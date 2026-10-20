Trực tiếp Al Diriyah vs Al Riyadh: Hiệp 2 bắt đầu, Al Diriyah dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al Diriyah vs Al Riyadh: Hiệp 2 bắt đầu, Al Diriyah dẫn 1-0

Văn Thể20/10/2026 17:15

Al Riyadh thi đấu chưa tốt khi xa nhà, và chuyến làm khách trước Al Diriyah lúc 22h00 ngày 20/10 hứa hẹn nhiều thử thách ở Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium.

Al Diriyah1 - 0Al RiyadhHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Al Diriyah 1 - 0 Al Riyadh.

  • 90'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Diriyah 44% - 56% Al Riyadh, dứt điểm 13 - 13 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 2 - 8; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 14, cứu thua 4 - 5.

  • 90+2'Thẻ vàng

    Phút 90+2': Sultan Al-Farhan (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Al Diriyah): Khalid Al-Asiri vào sân thay Clayton diandy.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Al Riyadh): Essam Hassan Abdullah Bahri vào sân thay Hussain Qasim.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Al Riyadh): Hussain Al-Raqwani vào sân thay Hussam Majrashi.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Al Diriyah): Meshari Fahad Al Nemer vào sân thay Darwin Nuñez.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Al Diriyah): Sultan Al-Farhan vào sân thay Abdulelah Al-Malki.

  • 78'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Diriyah 46% - 54% Al Riyadh, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 2 - 8; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 3 - 5.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Hussam Majrashi (Al Riyadh) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Al Diriyah): Adil Boulbina vào sân thay Lovro Chelfi.

  • 64'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Diriyah 50% - 50% Al Riyadh, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 2 - 7; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 3 - 5.

  • 64'Thẻ vàng

    Phút 64': Enzo Millot (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'Thẻ vàng

    Phút 62': Lovro Chelfi (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Al Riyadh): Awad Dahal vào sân thay Hassan Hashim Al-Ali.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Al Riyadh): Hussain Al Shurafa vào sân thay Sultan Al-Essa.

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': Teddy Okou (Al Riyadh) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 51'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Diriyah 49% - 51% Al Riyadh, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 1 - 7; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 3 - 5.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Al Diriyah): Abdulaziz Al Faraj vào sân thay Hussain Al-Sabiyani.

  • 39'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Diriyah 51% - 49% Al Riyadh, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 1 - 7; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 4.

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al Diriyah 44% - 56% Al Riyadh, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 1 - 5; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 4.

  • 13'BÀN THẮNG! Al Diriyah (1-0)

    Phút 13': Óscar Rodríguez (Al Diriyah) lập công (kiến tạo: Hussain Al-Sabiyani). Tỷ số: 1 - 0.

  • 12'Al Diriyah ép sân

    Cầm bóng: Al Diriyah 64% - 36% Al Riyadh, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 4'Thẻ vàng

    Phút 4': Sultan Al-Essa (Al Riyadh) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al Diriyah tiếp đón Al Riyadh.

Cập nhật lúc 23:55 20/10/2026

Đội hình chính thức
Al Diriyah
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bruno Lage
Al Riyadh
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Maurício Dulac
97
Amin Al Bukhari
12
T. Wadi
99
C. Mbemba
19
B. Djimsiti
16
Hussain Al Sibyani
14
Óscar Rodríguez
20
E. Millot
88
Abdulelah Al Malki
25
L. Chelfi
29
D. Núñez
17
C. Diandy
82
M. Borjan
2
Sultan Alessa
5
Hossam Majrashi
26
R. Abascal
23
Hussain Qasim
10
T. Okou
6
K. Keita
22
V. Lekhal
43
B. Mensah
7
Trézéguet
11
H. Al Ali
Dự bị
Al Diriyah
75 Meshari Al Nemer2 Abdulaziz Al Faraj78 Khalid Al Asiri52 Hussain Al Qahtani34 Mansour Hibatullah Al Sibyani10 A. Boulbina21 M. Hameran87 Qassem Lajami6 Sultan Al Farhan
Al Riyadh
17 Hussain Al-Raqwani19 M. Al Harthi14 Essam Bahri12 Sulaiman Hazazi32 Awad Dahal28 J. Petek79 F. Al Jayzani13 Osama Al Bowardi
Cập nhật đội hình lúc 21:32 20/10/2026
Al DiriyahThống kêAl Riyadh
44%
Kiểm soát bóng
56%
13
Dứt điểm
13
6
Trúng đích
4
2
Phạt góc
8
9
Phạm lỗi
14
2
Việt vị
2
4
Thủ môn cứu thua
5

Al Riyadh thi đấu chưa tốt khi xa nhà, và chuyến làm khách trước Al Diriyah vào 22h00 ngày 20/10/2026 sẽ là phép thử không dễ dàng. Trận đấu diễn ra trên sân Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium, trong bối cảnh đội khách đang đứng thấp hơn đối thủ trên bảng xếp hạng và chưa có nhiều tín hiệu tích cực về phong độ.

Al Riyadh mang theo nhiều dấu hỏi trong chuyến làm khách

Trong 4 trận gần nhất, Al Riyadh thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận gần đây nhất của đội là một kết quả hòa, còn trận thua nằm ở cuối chuỗi. Đó là chuỗi kết quả giúp đội không sa sút, nhưng cũng chưa đủ để tạo cảm giác thuyết phục.

Với một đội bóng đã thi đấu chưa tốt khi xa nhà, việc chỉ giành 1 chiến thắng trong 4 lần ra sân gần nhất là điều đáng chú ý. Al Riyadh nhiều khả năng phải rất chắc chắn ở khâu phòng ngự nếu muốn mang về điểm số từ chuyến đi này.

Al Diriyah chưa ổn định nhưng có lợi thế về thứ hạng

Đội chủ nhà cũng không có phong độ quá ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, Al Diriyah thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một trận thua, rồi tiếp tục một trận hòa.

Dù vậy, Al Diriyah vẫn đang ở vị trí thuận lợi hơn. Đội xếp hạng 8 với 12 điểm, trong khi Al Riyadh đứng thứ 12 với 9 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 4 bậc xếp hạng và 3 điểm.

Điểm then chốt của trận đấu

Cả hai đội đều có phong độ gần đây khá giống nhau về số trận thắng và hòa, nên sự khác biệt có thể nằm ở yếu tố sân bãi. Al Diriyah được thi đấu trong không khí quen thuộc, còn Al Riyadh phải chứng minh rằng họ có thể cải thiện hình ảnh khi xa nhà.

Đối với đội chủ nhà, thách thức là biến lợi thế thứ hạng thành kết quả cụ thể, sau chuỗi trận có nhiều lần chia điểm. Với đội khách, ưu tiên hàng đầu là giữ được sự kỷ luật và hạn chế sai sót ngay từ những phút đầu.

Nhận định

Nhìn chung, Al Diriyah nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng và có điều kiện thi đấu thuận lợi hơn. Tuy nhiên, phong độ không quá vững vàng của đội chủ nhà cho thấy Al Riyadh vẫn có cơ hội gây khó khăn nếu thể hiện được sự chắc chắn. Chuyến đi này vì vậy vừa là thử thách, vừa là cơ hội để đội khách thay đổi hình ảnh khi thi đấu xa nhà.

Al Diriyah
5 trận gần nhất
HBHTB
9
Trận
3-3-3
T-H-B
8
Ghi (TB 0.9)
9
Thủng lưới
Al Riyadh
5 trận gần nhất
HTHB
8
Trận
2-3-3
T-H-B
9
Ghi (TB 1.1)
17
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Hilal Saudi FC9801+2024TTTBT
2Al-Qadisiyah FC9711+1422TTHTT
3Al-Nassr8611+1219THTBT
7Al-Ettifaq9432+115THHHT
8Al Diriyah9333-112HBHTB
9Al Kholood9333-412BBBTH
11Al-Hazm10235-49BBHBT
12Al Riyadh8233-89HTHBT
13Al Shabab9153-28HTHBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Al Diriyah vs Al Riyadh: Hiệp 2 bắt đầu, Al Diriyah dẫn 1-0
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