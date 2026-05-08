TRỰC TIẾP Trực tiếp AGF Aarhus vs Sabah: Hết hiệp 1, AGF Aarhus dẫn 1-0 AGF Aarhus gặp Sabah tại UEFA Champions League lúc 23h30 ngày 05/08/2026. Cepheus Park Randers là địa điểm diễn ra trận đấu.

AGF Aarhus 1 - 0 Sabah Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

39' Thẻ vàng Phút 39': Joy-Lance Mickels () nhận thẻ vàng.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: AGF Aarhus 45 - 55 Sabah, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 2 - 1.

37' Thẻ vàng Phút 37': Veljko Simic () nhận thẻ vàng.

33' Thẻ vàng Phút 33': Valdas Dambrauskas () nhận thẻ vàng.

31' BÀN THẮNG! AGF Aarhus (1-0) Phút 31': James Bogere () lập công. Tỷ số: 1 - 0.

29' Thay người Phút 29' (): Jacob Andersen vào sân thay Frederik Tingager.

25' Sabah ép sân Cầm bóng: AGF Aarhus 40 - 60 Sabah, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: AGF Aarhus 57 - 43 Sabah, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu AGF Aarhus tiếp đón Sabah.

Cập nhật lúc 00:59 06/08/2026

Đội hình chính thức AGF Aarhus Sơ đồ 3-4-3 Sabah Sơ đồ 4-2-3-1 21 Mads Hedenstad 25 Colin Rösler 5 Frederik Tingager 19 Eric Kahl 23 Mikael Anderson 4 Magnus Knudsen 16 Jens Jönsson 39 Frederik Emmery 31 Tobias Bech 28 James Bogere 10 Kristian Arnstad 92 Stas Pokatilov 80 Akim Zedadka 3 Steve Solvet 5 Rahman Dashdamirov 27 Tymoteusz Puchacz 7 Umarali Rakhmonaliev 13 Ivan Lepinjica 11 Kaheem Parris 10 Aleksey Isayev 21 Veljko Simic 20 Joy-Lance Mickels Dự bị AGF Aarhus 1 Jesper Hansen 7 Markus Solbakken 8 Sebastian Jørgensen 11 Gift Links 13 Janni Serra 20 Tómas Óli Kristjánsson 26 Jacob Andersen 27 Stefen Tchamche 29 Rasmus Carstensen Sabah 1 Amin Ramazanov 4 Aden McCarthy 6 Abdulakh Khaybulayev 8 Christian Nwachukwu 16 Rauf Rüstamli 17 Tellur Mütallimov 23 Younes Lachaab 33 Júnior Almeida 34 Xander Severina Cập nhật đội hình lúc 22:54 05/08/2026

AGF Aarhus Thống kê Sabah 45% Kiểm soát bóng 55% 5 Dứt điểm 2 2 Trúng đích 2 3 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 7 2 Thủ môn cứu thua 1

AGF Aarhus sẽ đối đầu Sabah tại UEFA Champions League vào lúc 23h30 ngày 05/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Cepheus Park Randers.

Bối cảnh trận đấu

Cuộc chạm trán giữa AGF Aarhus và Sabah là trận đấu thuộc UEFA Champions League. Hai đội sẽ bước vào màn so tài tại Cepheus Park Randers, trong một trận đấu mà thông tin về phong độ, lực lượng và đội hình dự kiến chưa được cung cấp.

Nhận định chuyên môn

Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá chính xác phong độ gần đây, xu hướng đối đầu hoặc cách bố trí chiến thuật của AGF Aarhus và Sabah. Vì vậy, những yếu tố quyết định trận đấu sẽ chỉ có thể được làm rõ khi thông tin về lực lượng và lối chơi của hai đội được cập nhật.

Người hâm mộ có thể theo dõi diễn biến cuộc so tài tại Cepheus Park Randers từ 23h30 ngày 05/08/2026.

AGF Aarhus 5 trận gần nhất T B Sabah 5 trận gần nhất T T T T

Tình hình lực lượng AGF Aarhus ✚ R. Gyamfi (Unknown Injury) Sabah ✚ Khayal Aliyev (Tendon Rupture)