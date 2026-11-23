TRỰC TIẾP Trực tiếp Al Ain vs Esteghlal FC: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Cả hai đội đều nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, nên kết quả trận này tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Al Ain gặp Esteghlal FC lúc 23h00 ngày 23/11/2026.

Al Ain 0 - 0 Esteghlal FC Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Al Ain): Djordje Skoko vào sân thay Yahya Benkhaleq.

36' Al Ain ép sân Cầm bóng: Al Ain 59% - 41% Esteghlal FC, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 1.

30' Thẻ vàng Phút 30': Rustam Ashurmatov (Esteghlal FC) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Al Ain ép sân Cầm bóng: Al Ain 58% - 42% Esteghlal FC, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 0.

12' Al Ain ép sân Cầm bóng: Al Ain 69% - 31% Esteghlal FC, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Al Ain tiếp đón Esteghlal FC.

Cập nhật lúc 00:05 24/11/2026

Đội hình chính thức Al Ain Sơ đồ · HLV Vladimir Ivic Esteghlal FC Sơ đồ · HLV Sohrab Bakhtiarizadeh 4 Y. Ben Khaleq 17 Khalid Eisa 70 Abdoul Karim Traoré 14 M. Ratnik 13 H. Rahimi 25 Rami Rabia 20 M. Palacios 56 A. Niang 19 V. Lazaro 10 A. Romero 7 Giakoumakis 33 A. Aghasi 7 J. Asani 5 R. Ashurmatov 4 R. Cheshmi 80 M. Eslami 6 S. Fallah 87 Saitmuratov 27 H. Goudarzi 2 Saleh Hardani 8 Razzaghinia 76 H. Far Abbasi Dự bị Al Ain 18 B. Ilou 1 Mohammed Bu Sanda 15 Erik 5 T. Gijselhart 65 A. Hamisi 97 A. Jašić 3 Marcos Maia 38 Ibrahima Ndiaye 57 Mame Niang Esteghlal FC 18 A. Zoleikhaei 11 Saharkhizan 36 A. Mohebali 10 J. Masharipov 60 Hosseinifard 26 Ghayedi Heydari Mehdi 45 Hossein Gharloghi 44 Iliya Ebrahimi 9 M. Azadi Cập nhật đội hình lúc 22:34 23/11/2026

Al Ain Thống kê Esteghlal FC 59% Kiểm soát bóng 41% 5 Dứt điểm 5 1 Trúng đích 1 4 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 1

Al Ain và Esteghlal FC cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, nên trận đấu lúc 23h00 ngày 23/11/2026 trên sân Hazza Bin Zayed Stadium tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Đội đang giữ vị trí số một sẽ có cơ hội nới rộng khoảng cách. Đội xếp sau lại có dịp rút ngắn khoảng cách ngay trên sân đối thủ.

Cuộc đua ngôi đầu: khoảng cách chỉ 3 điểm

Al Ain đang đứng hạng 1 với 12 điểm. Esteghlal FC xếp hạng 3 với 9 điểm, kém đội đầu bảng 3 điểm, tức một trận thắng. Khoảng cách nhỏ này khiến mỗi điểm số trong trận đấu đều có trọng lượng lớn.

Nếu Al Ain giành chiến thắng, họ sẽ nới khoảng cách với đối thủ trực tiếp lên 6 điểm. Ngược lại, nếu Esteghlal FC thắng, hai đội sẽ cùng có 12 điểm và cuộc đua trở nên căng thẳng hơn.

Phong độ: Al Ain ổn định hơn

Al Ain đang có phong độ rất tốt. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 4 trận, hòa 1 trận và không để thua trận nào. Trận gần đây nhất của họ cũng kết thúc bằng chiến thắng, cho thấy đội chủ nhà bước vào cuộc đối đầu với tâm lý thuận lợi.

Esteghlal FC có chuỗi kết quả kém thuyết phục hơn. Trong 4 trận gần nhất, họ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận gần nhất của họ kết thúc với tỷ số hòa. Dù vậy, đội khách vẫn đứng thứ 3 và chưa đánh mất vị thế trong nhóm cạnh tranh ngôi đầu.

Thế đối đầu: cân bằng và khó lường

Lịch sử đối đầu cho thấy hai đội rất khó phân thắng bại. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al Ain thắng 1 trận, Esteghlal FC thắng 1 trận và 3 trận còn lại kết thúc với kết quả hòa. Các cuộc chạm trán thường có độ chênh lệch rất nhỏ.

Điểm then chốt của trận đấu

Phong độ đang nghiêng về Al Ain, nhưng thế đối đầu cân bằng khiến Esteghlal FC hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào kết quả tích cực. Với đội khách, việc giành ít nhất một điểm đã giúp họ duy trì áp lực lên đội đầu bảng. Còn Al Ain cần tận dụng mạch kết quả tích cực để bảo vệ vị trí số một.

Nhìn chung, đây là trận đấu có thể ảnh hưởng đến cục diện nhóm đầu. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế sai sót sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al Ain · 1 thắng 3 hòa Esteghlal FC · 1 thắng Al Ain 1 - 2 Esteghlal FC EF Esteghlal FC 1 - 1 Al Ain Hòa Esteghlal FC 1 - 1 Al Ain Hòa Al Ain 2 - 2 Esteghlal FC Hòa Al Ain 6 - 1 Esteghlal FC AA

Al Ain 5 trận gần nhất T T H T T 4 Trận 4-0-0 T-H-B 14 Ghi (TB 3.5) 3 Thủng lưới Esteghlal FC 5 trận gần nhất H T B H 4 Trận 3-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 4 4 0 0 +11 12 T T T T 2 Al-Hilal Saudi FC 4 3 0 1 +3 9 T B T T 3 Esteghlal FC 4 3 0 1 +3 9 T B T T 4 Shabab Al Ahli Dubai 4 3 0 1 +2 9 B T T T …