TRỰC TIẾP Trực tiếp Ajax vs Excelsior: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1 Excelsior đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi kém Ajax 3 điểm, biến màn so tài tại Johan Cruijff Arena thành tâm điểm đáng chú ý ở cuộc đua nhóm đầu.

Ajax 1 - 1 Excelsior Hiệp 2 — phút 62' 62' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Ajax 1 - 1 Excelsior.

52' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 77% - 23% Excelsior, dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45+1' BÀN THẮNG! Excelsior (1-1) Phút 45+1': Lennard Hartjes (Excelsior) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

39' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 78% - 22% Excelsior, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 2.

35' Thẻ vàng Phút 35': Jan Plug (Excelsior) nhận thẻ vàng (Foul).

32' BÀN THẮNG! Ajax (1-0) Phút 32': Julian Brandt (Ajax) lập công (kiến tạo: Kasper Dolberg). Tỷ số: 1 - 0.

27' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 77% - 23% Excelsior, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.

23' Thay người Phút 23' (Ajax): Owen Wijndal vào sân thay Caio Henrique.

15' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 84% - 16% Excelsior; phạm lỗi 1 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu Ajax tiếp đón Excelsior.

Cập nhật lúc 02:20 20/09/2026

Đội hình chính thức Ajax Sơ đồ 4-3-3 · HLV Míchel Excelsior Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. den Uil 1 M. ter Stegen 3 A. Gaaei 6 T. Kehrer 15 Y. Baas 12 Caio Henrique 18 D. Klaassen 24 J. Mokio 8 J. Brandt 11 V. Tsygankov 9 K. Dolberg 10 O. Gloukh 1 S. van Gassel 2 Eric Emanuel da Silva Moreira 4 C. Widell 14 J. Plug 15 S. Janssen 8 I. Yegoian 3 R. Meissen 20 L. Hartjes 7 A. Sliti 19 D. Garden 30 Þorsteinsson Dự bị Ajax 2 Lucas Rosa 4 S. Amrabat 99 T. Arokodare 43 Rayane Bounida 20 O. Edvardsen 36 D. Janse 68 A. Ouazane 26 M. Paes 38 Marcos Leonardo Excelsior 16 Celton Biai 12 K. Bos 24 Giulliano Cairo 9 Mario Domínguez 28 N. Groen 11 Jahanbakhsh 21 Silva Timas 18 V. Sulzbacher 22 O. Turay Cập nhật đội hình lúc 00:33 20/09/2026

Ajax Thống kê Excelsior 77% Kiểm soát bóng 23% 13 Dứt điểm 3 4 Trúng đích 1 2 Phạt góc 0 2 Phạm lỗi 6 2 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 2

Excelsior đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi hành quân đến sân vận động Johan Cruijff Arena để chạm trán chủ nhà Ajax vào lúc 01:00 ngày 20/09/2026. Với khoảng cách sít sao trên bảng thứ bậc hiện tại, cuộc đọ sức này hứa hẹn tạo nên biến động đáng kể cho tham vọng của cả hai đội bóng.

Khoảng cách điểm số và mục tiêu bám đuổi

Trên bảng xếp hạng, Ajax đang đứng ở vị trí thứ 4 với 13 điểm tích lũy được. Đội chủ nhà cần điểm tựa sân bãi để duy trì vị thế vững chắc trong tốp 4 và tiếp tục gây sức ép lên nhóm dẫn đầu. Điểm số hiện tại phản ánh nỗ lực duy trì tính cạnh tranh cao của Ajax kể từ đầu mùa giải.

Trong khi đó, Excelsior đứng ở vị trí thứ 7 với 10 điểm, chỉ kém đội chủ nhà đúng một trận thắng. Việc duy trì khoảng cách mong manh 3 điểm giúp Excelsior nuôi hy vọng bám sát nhóm giành vé dự cúp châu lục. Một kết quả thuận lợi ngay trên sân khách sẽ giúp đại diện đến từ Rotterdam san bằng điểm số với đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Đánh giá phong độ gần đây của hai đội

Nhìn vào phong độ 5 trận gần nhất, Ajax thể hiện sự hiệu quả tương đối ổn định khi giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 1 thất bại. Cụ thể theo thứ tự từ trận mới nhất trở về trước, Ajax lần lượt trải qua 1 trận hòa, 1 chiến thắng, 1 trận thua và 2 chiến thắng liên tiếp. Dù có đôi chút chững lại với kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất, đại diện thủ đô vẫn duy trì được tỷ lệ tích lũy điểm số tích cực.

Ở bên kia chiến tuyến, Excelsior có phần thất thường hơn trong 5 trận đấu vừa qua khi ghi nhận 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Thành tích của Excelsior từ trận gần nhất trở về trước gồm 1 trận thua, 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Thất bại ở trận đấu gần nhất đặt ra bài toán về việc củng cố sự tập trung cho Excelsior trước chuyến làm khách đầy thử thách.

Cán cân đối đầu cân bằng đầy bất ngờ

Lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội mang đến bức tranh vô cùng cân bằng. Thay vì sự áp đảo thường thấy từ một tên tuổi lớn, Ajax chỉ giành được 1 chiến thắng, để hòa 3 trận và nhận 1 thất bại trước Excelsior.

Tỷ lệ hòa lên tới 3 trong 5 lần so tài trực tiếp cho thấy Excelsior thường tạo ra rất nhiều khó khăn và không hề e sợ lối chơi của đội chủ sân Johan Cruijff Arena. Sự giằng co này chính là cơ sở để đội khách tự tin hướng tới việc tiếp tục gây khó dễ cho Ajax trong lần tái đấu sắp tới.

Nhận định xu hướng thế trận

Lợi thế sân nhà Johan Cruijff Arena cùng vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng giúp Ajax nắm thế chủ động về mặt tâm lý cũng như quyền kiểm soát nhịp độ thi đấu. Tuy nhiên, việc Excelsior đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với tinh thần quyết tâm cao sẽ khiến thế trận không diễn ra một chiều.

Nếu không duy trì được sự tập trung cao độ nơi hàng phòng ngự, Ajax hoàn toàn có thể bị đối thủ chia điểm như kịch bản đã diễn ra trong phần lớn các cuộc chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Ajax · 1 thắng 3 hòa Excelsior · 1 thắng Excelsior 2 - 2 Ajax Hòa Ajax 1 - 2 Excelsior EXC Ajax 2 - 2 Excelsior Hòa Excelsior 2 - 2 Ajax Hòa Excelsior 1 - 4 Ajax AJA

Ajax 5 trận gần nhất T T B T T 6 Trận 4-1-1 T-H-B 19 Ghi (TB 3.2) 7 Thủng lưới Excelsior 5 trận gần nhất B H T T B 6 Trận 3-1-2 T-H-B 13 Ghi (TB 2.2) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 6 5 1 0 +15 16 T T T T T 2 AZ Alkmaar 6 5 1 0 +11 16 H T T T T 3 Feyenoord 6 4 2 0 +13 14 T T H T H 4 Ajax 6 4 1 1 +12 13 T T B T H 5 Twente 6 4 1 1 +7 13 T T H T T 6 Groningen 7 3 2 2 +2 11 T H H B B 7 Excelsior 6 3 1 2 +6 10 B H T T B 8 Fortuna Sittard 6 3 1 2 -2 10 B T T B T …

Tình hình lực lượng Ajax ✚ S. Adingra (Foot Injury) ✚ D. Blind (Injury) ✚ A. Bouwman (Injury) ✚ S. Adingra (Foot Injury) ✚ D. Blind (Injury) ✚ A. Bouwman (Injury) Excelsior ✚ N. Naujoks (Inactive) ✚ N. Naujoks (Inactive)