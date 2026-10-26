Trực tiếp Al Ain vs Tractor Sazi: Tractor Sazi gỡ hòa 1-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al Ain vs Tractor Sazi: Tractor Sazi gỡ hòa 1-1

Văn Thể26/10/2026 18:14

Tractor Sazi đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục khi làm khách trên sân đội đầu bảng Al Ain, diễn ra lúc 23h00 ngày 26/10 tại Hazza Bin Zayed Stadium.

Al Ain1 - 1Tractor SaziHiệp 2 — phút 70'
  • 70'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Al Ain 1 - 1 Tractor Sazi.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Ain 57% - 43% Tractor Sazi, dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 2 - 5.

  • 55'BÀN THẮNG! Tractor Sazi (1-1)

    Phút 55': Tibor Halilović (Tractor Sazi) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 50'Al Ain ép sân

    Cầm bóng: Al Ain 49% - 51% Tractor Sazi, dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 2 - 5.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 37'Al Ain ép sân

    Cầm bóng: Al Ain 51% - 49% Tractor Sazi, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 2 - 5.

  • 25'Al Ain ép sân

    Cầm bóng: Al Ain 58% - 42% Tractor Sazi, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 2 - 2.

  • 21'BÀN THẮNG! Al Ain (1-0)

    Phút 21': Ramy Rabia (Al Ain) lập công (kiến tạo: Rafa Rodrigues). Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Al Ain ép sân

    Cầm bóng: Al Ain 78% - 22% Tractor Sazi, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0); cứu thua 0 - 2.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al Ain tiếp đón Tractor Sazi.

Cập nhật lúc 00:29 27/10/2026

Đội hình chính thức
Al Ain
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Vladimir Ivic
Tractor Sazi
Sơ đồ 4-4-2 · HLV J. Nekounam
17
Khalid Eisa
19
V. Lazaro
4
Y. Ben Khaleq
25
Rami Rabia
6
Đ. Skoko
2
Rafael Rodrigues
10
A. Romero
70
Abdoul Karim Traoré
20
M. Palacios
13
H. Rahimi
7
Giakoumakis
81
P. Jafari
18
S. Moharrami
58
M. Daneshgar
3
Khalilzadeh
22
M. Naderi
11
A. Abdullayev
2
M. Shiri
7
T. Halilović
33
F. Faraji
99
Hosseinzadeh
70
S. Moghanlou
Dự bị
Al Ain
8 Mohammed Al Baloushi1 Mohammed Bu Sanda5 T. Gijselhart30 Hazem Mohammad97 A. Jašić3 Marcos Maia56 A. Niang80 Joshua Udoh38 I. Ndiaye
Tractor Sazi
4 M. Zakipour23 Yasin Zare27 A. Khorrami17 M. Kazemayni88 S. Karimazar19 T. Štrkalj20 Hashemnejad44 Darvish Aali71 Morteza Fazeli
Cập nhật đội hình lúc 22:32 26/10/2026
Al AinThống kêTractor Sazi
57%
Kiểm soát bóng
43%
15
Dứt điểm
8
6
Trúng đích
3
2
Phạt góc
1
8
Phạm lỗi
4
2
Thủ môn cứu thua
5

Tractor Sazi đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đến sân của Al Ain, đội đang giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 26/10/2026 trên sân Hazza Bin Zayed Stadium. Khoảng cách giữa hai đội lúc này là 5 điểm, và đây là cơ hội để đội khách thu hẹp chênh lệch với nhóm đầu.

Hai vị trí đối lập trên bảng xếp hạng

Al Ain đang đứng hạng 1 với 6 điểm. Đây là lợi thế tâm lý lớn đối với đội chủ nhà khi được thi đấu trên sân quen thuộc.

Ở chiều ngược lại, Tractor Sazi đứng hạng 12 với 1 điểm. Vị trí này khiến đội khách chịu áp lực phải có điểm số, nhưng cũng giúp họ có thể thi đấu thoải mái hơn trước một đối thủ đang đứng đầu.

Phong độ: Al Ain thiếu ổn định, Tractor Sazi vừa có chiến thắng

Trong 5 trận gần nhất, Al Ain thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà thua cả hai trận gần đây nhất. Phong độ này chưa tương xứng với vị trí đầu bảng và là điểm mà đối thủ có thể khai thác.

Trong khi đó, Tractor Sazi thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 4 trận gần nhất. Quan trọng hơn, chiến thắng nằm ở trận mới nhất, giúp đội khách đến Hazza Bin Zayed Stadium với tinh thần tích cực. Việc hòa 2 trận liên tiếp trước đó cũng cho thấy họ biết cách giữ vững đội hình trước các đối thủ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ chưa ổn định, Al Ain cần sớm lấy lại nhịp độ ở trận này. Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận để tận dụng lợi thế sân nhà và vị trí đầu bảng.

Về phía Tractor Sazi, bài toán nằm ở sự chắc chắn khi không bóng. Một đội đang có chuỗi trận khó thua như vậy thường chọn cách chơi kỷ luật, chờ cơ hội để tạo bất ngờ. Nếu giữ được sự tập trung trong những phút đầu, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Al Ain có lợi thế về thứ hạng và điểm số, nhưng chuỗi phong độ gần đây của họ khiến trận đấu khó đoán hơn vẻ ngoài của bảng xếp hạng. Tractor Sazi cần một kết quả tích cực để thu hẹp khoảng cách, và chiến thắng ở trận gần nhất là cơ sở để họ tin vào điều đó.

Nhìn chung, đây là cuộc gặp giữa một đội đầu bảng đang chững lại và một đội ở nửa dưới đang lấy lại niềm tin. Sự chính xác trong từng tình huống cố định và khả năng giữ nhịp độ có thể quyết định cục diện trận đấu.

Al Ain
5 trận gần nhất
BBTHB
2
Trận
2-0-0
T-H-B
8
Ghi (TB 4.0)
1
Thủng lưới
Tractor Sazi
5 trận gần nhất
THHB
2
Trận
0-1-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al Ain2200+76TT
2Esteghlal FC2200+46TT
3Al-Hilal Saudi FC2200+36TT
11Al-Ittihad FC2011-11BHT
12Tractor Sazi2011-11HB
13Al-Gharafa2002-20BB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Al Ain vs Tractor Sazi: Tractor Sazi gỡ hòa 1-1
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