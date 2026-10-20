TRỰC TIẾP Trực tiếp Al Diriyah vs Al Riyadh: Hiệp 2 bắt đầu, Al Diriyah dẫn 1-0 Al Riyadh thi đấu chưa tốt khi xa nhà, và chuyến làm khách trước Al Diriyah lúc 22h00 ngày 20/10 hứa hẹn nhiều thử thách ở Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium.

Al Diriyah 1 - 0 Al Riyadh Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Al Diriyah 1 - 0 Al Riyadh.

90' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Diriyah 44% - 56% Al Riyadh, dứt điểm 13 - 13 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 2 - 8; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 14, cứu thua 4 - 5.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Sultan Al-Farhan (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Foul).

90+1' Thay người Phút 90+1' (Al Diriyah): Khalid Al-Asiri vào sân thay Clayton diandy.

88' Thay người Phút 88' (Al Riyadh): Essam Hassan Abdullah Bahri vào sân thay Hussain Qasim.

83' Thay người Phút 83' (Al Riyadh): Hussain Al-Raqwani vào sân thay Hussam Majrashi.

80' Thay người Phút 80' (Al Diriyah): Meshari Fahad Al Nemer vào sân thay Darwin Nuñez.

80' Thay người Phút 80' (Al Diriyah): Sultan Al-Farhan vào sân thay Abdulelah Al-Malki.

78' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Diriyah 46% - 54% Al Riyadh, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 2 - 8; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 3 - 5.

76' Thẻ vàng Phút 76': Hussam Majrashi (Al Riyadh) nhận thẻ vàng (Foul).

66' Thay người Phút 66' (Al Diriyah): Adil Boulbina vào sân thay Lovro Chelfi.

64' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Diriyah 50% - 50% Al Riyadh, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 2 - 7; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 3 - 5.

64' Thẻ vàng Phút 64': Enzo Millot (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Thẻ vàng Phút 62': Lovro Chelfi (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Foul).

59' Thay người Phút 59' (Al Riyadh): Awad Dahal vào sân thay Hassan Hashim Al-Ali.

59' Thay người Phút 59' (Al Riyadh): Hussain Al Shurafa vào sân thay Sultan Al-Essa.

52' Thẻ vàng Phút 52': Teddy Okou (Al Riyadh) nhận thẻ vàng (Foul).

51' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Diriyah 49% - 51% Al Riyadh, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 1 - 7; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 3 - 5.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Al Diriyah): Abdulaziz Al Faraj vào sân thay Hussain Al-Sabiyani.

39' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Diriyah 51% - 49% Al Riyadh, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 1 - 7; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 4.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Diriyah 44% - 56% Al Riyadh, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 1 - 5; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 4.

13' BÀN THẮNG! Al Diriyah (1-0) Phút 13': Óscar Rodríguez (Al Diriyah) lập công (kiến tạo: Hussain Al-Sabiyani). Tỷ số: 1 - 0.

12' Al Diriyah ép sân Cầm bóng: Al Diriyah 64% - 36% Al Riyadh, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 2.

4' Thẻ vàng Phút 4': Sultan Al-Essa (Al Riyadh) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Al Diriyah tiếp đón Al Riyadh.

Cập nhật lúc 23:55 20/10/2026

Đội hình chính thức Al Diriyah Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bruno Lage Al Riyadh Sơ đồ 4-4-2 · HLV Maurício Dulac 97 Amin Al Bukhari 12 T. Wadi 99 C. Mbemba 19 B. Djimsiti 16 Hussain Al Sibyani 14 Óscar Rodríguez 20 E. Millot 88 Abdulelah Al Malki 25 L. Chelfi 29 D. Núñez 17 C. Diandy 82 M. Borjan 2 Sultan Alessa 5 Hossam Majrashi 26 R. Abascal 23 Hussain Qasim 10 T. Okou 6 K. Keita 22 V. Lekhal 43 B. Mensah 7 Trézéguet 11 H. Al Ali Dự bị Al Diriyah 75 Meshari Al Nemer 2 Abdulaziz Al Faraj 78 Khalid Al Asiri 52 Hussain Al Qahtani 34 Mansour Hibatullah Al Sibyani 10 A. Boulbina 21 M. Hameran 87 Qassem Lajami 6 Sultan Al Farhan Al Riyadh 17 Hussain Al-Raqwani 19 M. Al Harthi 14 Essam Bahri 12 Sulaiman Hazazi 32 Awad Dahal 28 J. Petek 79 F. Al Jayzani 13 Osama Al Bowardi Cập nhật đội hình lúc 21:32 20/10/2026

Al Diriyah Thống kê Al Riyadh 44% Kiểm soát bóng 56% 13 Dứt điểm 13 6 Trúng đích 4 2 Phạt góc 8 9 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 5

Al Riyadh thi đấu chưa tốt khi xa nhà, và chuyến làm khách trước Al Diriyah vào 22h00 ngày 20/10/2026 sẽ là phép thử không dễ dàng. Trận đấu diễn ra trên sân Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium, trong bối cảnh đội khách đang đứng thấp hơn đối thủ trên bảng xếp hạng và chưa có nhiều tín hiệu tích cực về phong độ.

Al Riyadh mang theo nhiều dấu hỏi trong chuyến làm khách

Trong 4 trận gần nhất, Al Riyadh thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận gần đây nhất của đội là một kết quả hòa, còn trận thua nằm ở cuối chuỗi. Đó là chuỗi kết quả giúp đội không sa sút, nhưng cũng chưa đủ để tạo cảm giác thuyết phục.

Với một đội bóng đã thi đấu chưa tốt khi xa nhà, việc chỉ giành 1 chiến thắng trong 4 lần ra sân gần nhất là điều đáng chú ý. Al Riyadh nhiều khả năng phải rất chắc chắn ở khâu phòng ngự nếu muốn mang về điểm số từ chuyến đi này.

Al Diriyah chưa ổn định nhưng có lợi thế về thứ hạng

Đội chủ nhà cũng không có phong độ quá ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, Al Diriyah thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một trận thua, rồi tiếp tục một trận hòa.

Dù vậy, Al Diriyah vẫn đang ở vị trí thuận lợi hơn. Đội xếp hạng 8 với 12 điểm, trong khi Al Riyadh đứng thứ 12 với 9 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 4 bậc xếp hạng và 3 điểm.

Điểm then chốt của trận đấu

Cả hai đội đều có phong độ gần đây khá giống nhau về số trận thắng và hòa, nên sự khác biệt có thể nằm ở yếu tố sân bãi. Al Diriyah được thi đấu trong không khí quen thuộc, còn Al Riyadh phải chứng minh rằng họ có thể cải thiện hình ảnh khi xa nhà.

Đối với đội chủ nhà, thách thức là biến lợi thế thứ hạng thành kết quả cụ thể, sau chuỗi trận có nhiều lần chia điểm. Với đội khách, ưu tiên hàng đầu là giữ được sự kỷ luật và hạn chế sai sót ngay từ những phút đầu.

Nhận định

Nhìn chung, Al Diriyah nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng và có điều kiện thi đấu thuận lợi hơn. Tuy nhiên, phong độ không quá vững vàng của đội chủ nhà cho thấy Al Riyadh vẫn có cơ hội gây khó khăn nếu thể hiện được sự chắc chắn. Chuyến đi này vì vậy vừa là thử thách, vừa là cơ hội để đội khách thay đổi hình ảnh khi thi đấu xa nhà.

Al Diriyah 5 trận gần nhất H B H T B 9 Trận 3-3-3 T-H-B 8 Ghi (TB 0.9) 9 Thủng lưới Al Riyadh 5 trận gần nhất H T H B 8 Trận 2-3-3 T-H-B 9 Ghi (TB 1.1) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 9 8 0 1 +20 24 T T T B T 2 Al-Qadisiyah FC 9 7 1 1 +14 22 T T H T T 3 Al-Nassr 8 6 1 1 +12 19 T H T B T … 7 Al-Ettifaq 9 4 3 2 +1 15 T H H H T 8 Al Diriyah 9 3 3 3 -1 12 H B H T B 9 Al Kholood 9 3 3 3 -4 12 B B B T H … 11 Al-Hazm 10 2 3 5 -4 9 B B H B T 12 Al Riyadh 8 2 3 3 -8 9 H T H B T 13 Al Shabab 9 1 5 3 -2 8 H T H B B …