Trực tiếp AEK Larnaca vs Beitar Jerusalem: Trận đấu đang diễn ra

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp AEK Larnaca vs Beitar Jerusalem: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể23/07/2026 18:39

AEK Larnaca và Beitar Jerusalem bước vào cuộc đối đầu tại AEK Arena với cán cân cân bằng sau lần gặp gần nhất kết thúc bất phân thắng bại.

AEK Larnaca0 - 0Beitar JerusalemHiệp 1 — phút 16'
  • 16'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 7'Thẻ vàng

    Phút 7': E. Ansah (Beitar Jerusalem) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    AEK Larnaca tiếp đón Beitar Jerusalem.

Cập nhật lúc 23:46 23/07/2026

Đội hình chính thức
AEK Larnaca
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Mauro Camoranesi
Beitar Jerusalem
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Almog Cohen
51
Andreas Paraskevas
21
Jorge Miramón
15
Hrvoje Miličević
3
Mike Van der Hoorn
17
Kostas Pileas
7
Gus Ledes
14
Amor Layouni
20
Jan Repas
6
Ivan Chavdarov Pankov
9
Đorđe Ivanović
11
Riad Bajić
55
Miguel Silva
2
Nana Antwi
5
Gil Cohen
4
Brayan Carabalí
16
Yarden Cohen
26
Daniel Worko
40
Boris Enow
15
Noam Muche
77
Omer Atzili
13
Eugene Ansah
7
Yarden Shua
Dự bị
AEK Larnaca
1 Vedad Muftić99 Dimitris Dimitriou13 Yahav Garfinkel22 Godswill Ekpolo44 Zacharias Adoni8 Youssef Amyn10 Waldo Rubio Marín25 Chambos Kyriakou29 Giorgos Naoum
Beitar Jerusalem
22 Yehonatan Ozer33 Dvir Nir14 Roey Elimelech20 Ori Dahan25 Liel Deri8 Ziv Ben Shimol11 Timothy Muzie24 Nadav Markovitch9 Johnbosco Samuel Kalu
Cập nhật đội hình lúc 23:03 23/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: AEK Larnaca vs Beitar Jerusalem

Thời gian: 23/07/2026 23:30

Sân vận động: AEK Arena

AEK Larnaca sẽ tiếp Beitar Jerusalem tại AEK Arena trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc đối đầu có tính cân bằng khi lần gặp gần nhất giữa hai đội kết thúc với kết quả hòa.

Cán cân đối đầu cân bằng

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. AEK Larnaca chưa giành chiến thắng, trong khi Beitar Jerusalem cũng chưa thể vượt qua đối thủ; trận đấu đó khép lại với kết quả hòa.

Xu hướng này cho thấy khoảng cách giữa AEK Larnaca và Beitar Jerusalem không được thể hiện rõ qua lịch sử đối đầu hạn chế. Tuy nhiên, một lần chạm trán chưa đủ để tạo ra kết luận chắc chắn về ưu thế lâu dài của đội nào.

AEK Larnaca có lợi thế sân nhà

AEK Larnaca được thi đấu tại AEK Arena, yếu tố giúp đội chủ nhà có thêm điều kiện triển khai kế hoạch trận đấu quen thuộc. Dù vậy, lợi thế sân nhà không đồng nghĩa với việc kết quả đã được định đoạt, nhất là khi lần đối đầu gần nhất giữa hai đội không phân định được thắng bại.

Với Beitar Jerusalem, mục tiêu quan trọng là duy trì sự chặt chẽ trong giai đoạn đầu trận và hạn chế để đối thủ kiểm soát thế trận. Khi cán cân chưa nghiêng về bên nào, khả năng giữ cự ly đội hình và xử lý các thời điểm chuyển trạng thái có thể trở thành yếu tố đáng chú ý.

Điểm then chốt về chiến thuật

AEK Larnaca nhiều khả năng sẽ cần tận dụng không gian và sự chủ động từ sân nhà để gây sức ép. Tuy nhiên, đội bóng này cũng phải tránh đẩy đội hình lên quá cao nếu không muốn mở ra khoảng trống cho Beitar Jerusalem khai thác.

Ở chiều ngược lại, Beitar Jerusalem có thể ưu tiên cách tiếp cận thận trọng, chờ thời cơ từ những tình huống chuyển đổi nhanh. Trong một trận đấu giữa hai đội từng hòa ở lần gặp gần nhất, sự kiên nhẫn và độ chính xác trong các pha xử lý cuối cùng sẽ có ý nghĩa lớn.

Nhận định trận đấu

AEK Larnaca có lợi thế sân nhà, còn Beitar Jerusalem bước vào trận đấu với cơ sở để tin rằng họ có thể tạo ra thế trận cân bằng. Lịch sử đối đầu gần nhất chưa cho thấy đội nào vượt trội, vì vậy cuộc chạm trán tại AEK Arena nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách mỗi bên kiểm soát rủi ro và tận dụng cơ hội.

Không có đủ thông tin để xác định đội hình dự kiến, phong độ gần đây hoặc những cầu thủ vắng mặt. Vì thế, trọng tâm của trận đấu nằm ở màn đấu trí trên sân, đặc biệt là khả năng duy trì cấu trúc phòng ngự và chuyển hóa ưu thế thành cơ hội rõ ràng.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
AEK Larnaca · 0 thắng1 hòaBeitar Jerusalem · 0 thắng
22/07/2021
Beitar Jerusalem
0 - 0
AEK Larnaca
Hòa
AEK Larnaca
5 trận gần nhất
HBBTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Beitar Jerusalem
5 trận gần nhất
HTHHH
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp AEK Larnaca vs Beitar Jerusalem: Trận đấu đang diễn ra
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO