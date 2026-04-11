TRỰC TIẾP Trực tiếp AEK Athens FC vs Real Madrid: Real Madrid gỡ hòa 2-2 Real Madrid đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 5 và 9 điểm, sau chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Họ làm khách của AEK Athens FC lúc 00:45 ngày 05/11/2026 tại Allwyn Arena.

AEK Athens FC 2 - 2 Real Madrid Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: AEK Athens FC 2 - 2 Real Madrid.

88' Thay người Phút 88' (AEK Athens FC): Oleksandr Zubkov vào sân thay Luka Jovic.

86' Real Madrid ép sân Cầm bóng: AEK Athens FC 30% - 70% Real Madrid, dứt điểm 9 - 19 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 0 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 15, cứu thua 4 - 3.

86' Thay người Phút 86' (Real Madrid): Carlos Espí vào sân thay Jude Bellingham.

81' Thay người Phút 81' (Real Madrid): Brahim Díaz vào sân thay Marc Cucurella.

81' Thay người Phút 81' (Real Madrid): Álvaro Fernández Carreras vào sân thay Vinícius.

78' BÀN THẮNG! Real Madrid (2-2) Phút 78': Kylian Mbappé (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Denzel Dumfries). Tỷ số: 2 - 2.

75' BÀN THẮNG! AEK Athens FC (2-1) Phút 75': Stavros Pilios (AEK Athens FC) lập công (kiến tạo: Aboubakary Koita). Tỷ số: 2 - 1.

73' Real Madrid ép sân Cầm bóng: AEK Athens FC 29% - 71% Real Madrid, dứt điểm 6 - 15 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 3 - 3.

67' Thay người Phút 67' (Real Madrid): Federico Valverde vào sân thay Yan Diomande.

67' Thay người Phút 67' (Real Madrid): Endrick Felipe Moreira de Sousa vào sân thay Bernardo Silva.

65' Thẻ vàng Phút 65': Marc Cucurella (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Real Madrid ép sân Cầm bóng: AEK Athens FC 28% - 72% Real Madrid, dứt điểm 4 - 11 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 2 - 3.

60' Thay người Phút 60' (AEK Athens FC): Răzvan Marin vào sân thay Mijat Gaćinović.

60' Thay người Phút 60' (AEK Athens FC): Barnabás Varga vào sân thay Kaan Kairinen.

53' Thay người Phút 53' (AEK Athens FC): Ambrósini António Cabaça Salvador vào sân thay Lovro Majer.

48' Real Madrid ép sân Cầm bóng: AEK Athens FC 31% - 69% Real Madrid, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 1 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

36' Real Madrid ép sân Cầm bóng: AEK Athens FC 36% - 64% Real Madrid, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 3.

34' Thẻ vàng Phút 34': Kervin Arriaga (AEK Athens FC) nhận thẻ vàng (Dissent).

32' BÀN THẮNG! Real Madrid (1-1) Phút 32': Jude Bellingham (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Marc Cucurella). Tỷ số: 1 - 1.

24' Real Madrid ép sân Cầm bóng: AEK Athens FC 30% - 70% Real Madrid, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 0 - 3.

12' Real Madrid ép sân Cầm bóng: AEK Athens FC 33% - 67% Real Madrid, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 2.

12' BÀN THẮNG! AEK Athens FC (1-0) Phút 12': Aboubakary Koita (AEK Athens FC) lập công (kiến tạo: Luka Jovic). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu AEK Athens FC tiếp đón Real Madrid.

Cập nhật lúc 02:35 05/11/2026

Đội hình chính thức AEK Athens FC Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Nikolić Real Madrid Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Mourinho 91 A. Brignoli 12 L. Rota 2 H. Moukoudi 44 Filipe Relvas 3 S. Pilios 14 L. Majer 16 K. Arriaga 6 K. Kairinen 11 A. Koita 8 M. Gaćinović 9 L. Jović 1 T. Courtois 24 D. Dumfries 3 Éder Militão 22 A. Rüdiger 17 Marc Cucurella 20 Bernardo Silva 6 E. Camavinga 25 Y. Diomande 5 J. Bellingham 7 Vinícius Júnior 10 Kylian Mbappé Dự bị AEK Athens FC 41 Marios Balamotis 22 Lykogiannis 20 P. Mantalos 18 R. Marin 1 T. Strakosha 19 B. Varga 21 D. Vida 27 M. Vitális 90 Zini Real Madrid 18 Álvaro Fernández 9 Endrick 19 Carlos Espí 4 D. Huijsen 16 I. Konaté 13 A. Lunin 38 Sergio Martínez 26 Sergio Mestre 27 Thiago Pitarch Cập nhật đội hình lúc 00:17 05/11/2026

AEK Athens FC Thống kê Real Madrid 30% Kiểm soát bóng 70% 9 Dứt điểm 19 5 Trúng đích 6 0 Phạt góc 4 8 Phạm lỗi 15 0 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 3

Real Madrid đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha đứng thứ 5 với 9 điểm và đang có mạch thắng 5 trận liên tiếp. Họ sẽ gặp AEK Athens FC lúc 00:45 ngày 05/11/2026 trên sân Allwyn Arena.

Chủ nhà đang ở hoàn cảnh ngược lại. AEK Athens FC xếp hạng 27 với 3 điểm và phong độ gần đây không ổn định. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 22 bậc và 6 điểm.

Real Madrid giữ nhịp tốt trong cuộc đua tốp đầu

Real Madrid thắng cả 5 trận gần nhất. Đó là chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định ở cả hai đầu sân và giúp họ duy trì vị trí thứ 5 với 9 điểm.

Với đội bóng đang ở nhóm bám đuổi phía trên, mỗi trận đấu đều có sức nặng. Họ cần giữ nhịp thắng để không bị các đối thủ cùng nhóm bỏ lại. Chuyến làm khách này vì thế là cơ hội để Real Madrid củng cố vị thế.

AEK Athens FC cần tìm lại cảm giác thắng

AEK Athens FC thua 3 và thắng 1 trong 4 trận gần nhất. Trận thắng duy nhất nằm ở giữa chuỗi, còn hai trận mới nhất đều kết thúc với thất bại.

Hiện đội chủ nhà chỉ có 3 điểm và đứng thứ 27. Họ cần những điểm số để rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên. Lợi thế sân nhà ở Allwyn Arena có thể là điểm tựa tinh thần, nhưng họ đang chịu sức ép lớn về kết quả.

Điểm then chốt của trận đấu

Chênh lệch phong độ là yếu tố nổi bật nhất. Một bên mang theo mạch thắng trọn vẹn 5 trận, bên còn lại vừa trải qua hai trận thua liên tiếp. Cách hai đội bước vào trận, nhất là ở những phút đầu, có thể ảnh hưởng đến diễn biến cả cuộc đấu.

AEK Athens FC nhiều khả năng sẽ cố tận dụng không khí sân nhà để tạo sức ép sớm và phá nhịp của đối thủ. Ngược lại, Real Madrid sẽ muốn kiểm soát thế trận và giữ sự chắc chắn đã giúp họ thắng liên tục. Nếu giữ được sự tập trung, đội khách có nhiều lý do để tự tin hơn.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Real Madrid đang ở thế thuận lợi hơn. Họ có mạch 5 trận thắng và đứng ở nhóm bám sát phía trên, trong khi AEK Athens FC đang nằm ở nửa dưới bảng với 3 điểm.

Tuy vậy, đội chủ nhà đang cần điểm số nên sẽ thi đấu quyết liệt trên sân nhà. Real Madrid vì thế phải duy trì sự nghiêm túc suốt trận nếu muốn tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.

AEK Athens FC 5 trận gần nhất B B T B 5 Trận 2-1-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 8 Thủng lưới Real Madrid 5 trận gần nhất T T T T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 10 Ghi (TB 3.3) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Barcelona 4 3 0 1 +8 9 T B T T 3 Aston Villa 4 3 0 1 +6 9 B T T T 4 Liverpool 3 3 0 0 +5 9 T T T 5 Real Madrid 3 3 0 0 +5 9 T T T 6 Sporting CP 4 3 0 1 +4 9 T B T T … 8 Bayern München 4 2 2 0 +7 8 T H H T 9 Arsenal 3 2 1 0 +4 7 H T T … 24 Napoli 3 1 0 2 -2 3 T B B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B 26 Lens 3 1 0 2 -4 3 B B T 27 AEK Athens FC 3 1 0 2 -5 3 B B T 28 RB Leipzig 3 1 0 2 -5 3 B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại