TRỰC TIẾP Trực tiếp Ajax vs Burnley: Hết hiệp 1, Ajax dẫn 1-0 Ajax chạm trán Burnley lúc 19h ngày 26/07/2026 tại Johan Cruijff Arena trong khuôn khổ Giao hữu CLB, trận đấu hứa hẹn thu hút sự chú ý.

Ajax 1 - 0 Burnley Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Ajax 45 - 55 Burnley, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 1.

34' BÀN THẮNG! Ajax (1-0) Phút 34': Aaron Bouwman () lập công. Tỷ số: 1 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Ajax 50 - 50 Burnley, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

13' Burnley ép sân Cầm bóng: Ajax 42 - 58 Burnley, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Ajax tiếp đón Burnley.

Cập nhật lúc 19:48 26/07/2026

Đội hình chính thức Ajax Sơ đồ 4-3-3 Burnley Sơ đồ 4-2-3-1 1 Joeri Heerkens 2 Anton Gaaei 3 Aaron Bouwman 4 Youri Baas 5 Caio Henrique 8 Jorthy Mokio 6 Jinairo Johnson 10 Abdellah Ouazane 7 Maher Carrizo 9 Marcos Leonardo 11 Oliver Edvardsen 1 Max Weiß 14 Connor Roberts 2 Kyle Walker 12 Bashir Humphreys 23 Lucas Pires 29 Josh Laurent 28 Hannibal 10 Marcus Edwards 21 Aaron Ramsey 11 Jaydon Banel 7 Jacob Bruun Larsen Dự bị Ajax 12 Paul Reverson 15 Marvyn Muzungu 16 Kian Fitz-Jim 17 Daley Blind 18 Davy Klaassen 19 Don-Angelo Konadu 20 Oscar Gloukh 21 Mika Godts 22 Lucas Rosa Burnley 3 Oliver Pimlott 4 Joe Worrall 5 Murray Campbell 8 George Brierley 9 Andréas Hountondji 15 Lluc Castell 16 Shurandy Sambo 17 Ellis Clark 20 Connor Edwards Cập nhật đội hình lúc 19:05 26/07/2026

Ajax Thống kê Burnley 45% Kiểm soát bóng 55% 3 Dứt điểm 4 2 Trúng đích 1 1 Phạt góc 5 2 Phạm lỗi 2 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 1

Thông tin trận đấu

Ajax sẽ đối đầu Burnley lúc 19h ngày 26/07/2026 tại Johan Cruijff Arena trong khuôn khổ Giao hữu CLB.

Đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng có tên tuổi tại châu Âu, nhưng các dữ liệu được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí giải đấu hay tình hình lực lượng. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đưa ra đánh giá định lượng về ưu thế của Ajax hoặc Burnley.

Điểm đáng chú ý trước trận

Johan Cruijff Arena là địa điểm diễn ra trận đấu. Lợi thế sân nhà của Ajax có thể là một yếu tố được quan tâm, trong khi Burnley sẽ phải thích nghi với bối cảnh thi đấu trên sân khách.

Do thuộc khuôn khổ Giao hữu CLB, trận đấu có thể được nhìn nhận như dịp để hai đội kiểm tra cách vận hành và đánh giá sự chuẩn bị. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về sơ đồ, đội hình dự kiến hoặc những cầu thủ vắng mặt, nên các nhận định chi tiết về chiến thuật cần được chờ thêm dữ liệu chính thức.

Nhận định

Ajax và Burnley bước vào màn so tài tại Johan Cruijff Arena với thông tin trước trận còn hạn chế. Những yếu tố có thể tạo khác biệt sẽ phụ thuộc vào cách hai đội tiếp cận trận đấu, lựa chọn nhân sự và khả năng kiểm soát thế trận trong từng thời điểm.

Người hâm mộ có thể chờ đợi một cuộc đối đầu đáng chú ý tại Amsterdam, nhưng chưa thể xác định đội nào chiếm ưu thế rõ ràng hoặc đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể từ các dữ liệu hiện có.

Ajax 5 trận gần nhất T T H T B Burnley 5 trận gần nhất B H B H B

Tình hình lực lượng Ajax ✚ Amourricho Van Axel-Dongen (Thigh Problems) ✚ Josip Sutalo (Unknown Injury) ✚ Rayane Bounida (Unknown Injury) ✚ Kian Fitz-Jim (Shoulder Injury) Burnley ✚ Mike Tresor (Unknown Injury) ✚ Josh Cullen (Cruciate Ligament Tear) ✚ Jordan Beyer (Hamstring Injury)