 6 điểm cho thấy đội khách đang làm tốt hơn ở mùa giải này. Với ADO Den Haag, mỗi trận đấu trên sân nhà là cơ hội để thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.

Thế đối đầu nghiêng về Sparta Rotterdam

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Sparta Rotterdam thắng 3 trận, ADO Den Haag thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Thành tích này mang lại cho đội khách lợi thế tâm lý. Tuy nhiên, phong độ gần đây của ADO Den Haag cho thấy họ vẫn đủ khả năng gây khó khăn cho đối thủ.

Nhận định

Sparta Rotterdam có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thành tích đối đầu. Dù vậy, ADO Den Haag được chơi trên sân nhà, nên cuộc đối đầu này khó có một bên áp đảo hoàn toàn. Hai hàng công hiệu quả là yếu tố chính khiến trận đấu hứa hẹn nhiều diễn biến, và đội nào giữ được sự chắc chắn ở khâu phòng ngự sẽ có cơ hội tốt hơn để giành điểm.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
ADO Den Haag · 1 thắng1 hòaSparta Rotterdam · 3 thắng
12/07/2025
ADO Den Haag
0 - 2
Sparta Rotterdam
SR
19/03/2025
ADO Den Haag
0 - 2
Sparta Rotterdam
SR
13/07/2024
Sparta Rotterdam
1 - 1
ADO Den Haag
Hòa
21/12/2023
ADO Den Haag
2 - 0
Sparta Rotterdam
ADH
01/08/2023
ADO Den Haag
1 - 2
Sparta Rotterdam
SR
ADO Den Haag
5 trận gần nhất
BHBTH
11
Trận
1-3-7
T-H-B
13
Ghi (TB 1.2)
24
Thủng lưới
Sparta Rotterdam
5 trận gần nhất
THBTH
11
Trận
3-3-5
T-H-B
20
Ghi (TB 1.8)
26
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Feyenoord11740+2125HHTTT
2Ajax11731+1724TTTHH
3PSV Eindhoven11722+2223THBTB
10GO Ahead Eagles11353-414BTBHH
11Sparta Rotterdam11335-612TBTHB
12Utrecht11335-1212BHTTB
16Telstar11236-79TBBHB
17ADO Den Haag11137-116BBTHH
18Willem II12039-293HBBBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp ADO Den Haag vs Sparta Rotterdam: Hết hiệp 1, ADO Den Haag dẫn 1-0
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO