TRỰC TIẾP Trực tiếp Ajax vs Burnley: Ajax vượt lên dẫn trước Ajax chạm trán Burnley lúc 19h ngày 26/07/2026 tại Johan Cruijff Arena trong khuôn khổ Giao hữu CLB, trận đấu hứa hẹn thu hút sự chú ý.

Ajax 2 - 1 Burnley Hiệp 2 — phút 88' 88' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Ajax 2 - 1 Burnley.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Ajax 51 - 49 Burnley, dứt điểm 17 - 10 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 8 - 6; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 1 - 5.

85' Thẻ vàng Phút 85': Anton Gaaei () nhận thẻ vàng.

78' Thẻ vàng Phút 78': Lluc Castell () nhận thẻ vàng.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Ajax 53 - 47 Burnley, dứt điểm 13 - 10 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 5 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 1 - 3.

70' Thay người Phút 70' (): Lluc Castell vào sân thay Aaron Ramsey.

70' Thay người Phút 70' (): Andréas Hountondji vào sân thay Jaydon Banel.

70' Thay người Phút 70' (): Shurandy Sambo vào sân thay Kyle Walker.

70' Thay người Phút 70' (): Oliver Sonne vào sân thay Lucas Pires.

69' Thay người Phút 69' (): Steven Berghuis vào sân thay Oliver Edvardsen.

69' Thay người Phút 69' (): Kian Fitz-Jim vào sân thay Abdellah Ouazane.

68' Thay người Phút 68' (): Joe Worrall vào sân thay Connor Roberts.

67' BÀN THẮNG! Ajax (2-1) Phút 67': Abdellah Ouazane () lập công (kiến tạo: Don-Angelo Konadu). Tỷ số: 2 - 1.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Ajax 50 - 50 Burnley, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 1 - 2.

62' BÀN THẮNG! Burnley (1-1) Phút 62': Jaydon Banel () lập công (kiến tạo: Luca Koleosho). Tỷ số: 1 - 1.

61' Thay người Phút 61' (): Mika Godts vào sân thay Jorthy Mokio.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Ajax 49 - 51 Burnley, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 2.

46' Thay người Phút 46' (): Mohamed Abdalla vào sân thay Jinairo Johnson.

46' Thay người Phút 46' (): Daley Blind vào sân thay Aaron Bouwman.

46' Thay người Phút 46' (): Davy Klaassen vào sân thay Maher Carrizo.

46' Thay người Phút 46' (): Luca Koleosho vào sân thay Marcus Edwards.

46' Thay người Phút 46' (): Don-Angelo Konadu vào sân thay Marcos Leonardo.

46' Thay người Phút 46' (): Paul Reverson vào sân thay Joeri Heerkens.

46' Thay người Phút 46' (): Mike Tresor vào sân thay Jacob Bruun Larsen.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Ajax 45 - 55 Burnley, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 1.

34' BÀN THẮNG! Ajax (1-0) Phút 34': Aaron Bouwman () lập công. Tỷ số: 1 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Ajax 50 - 50 Burnley, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

13' Burnley ép sân Cầm bóng: Ajax 42 - 58 Burnley, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Ajax tiếp đón Burnley.

Cập nhật lúc 20:48 26/07/2026

Đội hình chính thức Ajax Sơ đồ 4-3-3 Burnley Sơ đồ 4-2-3-1 1 Joeri Heerkens 2 Anton Gaaei 3 Aaron Bouwman 4 Youri Baas 5 Caio Henrique 8 Jorthy Mokio 6 Jinairo Johnson 10 Abdellah Ouazane 7 Maher Carrizo 9 Marcos Leonardo 11 Oliver Edvardsen 1 Max Weiß 14 Connor Roberts 2 Kyle Walker 12 Bashir Humphreys 23 Lucas Pires 29 Josh Laurent 28 Hannibal 10 Marcus Edwards 21 Aaron Ramsey 11 Jaydon Banel 7 Jacob Bruun Larsen Dự bị Ajax 12 Paul Reverson 15 Marvyn Muzungu 16 Kian Fitz-Jim 17 Daley Blind 18 Davy Klaassen 19 Don-Angelo Konadu 20 Oscar Gloukh 21 Mika Godts 22 Lucas Rosa Burnley 3 Oliver Pimlott 4 Joe Worrall 5 Murray Campbell 8 George Brierley 9 Andréas Hountondji 15 Lluc Castell 16 Shurandy Sambo 17 Ellis Clark 20 Connor Edwards Cập nhật đội hình lúc 19:05 26/07/2026

Ajax Thống kê Burnley 51% Kiểm soát bóng 49% 17 Dứt điểm 10 7 Trúng đích 2 8 Phạt góc 6 6 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 5

Thông tin trận đấu

Ajax sẽ đối đầu Burnley lúc 19h ngày 26/07/2026 tại Johan Cruijff Arena trong khuôn khổ Giao hữu CLB.

Đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng có tên tuổi tại châu Âu, nhưng các dữ liệu được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí giải đấu hay tình hình lực lượng. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đưa ra đánh giá định lượng về ưu thế của Ajax hoặc Burnley.

Điểm đáng chú ý trước trận

Johan Cruijff Arena là địa điểm diễn ra trận đấu. Lợi thế sân nhà của Ajax có thể là một yếu tố được quan tâm, trong khi Burnley sẽ phải thích nghi với bối cảnh thi đấu trên sân khách.

Do thuộc khuôn khổ Giao hữu CLB, trận đấu có thể được nhìn nhận như dịp để hai đội kiểm tra cách vận hành và đánh giá sự chuẩn bị. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về sơ đồ, đội hình dự kiến hoặc những cầu thủ vắng mặt, nên các nhận định chi tiết về chiến thuật cần được chờ thêm dữ liệu chính thức.

Nhận định

Ajax và Burnley bước vào màn so tài tại Johan Cruijff Arena với thông tin trước trận còn hạn chế. Những yếu tố có thể tạo khác biệt sẽ phụ thuộc vào cách hai đội tiếp cận trận đấu, lựa chọn nhân sự và khả năng kiểm soát thế trận trong từng thời điểm.

Người hâm mộ có thể chờ đợi một cuộc đối đầu đáng chú ý tại Amsterdam, nhưng chưa thể xác định đội nào chiếm ưu thế rõ ràng hoặc đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể từ các dữ liệu hiện có.

Ajax 5 trận gần nhất T T H T B Burnley 5 trận gần nhất B H B H B

Tình hình lực lượng Ajax ✚ Amourricho Van Axel-Dongen (Thigh Problems) ✚ Josip Sutalo (Unknown Injury) ✚ Rayane Bounida (Unknown Injury) ✚ Kian Fitz-Jim (Shoulder Injury) Burnley ✚ Mike Tresor (Unknown Injury) ✚ Josh Cullen (Cruciate Ligament Tear) ✚ Jordan Beyer (Hamstring Injury)