TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Ahli Jeddah vs Al Khaleej Saihat: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Al-Ahli Jeddah đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 18 điểm, đứng hạng 5. Trận gặp Al Khaleej Saihat diễn ra lúc 01:00 ngày 23/10/2026 tại Alinma Stadium.

Al-Ahli Jeddah 0 - 0 Al Khaleej Saihat Hiệp 1 — phút 14' 14' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

14' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 52% - 48% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 1.

13' VAR Phút 13': Quyết định của VAR — Ivan Toney (Al-Ahli Jeddah).

9' Thẻ vàng Phút 9': Ahmad Asiri (Al Khaleej Saihat) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Al-Ahli Jeddah tiếp đón Al Khaleej Saihat.

Cập nhật lúc 01:15 24/10/2026

Al-Ahli Jeddah Thống kê Al Khaleej Saihat 52% Kiểm soát bóng 48% 2 Dứt điểm 0 1 Trúng đích 0 1 Phạm lỗi 4 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 1

Al-Ahli Jeddah đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Họ đứng hạng 5 với 18 điểm khi bước vào cuộc tiếp đón Al Khaleej Saihat lúc 01:00 ngày 23/10/2026 trên sân Alinma Stadium. Đối thủ đang xếp hạng 10 với 12 điểm, kém đội chủ nhà 6 điểm.

Al-Ahli Jeddah giữ vị trí đáng chú ý trong cuộc đua phía trên

Với 18 điểm và vị trí thứ 5, Al-Ahli Jeddah đang ở nhóm bám đuổi sát những đội dẫn đầu. Mỗi trận đấu lúc này đều có trọng lượng lớn với tham vọng cạnh tranh một vé dự cúp châu lục.

Vì vậy, trận gặp đội đứng giữa bảng là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí. Một kết quả tích cực sẽ giúp họ duy trì nhịp độ trong nhóm đầu.

Phong độ: Al-Ahli Jeddah mạnh hơn về mạch thắng, Al Khaleej Saihat vững vàng về sự bền bỉ

Trong 4 trận gần nhất, Al-Ahli Jeddah thắng 3 trận và thua 1 trận. Điểm đáng chú ý là họ đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp gần đây nhất, sau một trận thua trước đó. Đây là tín hiệu cho thấy đội chủ nhà đã lấy lại sự ổn định và tinh thần thi đấu.

Trong khi đó, Al Khaleej Saihat thắng 2 trận và hòa 3 trận trong 5 trận gần nhất, chưa để thua trận nào. Họ thắng ở hai trận mới nhất, sau chuỗi 3 trận hòa liên tiếp. Dù vậy, việc hòa nhiều cho thấy đội khách chưa biến được thế trận cân bằng thành chiến thắng một cách đều đặn.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Al-Ahli Jeddah

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al-Ahli Jeddah thắng 4 trận, hòa 1 trận và không để thua trận nào. Al Khaleej Saihat chưa thắng được đối thủ này trong giai đoạn đó.

Thành tích ấy mang lại lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà. Ngược lại, Al Khaleej Saihat cần tìm cách phá vỡ thế bế tắc trước đối thủ mà họ chưa thể vượt qua.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đà hưng phấn và lợi thế đối đầu, Al-Ahli Jeddah nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Điều quan trọng với họ là duy trì sự tập trung để không bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với nhóm phía dưới.

Về phía Al Khaleej Saihat, chuỗi trận không thua gần đây là nền tảng để họ thi đấu chắc chắn. Tuy nhiên, thách thức của đội khách là chuyển những trận hòa thành điểm số cao hơn, nhất là khi gặp đối thủ đang có mạch thắng. Nếu giữ được sự kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi, họ vẫn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Nhìn chung, Al-Ahli Jeddah có nhiều yếu tố nghiêng về mình: thứ hạng cao hơn, cách biệt 6 điểm, phong độ gần đây tốt và thành tích đối đầu áp đảo. Al Khaleej Saihat không phải đối thủ dễ bị đánh bại khi họ chưa thua trong 5 trận gần nhất, nhưng họ phải vượt qua rào cản lịch sử đối đầu bất lợi.

Đội chủ nhà được đánh giá nhỉnh hơn ở trận đấu này, song đội khách vẫn có cơ sở để cạnh tranh nếu duy trì được sự chắc chắn như những vòng đấu gần đây.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Ahli Jeddah · 4 thắng 1 hòa Al Khaleej Saihat · 0 thắng Al Khaleej Saihat 1 - 4 Al-Ahli Jeddah AJ Al-Ahli Jeddah 4 - 1 Al Khaleej Saihat AJ Al-Ahli Jeddah 2 - 2 Al Khaleej Saihat Hòa Al Khaleej Saihat 0 - 3 Al-Ahli Jeddah AJ Al-Ahli Jeddah 1 - 0 Al Khaleej Saihat AJ

Al-Ahli Jeddah 5 trận gần nhất T T T B 9 Trận 6-0-3 T-H-B 23 Ghi (TB 2.6) 12 Thủng lưới Al Khaleej Saihat 5 trận gần nhất T T H H H 10 Trận 2-6-2 T-H-B 9 Ghi (TB 0.9) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 10 8 1 1 +15 25 T T T H T 2 Al-Hilal Saudi FC 9 8 0 1 +20 24 T T T B T 3 Al-Nassr 9 7 1 1 +13 22 T T H T B 4 Al-Ittihad FC 9 6 2 1 +8 20 T B T T T 5 Al-Ahli Jeddah 9 6 0 3 +11 18 T T T B T 6 NEOM 10 5 1 4 +5 16 B B H T T … 9 Al Kholood 9 3 3 3 -4 12 B B B T H 10 Al Khaleej Saihat 10 2 6 2 -4 12 T T H H H 11 Al-Hazm 10 2 3 5 -4 9 B B H B T …