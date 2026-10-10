TRỰC TIẾP Trực tiếp Ajax vs NEC Nijmegen: Hết hiệp 1, hòa 1-1 Ajax hướng tới mục tiêu tích lũy điểm số để áp sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón đối thủ khó chịu NEC Nijmegen trên sân nhà lúc 02:00 ngày 11/10/2026.

Ajax 1 - 1 NEC Nijmegen Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

37' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 67% - 33% NEC Nijmegen, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 1.

33' Thẻ vàng Phút 33': Bryan Linssen (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

24' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 69% - 31% NEC Nijmegen, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

19' BÀN THẮNG! NEC Nijmegen (1-1) Phút 19': Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

17' Thẻ vàng Phút 17': Jorthy Mokio (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 70% - 30% NEC Nijmegen, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 1.

7' BÀN THẮNG! Ajax (1-0) Phút 7': Tolu Arokodare (Ajax) lập công (kiến tạo: Jorthy Mokio). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Ajax tiếp đón NEC Nijmegen.

Cập nhật lúc 02:50 11/10/2026

Đội hình chính thức Ajax Sơ đồ 4-3-3 · HLV Míchel NEC Nijmegen Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder 1 M. ter Stegen 2 Lucas Rosa 6 T. Kehrer 15 Y. Baas 5 O. Wijndal 4 S. Amrabat 24 J. Mokio 8 J. Brandt 11 V. Tsygankov 99 T. Arokodare 10 O. Gloukh 1 G. Crettaz 21 T. Storm 4 P. Schuurs 24 Deveron Fonville 73 Gabriel Brás 34 Kevin Kers 6 D. Nejašmić 20 N. Lebreton 9 T. Chery 10 D. Tadić 30 B. Linssen Dự bị Ajax 43 Rayane Bounida 28 Y. Bissouma 38 Marcos Leonardo 68 A. Ouazane 26 M. Paes 18 D. Klaassen 36 D. Janse 20 O. Edvardsen 7 S. Adingra NEC Nijmegen 11 W. Willumsson 19 Adam Tahaui 12 N. Polster 42 Y. Moslih 35 Jamiro Monteiro 66 Almugera Raouf Mohammed Kabar 8 Hansen-Aarøen 36 Freek Entius 99 Clement Bischoff Cập nhật đội hình lúc 01:33 11/10/2026

Ajax Thống kê NEC Nijmegen 67% Kiểm soát bóng 33% 4 Dứt điểm 2 2 Trúng đích 1 2 Phạt góc 0 5 Phạm lỗi 4 0 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 1

Cuộc so tài giữa Ajax và NEC Nijmegen diễn ra lúc 02:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Johan Cruijff Arena đang thu hút sự chú ý khi đội chủ nhà đứng trước cơ hội lớn để phả hơi nóng vào nhóm dẫn đầu. Với mục tiêu bám sát nhóm tham dự cúp châu lục, Ajax cần tận dụng triệt để lợi thế sân bãi nhằm tạo ra bước tiến quan trọng trên bảng xếp hạng.

Áp lực duy trì nhịp độ của Ajax

Đội bóng thành Amsterdam bước vào màn đối đầu này với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, sở hữu 14 điểm. Đây là khoảng cách đủ gần để tạo áp lực trực tiếp lên các đối thủ xếp trên, đồng thời buộc thầy trò đội chủ nhà phải duy trì sự tập trung cao độ nếu không muốn tự làm khó mình trong cuộc đua đường dài.

Nhìn vào phong độ 5 trận gần nhất, Ajax thể hiện sự hiệu quả đáng kể khi giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Dù vậy, việc để mất điểm xen kẽ giữa các vòng đấu cho thấy sự ổn định vẫn là bài toán mà đại diện thủ đô cần củng cố để bảo vệ vị thế cạnh tranh tấm vé ra đấu trường châu Âu.

Sự khó chịu từ đối thủ NEC Nijmegen

Ở phía bên kia chiến tuyến, NEC Nijmegen hiện đứng thứ 11 với 8 điểm. Khoảng cách 6 điểm so với Ajax phản ánh sự chênh lệch nhất định về thành tích chung, nhưng không đồng nghĩa với một chuyến làm khách dễ dàng cho đội chủ nhà.

Thực tế chứng minh NEC Nijmegen luôn là thử thách nan giải đối với Ajax. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc: mỗi bên giành 1 chiến thắng và có tới 3 trận kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. Khả năng ghìm chân ông lớn của NEC Nijmegen là yếu tố khiến chuyến hành quân tới Johan Cruijff Arena trở nên khó lường.

Điểm then chốt tại Johan Cruijff Arena

Trước một đối thủ thường xuyên chia điểm ở các lần đối đầu trực tiếp gần đây, Ajax sẽ phải thể hiện sự chủ động trong cách triển khai thế trận. Lợi thế sân nhà Johan Cruijff Arena mang lại sự tự tin lớn, song điều cốt lõi nằm ở việc chuyển hóa ưu thế kiểm soát thành bàn thắng cụ thể để phá vỡ thế giằng co.

Với NEC Nijmegen, nhiệm vụ thiết lập cự ly đội hình kỷ luật và chắt chiu từng cơ hội phản công sẽ là chìa khóa để giành giật điểm số. Trận đấu hứa hẹn là màn đấu trí căng thẳng, nơi Ajax nắm quyền tự quyết trong cuộc săn đuổi nhóm dẫn đầu nếu vượt qua được sự lì lợm từ đối thủ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Ajax · 1 thắng 3 hòa NEC Nijmegen · 1 thắng Ajax 1 - 1 NEC Nijmegen Hòa NEC Nijmegen 2 - 2 Ajax Hòa Ajax 0 - 3 NEC Nijmegen NN NEC Nijmegen 1 - 2 Ajax AJA Ajax 2 - 2 NEC Nijmegen Hòa

Ajax 5 trận gần nhất H T T B T 7 Trận 4-2-1 T-H-B 21 Ghi (TB 3.0) 9 Thủng lưới NEC Nijmegen 5 trận gần nhất H B B H B

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AZ Alkmaar 7 6 1 0 +12 19 T H T T T 2 PSV Eindhoven 8 6 1 1 +16 19 T B T T T 3 Feyenoord 7 5 2 0 +18 17 T T T H T 4 Twente 7 5 1 1 +8 16 T T T H T 5 Ajax 7 4 2 1 +12 14 H T T B T 6 Fortuna Sittard 7 4 1 2 -1 13 T B T T B … 10 Heerenveen 8 2 3 3 0 9 B T H B H 11 NEC Nijmegen 7 2 2 3 -1 8 H B H B T 12 Sparta Rotterdam 7 1 2 4 -7 5 B B H B H …

Tình hình lực lượng Ajax ✚ S. Adingra (Foot Injury) ✚ D. Blind (Back Injury) ✚ A. Bouwman (Knock) ✚ K. Dolberg (Knee Injury) ✚ Caio Henrique (Injury) ✚ S. Adingra (Foot Injury) ✚ D. Blind (Back Injury) ✚ A. Bouwman (Knock) NEC Nijmegen ✚ D. Fonville (Ankle Injury) ✚ A. Kaplan (Knee Injury) ✚ E. Mor (Groin Injury) ✚ B. Nuytinck (Ankle Injury) ✚ C. Bischoff (Hamstring Injury) ✚ K. Kers (Injury) ✚ D. Fonville (Ankle Injury) ✚ A. Kaplan (Knee Injury)