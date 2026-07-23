TRỰC TIẾP Trực tiếp AEK Larnaca vs Beitar Jerusalem: Trận đấu đang diễn ra AEK Larnaca và Beitar Jerusalem bước vào cuộc đối đầu tại AEK Arena với cán cân cân bằng sau lần gặp gần nhất kết thúc bất phân thắng bại.

AEK Larnaca 0 - 0 Beitar Jerusalem Hiệp 1 — phút 16' 16' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

7' Thẻ vàng Phút 7': E. Ansah (Beitar Jerusalem) nhận thẻ vàng (Roughing).

0' Trận đấu bắt đầu AEK Larnaca tiếp đón Beitar Jerusalem.

Cập nhật lúc 23:46 23/07/2026

Đội hình chính thức AEK Larnaca Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Mauro Camoranesi Beitar Jerusalem Sơ đồ 4-3-3 · HLV Almog Cohen 51 Andreas Paraskevas 21 Jorge Miramón 15 Hrvoje Miličević 3 Mike Van der Hoorn 17 Kostas Pileas 7 Gus Ledes 14 Amor Layouni 20 Jan Repas 6 Ivan Chavdarov Pankov 9 Đorđe Ivanović 11 Riad Bajić 55 Miguel Silva 2 Nana Antwi 5 Gil Cohen 4 Brayan Carabalí 16 Yarden Cohen 26 Daniel Worko 40 Boris Enow 15 Noam Muche 77 Omer Atzili 13 Eugene Ansah 7 Yarden Shua Dự bị AEK Larnaca 1 Vedad Muftić 99 Dimitris Dimitriou 13 Yahav Garfinkel 22 Godswill Ekpolo 44 Zacharias Adoni 8 Youssef Amyn 10 Waldo Rubio Marín 25 Chambos Kyriakou 29 Giorgos Naoum Beitar Jerusalem 22 Yehonatan Ozer 33 Dvir Nir 14 Roey Elimelech 20 Ori Dahan 25 Liel Deri 8 Ziv Ben Shimol 11 Timothy Muzie 24 Nadav Markovitch 9 Johnbosco Samuel Kalu Cập nhật đội hình lúc 23:03 23/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: AEK Larnaca vs Beitar Jerusalem

Thời gian: 23/07/2026 23:30

Sân vận động: AEK Arena

AEK Larnaca sẽ tiếp Beitar Jerusalem tại AEK Arena trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc đối đầu có tính cân bằng khi lần gặp gần nhất giữa hai đội kết thúc với kết quả hòa.

Cán cân đối đầu cân bằng

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. AEK Larnaca chưa giành chiến thắng, trong khi Beitar Jerusalem cũng chưa thể vượt qua đối thủ; trận đấu đó khép lại với kết quả hòa.

Xu hướng này cho thấy khoảng cách giữa AEK Larnaca và Beitar Jerusalem không được thể hiện rõ qua lịch sử đối đầu hạn chế. Tuy nhiên, một lần chạm trán chưa đủ để tạo ra kết luận chắc chắn về ưu thế lâu dài của đội nào.

AEK Larnaca có lợi thế sân nhà

AEK Larnaca được thi đấu tại AEK Arena, yếu tố giúp đội chủ nhà có thêm điều kiện triển khai kế hoạch trận đấu quen thuộc. Dù vậy, lợi thế sân nhà không đồng nghĩa với việc kết quả đã được định đoạt, nhất là khi lần đối đầu gần nhất giữa hai đội không phân định được thắng bại.

Với Beitar Jerusalem, mục tiêu quan trọng là duy trì sự chặt chẽ trong giai đoạn đầu trận và hạn chế để đối thủ kiểm soát thế trận. Khi cán cân chưa nghiêng về bên nào, khả năng giữ cự ly đội hình và xử lý các thời điểm chuyển trạng thái có thể trở thành yếu tố đáng chú ý.

Điểm then chốt về chiến thuật

AEK Larnaca nhiều khả năng sẽ cần tận dụng không gian và sự chủ động từ sân nhà để gây sức ép. Tuy nhiên, đội bóng này cũng phải tránh đẩy đội hình lên quá cao nếu không muốn mở ra khoảng trống cho Beitar Jerusalem khai thác.

Ở chiều ngược lại, Beitar Jerusalem có thể ưu tiên cách tiếp cận thận trọng, chờ thời cơ từ những tình huống chuyển đổi nhanh. Trong một trận đấu giữa hai đội từng hòa ở lần gặp gần nhất, sự kiên nhẫn và độ chính xác trong các pha xử lý cuối cùng sẽ có ý nghĩa lớn.

Nhận định trận đấu

AEK Larnaca có lợi thế sân nhà, còn Beitar Jerusalem bước vào trận đấu với cơ sở để tin rằng họ có thể tạo ra thế trận cân bằng. Lịch sử đối đầu gần nhất chưa cho thấy đội nào vượt trội, vì vậy cuộc chạm trán tại AEK Arena nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách mỗi bên kiểm soát rủi ro và tận dụng cơ hội.

Không có đủ thông tin để xác định đội hình dự kiến, phong độ gần đây hoặc những cầu thủ vắng mặt. Vì thế, trọng tâm của trận đấu nằm ở màn đấu trí trên sân, đặc biệt là khả năng duy trì cấu trúc phòng ngự và chuyển hóa ưu thế thành cơ hội rõ ràng.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất AEK Larnaca · 0 thắng 1 hòa Beitar Jerusalem · 0 thắng Beitar Jerusalem 0 - 0 AEK Larnaca Hòa

AEK Larnaca 5 trận gần nhất H B B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Beitar Jerusalem 5 trận gần nhất H T H H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới