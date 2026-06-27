Trực tiếp Ai Cập vs Iran: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1 Cuộc đối đầu tại Lumen Field giữa Ai Cập và Iran mang tính chất quyết định ngôi đầu bảng. Với 4 điểm hiện có, Ai Cập đang nắm lợi thế lớn trước một Iran vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải đấu.

Ai Cập 1 - 1 Iran ● Hiệp 2 — phút 86' 86' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Ai Cập 1 - 1 Iran.

79' Thẻ vàng Phút 79': S. Ezatolahi (Iran) nhận thẻ vàng.

76' Thay người Phút 76' (Ai Cập): M. Ziko vào sân thay H. Abdelkarim.

67' Thay người Phút 67' (Iran): S. Ghoddos vào sân thay S. Moghanlou.

57' Thay người Phút 57' (Ai Cập): M. Salah vào sân thay Zizo.

46' Thay người Phút 46' (Iran): A. Nemati vào sân thay S. Hardani.

46' Thay người Phút 46' (Ai Cập): E. Ashour vào sân thay O. Marmoush.

46' Thay người Phút 46' (Ai Cập): M. Saber vào sân thay M. Attia.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

43' Thẻ vàng Phút 43': A. Nemati (Iran) nhận thẻ vàng (Tripping).

42' Thẻ vàng Phút 42': Y. Ibrahim (Ai Cập) nhận thẻ vàng (Foul).

20' Thẻ vàng Phút 20': M. Saber (Ai Cập) nhận thẻ vàng (Roughing).

19' Thẻ vàng Phút 19': H. Kanaani (Iran) nhận thẻ vàng (Tripping).

14' BÀN THẮNG! Iran (1-1) Phút 14': R. Rezaeian (Iran) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

14' Thay người Phút 14' (Ai Cập): M. Abdelmonem vào sân thay Y. Ibrahim.

11' Hỏng phạt đền Phút 11': M. Taremi (Iran) sút hỏng phạt đền.

5' BÀN THẮNG! Ai Cập (1-0) Phút 5': M. Saber (Ai Cập) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Ai Cập tiếp đón Iran.

Cập nhật lúc 11:50 27/06/2026

Trận đấu giữa Ai Cập và Iran tại sân vận động Lumen Field không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá lớn của khu vực châu Phi và châu Á, mà còn là trận chiến trực tiếp cho vị trí dẫn đầu bảng đấu tại World Cup. Với cục diện hiện tại, cả hai đội đều hiểu rằng một kết quả khả quan sẽ mở toang cánh cửa tiến vào vòng knock-out.

Vị thế của Ai Cập: Sự ổn định từ ngôi đầu

Ai Cập đang bước vào trận đấu này với tâm thế vô cùng tự tin. Đại diện Bắc Phi hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 điểm sau hai lượt trận đầu tiên. Phong độ của họ được đánh giá là khá ổn định khi đã giành được một trận thắng và một trận hòa trong hai lần ra sân gần nhất.

Lối chơi của Ai Cập cho thấy sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Việc giành được 4 điểm giúp họ có quyền toan tính nhiều hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Chỉ cần duy trì được sự tập trung, Ai Cập hoàn toàn có thể bảo vệ vị trí số một của mình trên bảng xếp hạng, tạo đà tâm lý thuận lợi cho các vòng đấu tiếp theo.

Thách thức cho Iran: Tìm kiếm bước đột phá

Phía bên kia chiến tuyến, Iran đang xếp ngay sau đối thủ với 2 điểm. Sau hai trận đấu đầu tiên, đội bóng Tây Á vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng nhưng cũng chưa phải nhận thất bại nào, với thành tích hai trận hòa liên tiếp.

Dù đang đứng ở vị trí thứ hai, Iran hiểu rằng họ cần một sự bứt phá mạnh mẽ hơn nếu muốn đảm bảo suất đi tiếp mà không phải phụ thuộc vào các kết quả khác. Việc chia điểm trong cả hai lượt trận trước cho thấy Iran là một đối thủ khó bị đánh bại nhờ lối chơi kỷ luật, nhưng họ đang thiếu đi sự sắc sảo cần thiết ở những tình huống cuối cùng để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Nhận định cục diện trận đấu

Cuộc đối đầu tại Lumen Field hứa hẹn sẽ là màn đấu trí căng thẳng về mặt chiến thuật. Ai Cập với lợi thế điểm số có thể sẽ chủ động chơi chắc chắn, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà và chờ đợi sai lầm từ đối phương. Ngược lại, Iran ở thế bám đuổi có thể sẽ phải đẩy cao đội hình ở những thời điểm nhất định để tìm kiếm bàn thắng.

Sự thận trọng có thể là yếu tố chủ đạo trong phần lớn thời gian thi đấu. Tuy nhiên, với tính chất của một trận đấu tại World Cup, chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc một sai lầm nhỏ trong hệ thống phòng ngự cũng đủ để định đoạt số phận trận đấu và thứ hạng của cả hai đội trên bảng tổng sắp.

Phong độ gần đây của Ai Cập

22/06/2026: New Zealand 1-3 Ai Cập (Thắng)

16/06/2026: Bỉ 1-1 Ai Cập (Hòa)

07/06/2026: Brazil 2-1 Ai Cập (Thua)

29/05/2026: Ai Cập 1-0 Nga (Thắng)

01/04/2026: Tây Ban Nha 0-0 Ai Cập (Hòa)

Phong độ gần đây của Iran

22/06/2026: Bỉ 0-0 Iran (Hòa)

16/06/2026: Iran 2-2 New Zealand (Hòa)

11/06/2026: Iran - Grenada

04/06/2026: Iran 2-0 Mali (Thắng)

29/05/2026: Iran 3-1 Gambia (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Ai Cập 1 4 WD Iran 2 2 DD

Phong độ và thống kê đội

Ai Cập (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (0 sân nhà)

Hòa: 1 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 4 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Iran (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 2 (1 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Egypt

Hossam Abdelmaguid: Suspension Through Sports Court (Missing Fixture)

Iran: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Egypt

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -2.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Egypt or draw

Cập nhật đội hình lúc 09:25 27/06/2026

Đội hình chính thức

Ai Cập

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Hossam Hassan

Đội hình xuất phát:

23. Mostafa Shobeir (G)

3. Mohamed Hany (D)

6. Mohamed Abdelmonem (D)

5. Rami Rabia (D)

13. Ahmed Fatouh (D)

21. Mahmoud Saber (M)

17. Mohanad Lasheen (M)

11. Mostafa Ziko (M)

10. Mohamed Salah (M)

8. Emam Ashour (M)

7. Mahmoud Trézéguet (F)

Dự bị:

1. Mohamed El-Shenawy

16. Mahdi Soliman

26. Mohamed Alaa

2. Yasser Ibrahim

15. Karim Hafez

24. Tarek Alaa

18. Nabil Donga

19. Marwan Attia

12. Haissem Hassan

20. Ibrahim Adel

25. Zizo

9. Hamza Abdelkarim

22. Omar Marmoush

Iran

Sơ đồ: 5-3-2

HLV: Amir Ghalenoei

Đội hình xuất phát:

1. Alireza Beiranvand (G)

23. Ramin Rezaeian (D)

13. Hossein Kanaani (D)

4. Shoja Khalilzadeh (D)

19. Ali Nemati (D)

5. Milad Mohammadi (D)

14. Saman Ghoddos (M)

21. Mohammad Ghorbani (M)

6. Saeid Ezatolahi (M)

9. Mehdi Taremi (F)

8. Mohammad Mohebi (F)

Dự bị: