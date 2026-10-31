TRỰC TIẾP Trực tiếp Ajax vs AZ Alkmaar: Hiệp 2 bắt đầu, Ajax dẫn 1-0 Ajax còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 với 21 điểm, hơn AZ Alkmaar 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 01/11/2026 tại Johan Cruijff Arena.

Ajax 1 - 0 AZ Alkmaar Hiệp 2 — phút 86' 86' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Ajax 1 - 0 AZ Alkmaar.

85' Thay người Phút 85' (AZ Alkmaar): Bendegúz Kovács vào sân thay Lewis Schouten.

84' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Ajax 43% - 57% AZ Alkmaar, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 6; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 4 - 0.

78' Thay người Phút 78' (AZ Alkmaar): Mateo Chávez vào sân thay Mees de Wit.

78' Thay người Phút 78' (AZ Alkmaar): Denso Kasius vào sân thay Elijah Dijkstra.

74' Thay người Phút 74' (Ajax): Steven Berghuis vào sân thay Tolu Arokodare.

74' Thay người Phút 74' (Ajax): Daley Blind vào sân thay Jorthy Mokio.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Ajax 43% - 57% AZ Alkmaar, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 4; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 3 - 0.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Ajax 52% - 48% AZ Alkmaar, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 0; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 2 - 0.

60' Thay người Phút 60' (Ajax): Marcos Leonardo Santos Almeida vào sân thay Abdellah Ouazane.

60' Thay người Phút 60' (Ajax): Yves Bissouma vào sân thay Davy Klaassen.

60' Thay người Phút 60' (AZ Alkmaar): Calvin Stengs vào sân thay Valdemar Byskov Andreasen.

48' Thế trận giằng co Cầm bóng: Ajax 51% - 49% AZ Alkmaar, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 0; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (AZ Alkmaar): Wesley Hoedt vào sân thay Wouter Goes.

44' Thẻ vàng Phút 44': Mees de Wit (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).

38' Thay người Phút 38' (Ajax): Oscar Gloukh vào sân thay Julian Brandt.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Ajax 47% - 53% AZ Alkmaar, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 1); việt vị 0 - 3, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 1 - 0.

30' Thẻ vàng Phút 30': Abdellah Ouazane (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

26' Thẻ vàng Phút 26': Weslley Pinto Batista (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Ajax 46% - 54% AZ Alkmaar, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1); việt vị 0 - 3, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 0.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Ajax 52% - 48% AZ Alkmaar, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 3 - 1.

9' BÀN THẮNG! Ajax (1-0) Phút 9': Tolu Arokodare (Ajax) lập công (kiến tạo: Abdellah Ouazane). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Ajax tiếp đón AZ Alkmaar.

Cập nhật lúc 04:47 01/11/2026

Đội hình chính thức Ajax Sơ đồ 4-3-3 · HLV Míchel AZ Alkmaar Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Echteld 1 M. ter Stegen 2 Lucas Rosa 30 A. Bouwman 15 Y. Baas 5 O. Wijndal 24 J. Mokio 4 S. Amrabat 8 J. Brandt 18 D. Klaassen 99 T. Arokodare 68 A. Ouazane 28 J. De Busser 22 E. Dijkstra 3 W. Goes 4 L. Schouten 34 M. de Wit 21 D. Kwakman 6 Koopmeiners 7 Weslley Patati 17 V. Byskov 11 R. Daal 9 M. Meerdink Dự bị Ajax 23 S. Berghuis 6 T. Kehrer 67 Mohamed Abdalla 28 Y. Bissouma 17 D. Blind 43 Rayane Bounida 10 O. Gloukh 36 D. Janse 26 M. Paes AZ Alkmaar 54 Jerolldino Bergraaf 27 Wassim bouziane 5 M. Chávez 8 J. Clasie 29 W. Hoedt 30 D. Kasius 18 B. Kovacs 2 S. Maikuma 20 A. Natali Cập nhật đội hình lúc 02:32 01/11/2026

Ajax Thống kê AZ Alkmaar 43% Kiểm soát bóng 57% 7 Dứt điểm 13 1 Trúng đích 4 1 Phạt góc 6 12 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 3 4 Thủ môn cứu thua 0

Ajax còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu nếu giành chiến thắng trước AZ Alkmaar. Đội chủ nhà đang đứng thứ 2 với 21 điểm, còn AZ Alkmaar xếp thứ 5 với 20 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 01/11/2026 tại Johan Cruijff Arena.

Ajax bước vào trận với đà thăng hoa

Ajax đang có chuỗi phong độ tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, cả ba chiến thắng đều đến ở những vòng đấu mới nhất, cho thấy tinh thần thi đấu đang đi lên đúng lúc cuộc đua ở nhóm đầu bảng nóng dần.

Chuỗi kết quả này giúp Ajax giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 21 điểm. Với lợi thế sân nhà, đội bóng thủ đô có nhiều lý do để tin rằng họ có thể tiếp tục mạch thắng và duy trì sức ép lên nhóm dẫn đầu.

AZ Alkmaar đang thiếu ổn định

Ở chiều ngược lại, phong độ của AZ Alkmaar chưa có sự đồng đều. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội khách vừa nhận một thất bại ở trận đấu gần nhất, sau chuỗi kết quả lên xuống xen kẽ.

Dù vậy, AZ Alkmaar vẫn đang đứng thứ 5 với 20 điểm, chỉ kém Ajax đúng 1 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến trận đấu trở thành cơ hội để đội khách thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu bảng nếu có thể rời Amsterdam với kết quả tốt.

Thế đối đầu gây chú ý

Lịch sử gặp nhau gần đây không thuận lợi cho Ajax. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Ajax chưa thắng trận nào, hòa 2 trận và thua 3 trận, trong khi AZ Alkmaar thắng 3 trận. Đây là một thách thức tâm lý mà đội chủ nhà cần vượt qua nếu muốn giữ nhịp trong cuộc đua phía trên.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại có nhiều khác biệt. Ajax đang mang theo đà thắng 3 trận liên tiếp gần nhất, còn AZ Alkmaar vừa thua ở lượt đấu trước. Thế đối đầu có thể nghiêng về đội khách, nhưng phong độ hiện thời lại đứng về phía Ajax.

Điểm then chốt của trận đấu

Với chênh lệch chỉ 1 điểm, kết quả trận này có thể làm thay đổi bức tranh ở nhóm đầu bảng. Ajax cần tận dụng sân nhà và sự tự tin từ chuỗi thắng để kiểm soát nhịp độ, tránh để AZ Alkmaar tái hiện những trận đấu khó chịu của các lần gặp trước.

Về phía AZ Alkmaar, việc duy trì sự ổn định là yếu tố quan trọng. Nếu sớm tìm lại nhịp độ sau trận thua gần nhất, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Ajax như những gì họ đã làm trong lịch sử đối đầu.

Nhận định

Nhìn chung, Ajax nhỉnh hơn về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, đồng thời có lợi thế thi đấu trên sân nhà. Tuy vậy, thành tích đối đầu thiên về AZ Alkmaar khiến trận đấu không hề dễ dàng. Một chiến thắng sẽ giúp Ajax giữ vững cơ hội bám đuổi ngôi đầu, còn AZ Alkmaar sẽ có cơ hội áp sát hơn nếu giành được kết quả tích cực.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Ajax · 0 thắng 2 hòa AZ Alkmaar · 3 thắng AZ Alkmaar 1 - 1 Ajax Hòa AZ Alkmaar 6 - 0 Ajax AA Ajax 0 - 2 AZ Alkmaar AA Ajax 2 - 2 AZ Alkmaar Hòa AZ Alkmaar 2 - 0 Ajax AA

Ajax 5 trận gần nhất T T T B H 10 Trận 6-3-1 T-H-B 29 Ghi (TB 2.9) 13 Thủng lưới AZ Alkmaar 5 trận gần nhất B T H T B 10 Trận 6-2-2 T-H-B 20 Ghi (TB 2.0) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 10 7 3 0 +21 24 H T T T T 2 Ajax 10 6 3 1 +16 21 T T H H T 3 PSV Eindhoven 10 6 2 2 +15 20 H B T B T 4 Twente 10 6 2 2 +9 20 T B H T T 5 AZ Alkmaar 10 6 2 2 +8 20 B H B T H 6 Fortuna Sittard 10 5 3 2 0 18 T H H T B …

Tình hình lực lượng Ajax ✚ S. Adingra (Lacking Match Fitness) ✚ Caio Henrique (Thigh Injury) ✚ K. Dolberg (Knee Injury) ✚ O. Edvardsen (Inactive) ✚ A. Gaaei (Injury) ✚ S. Berghuis (Injury) ✚ S. Adingra (Lacking Match Fitness) ✚ Caio Henrique (Thigh Injury) AZ Alkmaar ✚ J. Hornkamp (Injury) ✚ A. Oufkir (Yellow Cards) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ K. Smit (Injury) ✚ J. Zoet (Inactive) ✚ W. Goes (Inactive) ✚ J. Hornkamp (Injury) ✚ A. Oufkir (Yellow Cards)