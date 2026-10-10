Trực tiếp Ajax vs NEC Nijmegen: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Ajax vs NEC Nijmegen: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

Văn Thể10/10/2026 21:00

Ajax hướng tới mục tiêu tích lũy điểm số để áp sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón đối thủ khó chịu NEC Nijmegen trên sân nhà lúc 02:00 ngày 11/10/2026.

Ajax1 - 1NEC NijmegenHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Ajax 1 - 1 NEC Nijmegen.

  • 88'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 61% - 39% NEC Nijmegen, dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 5, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 1 - 3.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (NEC Nijmegen): Jamiro Monteiro vào sân thay Kevin Kers.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (NEC Nijmegen): Willum Thor Willumsson vào sân thay Tjaronn Chery.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Ajax): Davy Klaassen vào sân thay Owen Wijndal.

  • 76'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 62% - 38% NEC Nijmegen, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 0 - 1.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (NEC Nijmegen): Mitchel Bakker vào sân thay Bryan Linssen.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Ajax): Marcos Leonardo Santos Almeida vào sân thay Tolu Arokodare.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Ajax): Aaron Bouwman vào sân thay Lucas Oliveira·Rosa.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (NEC Nijmegen): Ahmetcan Kaplan vào sân thay Perr Schuurs.

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': Abdellah Ouazane (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 63'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 62% - 38% NEC Nijmegen, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 0 - 1.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Ajax): Abdellah Ouazane vào sân thay Oscar Gloukh.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Ajax): Simon Adingra vào sân thay Viktor Tsygankov.

  • 54'Thẻ vàng

    Phút 54': Gabriel·Bras (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 50'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 67% - 33% NEC Nijmegen, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 37'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 67% - 33% NEC Nijmegen, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 33'Thẻ vàng

    Phút 33': Bryan Linssen (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

  • 24'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 69% - 31% NEC Nijmegen, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 19'BÀN THẮNG! NEC Nijmegen (1-1)

    Phút 19': Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

  • 17'Thẻ vàng

    Phút 17': Jorthy Mokio (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Ajax 70% - 30% NEC Nijmegen, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 1.

  • 7'BÀN THẮNG! Ajax (1-0)

    Phút 7': Tolu Arokodare (Ajax) lập công (kiến tạo: Jorthy Mokio). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Ajax tiếp đón NEC Nijmegen.

Cập nhật lúc 03:52 11/10/2026

Đội hình chính thức
Ajax
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Míchel
NEC Nijmegen
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder
1
M. ter Stegen
2
Lucas Rosa
6
T. Kehrer
15
Y. Baas
5
O. Wijndal
4
S. Amrabat
24
J. Mokio
8
J. Brandt
11
V. Tsygankov
99
T. Arokodare
10
O. Gloukh
1
G. Crettaz
21
T. Storm
4
P. Schuurs
24
Deveron Fonville
73
Gabriel Brás
34
Kevin Kers
6
D. Nejašmić
20
N. Lebreton
9
T. Chery
10
D. Tadić
30
B. Linssen
Dự bị
Ajax
43 Rayane Bounida28 Y. Bissouma38 Marcos Leonardo68 A. Ouazane26 M. Paes18 D. Klaassen36 D. Janse20 O. Edvardsen7 S. Adingra
NEC Nijmegen
11 W. Willumsson19 Adam Tahaui12 N. Polster42 Y. Moslih35 Jamiro Monteiro66 Almugera Raouf Mohammed Kabar8 Hansen-Aarøen36 Freek Entius99 Clement Bischoff
Cập nhật đội hình lúc 01:33 11/10/2026
AjaxThống kêNEC Nijmegen
61%
Kiểm soát bóng
39%
15
Dứt điểm
8
4
Trúng đích
2
4
Phạt góc
4
8
Phạm lỗi
13
1
Việt vị
5
1
Thủ môn cứu thua
3

Cuộc so tài giữa Ajax và NEC Nijmegen diễn ra lúc 02:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Johan Cruijff Arena đang thu hút sự chú ý khi đội chủ nhà đứng trước cơ hội lớn để phả hơi nóng vào nhóm dẫn đầu. Với mục tiêu bám sát nhóm tham dự cúp châu lục, Ajax cần tận dụng triệt để lợi thế sân bãi nhằm tạo ra bước tiến quan trọng trên bảng xếp hạng.

Áp lực duy trì nhịp độ của Ajax

Đội bóng thành Amsterdam bước vào màn đối đầu này với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, sở hữu 14 điểm. Đây là khoảng cách đủ gần để tạo áp lực trực tiếp lên các đối thủ xếp trên, đồng thời buộc thầy trò đội chủ nhà phải duy trì sự tập trung cao độ nếu không muốn tự làm khó mình trong cuộc đua đường dài.

Nhìn vào phong độ 5 trận gần nhất, Ajax thể hiện sự hiệu quả đáng kể khi giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Dù vậy, việc để mất điểm xen kẽ giữa các vòng đấu cho thấy sự ổn định vẫn là bài toán mà đại diện thủ đô cần củng cố để bảo vệ vị thế cạnh tranh tấm vé ra đấu trường châu Âu.

Sự khó chịu từ đối thủ NEC Nijmegen

Ở phía bên kia chiến tuyến, NEC Nijmegen hiện đứng thứ 11 với 8 điểm. Khoảng cách 6 điểm so với Ajax phản ánh sự chênh lệch nhất định về thành tích chung, nhưng không đồng nghĩa với một chuyến làm khách dễ dàng cho đội chủ nhà.

Thực tế chứng minh NEC Nijmegen luôn là thử thách nan giải đối với Ajax. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc: mỗi bên giành 1 chiến thắng và có tới 3 trận kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. Khả năng ghìm chân ông lớn của NEC Nijmegen là yếu tố khiến chuyến hành quân tới Johan Cruijff Arena trở nên khó lường.

Điểm then chốt tại Johan Cruijff Arena

Trước một đối thủ thường xuyên chia điểm ở các lần đối đầu trực tiếp gần đây, Ajax sẽ phải thể hiện sự chủ động trong cách triển khai thế trận. Lợi thế sân nhà Johan Cruijff Arena mang lại sự tự tin lớn, song điều cốt lõi nằm ở việc chuyển hóa ưu thế kiểm soát thành bàn thắng cụ thể để phá vỡ thế giằng co.

Với NEC Nijmegen, nhiệm vụ thiết lập cự ly đội hình kỷ luật và chắt chiu từng cơ hội phản công sẽ là chìa khóa để giành giật điểm số. Trận đấu hứa hẹn là màn đấu trí căng thẳng, nơi Ajax nắm quyền tự quyết trong cuộc săn đuổi nhóm dẫn đầu nếu vượt qua được sự lì lợm từ đối thủ.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Ajax · 1 thắng3 hòaNEC Nijmegen · 1 thắng
22/02/2026
Ajax
1 - 1
NEC Nijmegen
Hòa
21/12/2025
NEC Nijmegen
2 - 2
Ajax
Hòa
11/05/2025
Ajax
0 - 3
NEC Nijmegen
NN
01/12/2024
NEC Nijmegen
1 - 2
Ajax
AJA
18/02/2024
Ajax
2 - 2
NEC Nijmegen
Hòa
Ajax
5 trận gần nhất
HTTBT
7
Trận
4-2-1
T-H-B
21
Ghi (TB 3.0)
9
Thủng lưới
NEC Nijmegen
5 trận gần nhất
HBBHB
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1AZ Alkmaar7610+1219THTTT
2PSV Eindhoven8611+1619TBTTT
3Feyenoord7520+1817TTTHT
4Twente7511+816TTTHT
5Ajax7421+1214HTTBT
6Fortuna Sittard7412-113TBTTB
10Heerenveen823309BTHBH
11NEC Nijmegen7223-18HBHBT
12Sparta Rotterdam7124-75BBHBH
Tình hình lực lượng
Ajax
S. Adingra (Foot Injury)
D. Blind (Back Injury)
A. Bouwman (Knock)
K. Dolberg (Knee Injury)
Caio Henrique (Injury)
S. Adingra (Foot Injury)
D. Blind (Back Injury)
A. Bouwman (Knock)
NEC Nijmegen
D. Fonville (Ankle Injury)
A. Kaplan (Knee Injury)
E. Mor (Groin Injury)
B. Nuytinck (Ankle Injury)
C. Bischoff (Hamstring Injury)
K. Kers (Injury)
D. Fonville (Ankle Injury)
A. Kaplan (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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