TRỰC TIẾP Trực tiếp Al Ain vs Tractor Sazi: Trận đấu đang diễn ra Tractor Sazi đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục khi làm khách trên sân đội đầu bảng Al Ain, diễn ra lúc 23h00 ngày 26/10 tại Hazza Bin Zayed Stadium.

Al Ain 0 - 0 Tractor Sazi Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Al Ain tiếp đón Tractor Sazi.

Cập nhật lúc 23:11 26/10/2026

Đội hình chính thức Al Ain Sơ đồ 5-3-2 · HLV Vladimir Ivic Tractor Sazi Sơ đồ 4-4-2 · HLV J. Nekounam 17 Khalid Eisa 19 V. Lazaro 4 Y. Ben Khaleq 25 Rami Rabia 6 Đ. Skoko 2 Rafael Rodrigues 10 A. Romero 70 Abdoul Karim Traoré 20 M. Palacios 13 H. Rahimi 7 Giakoumakis 81 P. Jafari 18 S. Moharrami 58 M. Daneshgar 3 Khalilzadeh 22 M. Naderi 11 A. Abdullayev 2 M. Shiri 7 T. Halilović 33 F. Faraji 99 Hosseinzadeh 70 S. Moghanlou Dự bị Al Ain 8 Mohammed Al Baloushi 1 Mohammed Bu Sanda 5 T. Gijselhart 30 Hazem Mohammad 97 A. Jašić 3 Marcos Maia 56 A. Niang 80 Joshua Udoh 38 I. Ndiaye Tractor Sazi 4 M. Zakipour 23 Yasin Zare 27 A. Khorrami 17 M. Kazemayni 88 S. Karimazar 19 T. Štrkalj 20 Hashemnejad 44 Darvish Aali 71 Morteza Fazeli Cập nhật đội hình lúc 22:32 26/10/2026

Tractor Sazi đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đến sân của Al Ain, đội đang giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 26/10/2026 trên sân Hazza Bin Zayed Stadium. Khoảng cách giữa hai đội lúc này là 5 điểm, và đây là cơ hội để đội khách thu hẹp chênh lệch với nhóm đầu.

Hai vị trí đối lập trên bảng xếp hạng

Al Ain đang đứng hạng 1 với 6 điểm. Đây là lợi thế tâm lý lớn đối với đội chủ nhà khi được thi đấu trên sân quen thuộc.

Ở chiều ngược lại, Tractor Sazi đứng hạng 12 với 1 điểm. Vị trí này khiến đội khách chịu áp lực phải có điểm số, nhưng cũng giúp họ có thể thi đấu thoải mái hơn trước một đối thủ đang đứng đầu.

Phong độ: Al Ain thiếu ổn định, Tractor Sazi vừa có chiến thắng

Trong 5 trận gần nhất, Al Ain thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà thua cả hai trận gần đây nhất. Phong độ này chưa tương xứng với vị trí đầu bảng và là điểm mà đối thủ có thể khai thác.

Trong khi đó, Tractor Sazi thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 4 trận gần nhất. Quan trọng hơn, chiến thắng nằm ở trận mới nhất, giúp đội khách đến Hazza Bin Zayed Stadium với tinh thần tích cực. Việc hòa 2 trận liên tiếp trước đó cũng cho thấy họ biết cách giữ vững đội hình trước các đối thủ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ chưa ổn định, Al Ain cần sớm lấy lại nhịp độ ở trận này. Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận để tận dụng lợi thế sân nhà và vị trí đầu bảng.

Về phía Tractor Sazi, bài toán nằm ở sự chắc chắn khi không bóng. Một đội đang có chuỗi trận khó thua như vậy thường chọn cách chơi kỷ luật, chờ cơ hội để tạo bất ngờ. Nếu giữ được sự tập trung trong những phút đầu, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Al Ain có lợi thế về thứ hạng và điểm số, nhưng chuỗi phong độ gần đây của họ khiến trận đấu khó đoán hơn vẻ ngoài của bảng xếp hạng. Tractor Sazi cần một kết quả tích cực để thu hẹp khoảng cách, và chiến thắng ở trận gần nhất là cơ sở để họ tin vào điều đó.

Nhìn chung, đây là cuộc gặp giữa một đội đầu bảng đang chững lại và một đội ở nửa dưới đang lấy lại niềm tin. Sự chính xác trong từng tình huống cố định và khả năng giữ nhịp độ có thể quyết định cục diện trận đấu.

Al Ain 5 trận gần nhất B B T H B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 4.0) 1 Thủng lưới Tractor Sazi 5 trận gần nhất T H H B 2 Trận 0-1-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Esteghlal FC 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Al-Hilal Saudi FC 2 2 0 0 +3 6 T T … 11 Al-Ittihad FC 2 0 1 1 -1 1 B H T 12 Tractor Sazi 2 0 1 1 -1 1 H B 13 Al-Gharafa 2 0 0 2 -2 0 B B …