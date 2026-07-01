TRỰC TIẾP Trực tiếp Ajax vs Vojvodina: Ajax nới rộng cách biệt 4-1 Ajax bước vào cuộc đối đầu với Vojvodina sau chiến thắng gần nhất, trong khi đối thủ vừa thất bại. Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hoàn toàn về đội chủ nhà.

Ajax 4 - 1 Vojvodina Hiệp 2 — phút 73' 73' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Ajax 4 - 1 Vojvodina.

73' Ajax ép sân Cầm bóng: Ajax 71% - 29% Vojvodina, dứt điểm 19 - 3 (trúng đích 8 - 2), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 1 - 5.

71' BÀN THẮNG! Ajax (4-1) Phút 71': O. Gloukh (Ajax) lập công (kiến tạo: O. Edvardsen). Tỷ số: 4 - 1.

69' Thẻ vàng Phút 69': S. Mitrovic (Vojvodina) nhận thẻ vàng (Roughing).

63' Thay người Phút 63' (Vojvodina): M. Poletanovic vào sân thay N. Petrovic.

63' Thay người Phút 63' (Vojvodina): M. Vidosavljevic vào sân thay D. Zukic.

63' Thay người Phút 63' (Ajax): O. Edvardsen vào sân thay S. Berghuis.

58' BÀN THẮNG! Ajax (3-1) Phút 58': O. Gloukh (Ajax) lập công (kiến tạo: S. Berghuis). Tỷ số: 3 - 1.

57' Thay người Phút 57' (Ajax): Marcos Leonardo vào sân thay K. Dolberg.

57' Thay người Phút 57' (Ajax): J. Mokio vào sân thay D. Klaassen.

57' Thay người Phút 57' (Ajax): Caio Henrique vào sân thay O. Wijndal.

53' BÀN THẮNG! Ajax (2-1) Phút 53': O. Gloukh (Ajax) lập công (kiến tạo: M. Godts). Tỷ số: 2 - 1.

52' Thay người Phút 52' (Vojvodina): S. Mitrovic vào sân thay P. Sukacev.

51' Thay người Phút 51' (Vojvodina): N. Mulahusejnovic vào sân thay A. Vukanovic.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

44' BÀN THẮNG! Ajax (1-1) Phút 44': D. Klaassen (Ajax) lập công (kiến tạo: Y. Regeer). Tỷ số: 1 - 1.

40' BÀN THẮNG! Vojvodina (0-1) Phút 40': D. Crnomarkovic (Vojvodina) lập công (kiến tạo: N. Petrovic). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Ajax tiếp đón Vojvodina.

Cập nhật lúc 02:29 31/07/2026

Ajax Thống kê Vojvodina 71% Kiểm soát bóng 29% 19 Dứt điểm 3 8 Trúng đích 2 7 Phạt góc 2 8 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 5

Ajax đối đầu Vojvodina tại Johan Cruijff Arena lúc 01:00 ngày 31/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đội chủ nhà có khởi đầu gần nhất tích cực hơn, còn Vojvodina cần phản ứng sau thất bại mới đây. Sự khác biệt về phong độ ngắn hạn và xu hướng đối đầu khiến Ajax được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn.

Ajax có điểm tựa từ phong độ và sân nhà

Ajax bước vào trận đấu với một chiến thắng trong lần ra sân gần nhất. Dù dữ liệu phong độ hiện tại chưa đủ để đánh giá chuỗi kết quả dài hơn, kết quả này vẫn tạo nền tảng thuận lợi cho đội bóng Hà Lan về sự tự tin và cách nhập cuộc.

Việc thi đấu tại Johan Cruijff Arena cũng giúp Ajax có thêm điểm tựa quen thuộc. Trước một đối thủ vừa nhận thất bại, Ajax nhiều khả năng sẽ muốn kiểm soát thế trận từ sớm, duy trì sức ép và hạn chế khoảng trống để Vojvodina tổ chức các đợt phản công.

Vojvodina cần cải thiện khả năng chống sức ép

Vojvodina chỉ có thất bại trong trận gần nhất được ghi nhận. Đây là tín hiệu cho thấy đội khách cần thận trọng trong giai đoạn đầu trận, đặc biệt khi phải thi đấu trên sân của Ajax và đối mặt với một đối thủ đang có kết quả gần nhất tốt hơn.

Ưu tiên của Vojvodina có thể là giữ cự ly đội hình, giảm khoảng trống giữa các tuyến và chờ cơ hội chuyển trạng thái. Nếu để Ajax triển khai bóng thuận lợi, đội khách sẽ phải chịu áp lực liên tục. Ngược lại, khả năng giữ bình tĩnh và tận dụng những thời điểm Ajax dâng cao sẽ là yếu tố quan trọng trong kế hoạch của Vojvodina.

Thế đối đầu nghiêng tuyệt đối về Ajax

Ajax thắng cả 4 lần đối đầu gần nhất với Vojvodina, trong khi hai đội không có trận hòa nào và Vojvodina chưa giành chiến thắng. Xu hướng này tạo ra ưu thế rõ rệt cho Ajax về sự tự tin, đồng thời đặt đội khách trước yêu cầu phải thay đổi đáng kể khi tái ngộ đối thủ quen thuộc.

Tuy nhiên, những kết quả trước đây không thể thay thế màn trình diễn ở trận đấu sắp tới. Ajax vẫn cần biến ưu thế đối đầu thành khả năng kiểm soát thực tế, còn Vojvodina có cơ hội tạo khác biệt nếu duy trì được tính tổ chức và tránh các sai lầm không đáng có.

Điểm then chốt chiến thuật

Trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi cách Ajax xử lý thế trận tấn công và cách Vojvodina phòng ngự trước sức ép. Đội chủ nhà cần chuyền bóng đủ nhanh để kéo giãn hàng thủ đối phương, nhưng cũng phải duy trì sự cân bằng nhằm tránh bị khai thác khi mất bóng.

Với Vojvodina, khả năng thu hẹp không gian ở trung lộ và chuyển sang tấn công khi đoạt bóng sẽ có ý nghĩa lớn. Đội khách không chỉ cần phòng ngự số đông, mà còn phải tìm cách đưa bóng lên phía trước một cách hiệu quả để giảm áp lực lên hàng thủ.

Nhận định Ajax vs Vojvodina

Ajax có lợi thế trên cả ba phương diện được ghi nhận: kết quả gần nhất, sân nhà và thành tích đối đầu. Vojvodina vẫn có thể gây khó khăn nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ, nhưng đội khách cần thể hiện sự ổn định hơn nhiều so với trận gần nhất.

Nhìn chung, Ajax được đánh giá nhỉnh hơn trước cuộc đối đầu tại Johan Cruijff Arena. Chìa khóa của trận đấu nằm ở việc đội chủ nhà có tận dụng được thế áp đảo để kiểm soát nhịp độ hay không, trong khi Vojvodina phải duy trì kỷ luật và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Ajax · 4 thắng 0 hòa Vojvodina · 0 thắng Ajax 4 - 1 Vojvodina AJA Vojvodina 1 - 4 Ajax AJA Vojvodina 1 - 3 Ajax AJA Ajax 1 - 0 Vojvodina AJA

Ajax 5 trận gần nhất T T T T H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 1 Thủng lưới Vojvodina 5 trận gần nhất B B B T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới