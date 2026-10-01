Trực tiếp Al Diriyah vs Al Taawon: Hết hiệp 1, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al Diriyah vs Al Taawon: Hết hiệp 1, hòa 0-0

Văn Thể18/10/2026 00:16

Al Diriyah được đánh giá cao hơn nhờ vị trí trên bảng xếp hạng, khi đang đứng hạng 9 với 11 điểm, còn Al Taawon xếp hạng 17 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 18/10/2026 trên sân Al-Awwal Park.

Al Diriyah0 - 0Al TaawonNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 36'Al Diriyah ép sân

    Cầm bóng: Al Diriyah 61% - 39% Al Taawon, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 0.

  • 33'Thẻ vàng

    Phút 33': Enzo Millot (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 24'Al Diriyah ép sân

    Cầm bóng: Al Diriyah 68% - 32% Al Taawon, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 0.

  • 22'Thẻ vàng

    Phút 22': Clayton diandy (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 20'VAR

    Phút 20': Card upgrade confirmed — Clayton diandy (Al Diriyah).

  • 12'Al Diriyah ép sân

    Cầm bóng: Al Diriyah 59% - 41% Al Taawon, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al Diriyah tiếp đón Al Taawon.

Cập nhật lúc 01:51 18/10/2026

Đội hình chính thức
Al Diriyah
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bruno Lage
Al Taawon
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV V. Rašović
97
Amin Al Bukhari
2
Abdulaziz Al Faraj
19
B. Djimsiti
99
C. Mbemba
16
Hussain Al Sibyani
14
Óscar Rodríguez
5
I. Gueye
20
E. Millot
17
C. Diandy
29
D. Núñez
10
A. Boulbina
1
Mailson
40
Ibrahim Mahnashi
5
Z. Belaïd
32
Muteb Al Mufarrij
70
A. Hendi
16
Faris Al Ghamdi
18
El Mahdioui
88
M. Petkov
7
Mohammed Al Kuwaykibi
47
El Bahraoui
9
Hamed Allah
Dự bị
Al Diriyah
52 Hussain Al Qahtani75 Meshari Al Nemer88 Abdulelah Al Malki34 Mansour Hibatullah Al Sibyani32 Abdullah Al Zaid6 Sultan Al Farhan21 M. Hameran87 Qassem Lajami12 T. Wadi
Al Taawon
4 Nasser Al Haleel17 Mohammed Al Aqel6 Mohammed Bassam Al Hurayji30 Abdullah Al Jadani45 Mohammed Al Saedi93 Awn Al Saluli23 Rakan Al Tulayhi10 N. Bajrami8 P. Guiagon
Cập nhật đội hình lúc 00:32 18/10/2026
Al DiriyahThống kêAl Taawon
61%
Kiểm soát bóng
39%
3
Dứt điểm
2
0
Trúng đích
0
1
Phạt góc
0
3
Phạm lỗi
0

Al Diriyah được đánh giá cao hơn Al Taawon ở trận đấu này, trước hết nhờ khoảng cách trên bảng xếp hạng. Đội chủ nhà đang đứng hạng 9 với 11 điểm, trong khi đối thủ ở hạng 17 và mới có 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 18/10/2026 trên sân Al-Awwal Park.

Khoảng cách rõ rệt trên bảng xếp hạng

Chênh lệch giữa hai đội là 8 điểm và 8 bậc trên bảng xếp hạng. Al Diriyah đã tích lũy được 11 điểm và nằm ở nửa trên của bảng. Al Taawon mới có 3 điểm và đang ở nhóm cuối bảng, nên họ chịu áp lực phải cải thiện kết quả.

Việc được thi đấu trên sân nhà cũng là lợi thế đối với Al Diriyah. Đội bóng này có thể tận dụng sự quen thuộc với mặt sân Al-Awwal Park để kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Phong độ gần đây: hai đội cùng thiếu ổn định

Al Diriyah thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà thua ở lượt đấu gần đây nhất, nên cần một kết quả tốt để lấy lại đà. Tuy vậy, chuỗi kết quả cho thấy họ vẫn có khả năng giành chiến thắng khi cần.

Phong độ của Al Taawon kém hơn. Đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 trận gần nhất. Điểm sáng là họ vừa thắng ở trận gần nhất, một tín hiệu tích cực sau chuỗi kết quả khó khăn trước đó.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai yếu tố có thể quyết định cục diện là tâm lý và sự ổn định. Al Diriyah cần tránh để mất điểm trước đối thủ xếp dưới nhiều bậc để giữ vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng. Al Taawon sẽ muốn tận dụng chiến thắng gần nhất làm động lực, nhằm tìm thêm điểm số để thu hẹp khoảng cách.

Nếu chủ nhà duy trì được sự chắc chắn trong thi đấu, họ có nhiều cơ sở để kiểm soát trận đấu. Ngược lại, một trận đấu thiếu tập trung có thể giúp Al Taawon tạo bất ngờ.

Nhận định

Xét về thứ hạng, số điểm và lợi thế sân nhà, Al Diriyah được đánh giá nhỉnh hơn. Phong độ gần đây của cả hai đội đều có biến động, vì vậy trận đấu vẫn có thể diễn ra khó lường. Điểm tựa lớn nhất của chủ nhà là vị trí cao hơn 8 bậc trên bảng xếp hạng.

Al Diriyah
5 trận gần nhất
BHTBT
8
Trận
3-2-3
T-H-B
7
Ghi (TB 0.9)
8
Thủng lưới
Al Taawon
5 trận gần nhất
TBHBB
8
Trận
0-3-5
T-H-B
3
Ghi (TB 0.4)
15
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Qadisiyah FC9711+1422TTHTT
2Al-Hilal Saudi FC8701+1921TTBTT
3Al-Nassr8611+1219THTBT
8Al Kholood9333-412BBBTH
9Al Diriyah8323-111BHTBT
10Al-Hazm9234-39BHBTH
16Al-Fateh9135-106TBBBH
17Al Taawon8035-123BBBHB
18Abha8026-92BHBBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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