TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Ettifaq vs Al-Ittihad FC: Hết hiệp 1, hòa 1-1 Al-Ettifaq đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 15 điểm, kém Al-Ittihad FC ở hạng 5 đúng 2 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 01:00 ngày 21/10/2026 trên sân Al Ettifaq Club Stadium.

Al-Ettifaq 1 - 1 Al-Ittihad FC Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45+6' Thẻ vàng Phút 45+6': Abdoulaye Kanté (Al-Ettifaq) nhận thẻ vàng (Foul).

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': George Ilenikhena (Al-Ittihad FC) nhận thẻ vàng (Argument).

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Abdullah Al-Khateeb (Al-Ettifaq) nhận thẻ vàng (Argument).

42' Al-Ittihad FC ép sân Cầm bóng: Al-Ettifaq 40% - 60% Al-Ittihad FC, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 2 - 2.

42' Thay người Phút 42' (Al-Ettifaq): Madallah Al-Olayan vào sân thay Radhi Al Oteibi.

34' BÀN THẮNG! Al-Ettifaq (1-1) Phút 34': Sultan Ali Huran (Al-Ettifaq) lập công (kiến tạo: Radhi Al Oteibi). Tỷ số: 1 - 1.

28' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Ettifaq 44% - 56% Al-Ittihad FC, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 1.

16' BÀN THẮNG! Al-Ittihad FC (0-1) Phút 16': George Ilenikhena (Al-Ittihad FC) lập công (kiến tạo: Richard Ríos Montoya). Tỷ số: 0 - 1.

14' Al-Ittihad FC ép sân Cầm bóng: Al-Ettifaq 35% - 65% Al-Ittihad FC, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Al-Ettifaq tiếp đón Al-Ittihad FC.

Cập nhật lúc 01:53 21/10/2026

Đội hình chính thức Al-Ettifaq Sơ đồ 4-5-1 · HLV Arthur Papas Al-Ittihad FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jens Wissing 1 M. Rodák 13 Meshal Al Alaeli 70 Abdullah Khateeb 5 Pedro Henrique 4 J. Hendry 61 Radhi Al Otaibi 42 A. Kanté 11 O. Duda 58 Yasir Shammari 71 M. Gluščević 99 Sultan Ali Huran 1 P. Rajković 13 Muhannad Al Shanqiti 6 Saad Al Mosa 2 Danilo Pereira 25 F. Abdi 8 Mukhtar Ali 10 H. Aouar 5 R. Rios 23 G. Wijnaldum 9 G. Ilenikhena 34 S. Bergwijn Dự bị Al-Ettifaq 29 Z. Al Ghamdi 7 Khalid Al Ghannam 33 Madallah Al Olayan 92 Turki Ba Al Jawsh 43 B. Celina 9 M. Dembélé 77 Abdulelah 3 Abdullah Madu 78 Marzouq Tambakti Al-Ittihad FC 32 Ahmed Al Julaydan 27 Ahmed Al Ghamdi 50 Mohammed Al Absi 22 Marwan Al Sahafi 11 Saleh Al Shehri 66 Mohammed Barnawi 21 Y. En-Nesyri 42 Muath Faqeehi 60 Rakan Kaabi Cập nhật đội hình lúc 00:32 21/10/2026

Al-Ettifaq Thống kê Al-Ittihad FC 40% Kiểm soát bóng 60% 4 Dứt điểm 9 3 Trúng đích 3 1 Phạt góc 3 4 Phạm lỗi 2 1 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 2

Al-Ettifaq đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Al-Ittihad FC là cơ hội để họ rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên. Đội chủ nhà đứng hạng 7 với 15 điểm, trong khi đối thủ ở hạng 5 với 17 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 21/10/2026 tại Al Ettifaq Club Stadium.

Cuộc đua tốp đầu chỉ cách nhau 2 điểm

Khoảng cách giữa hai đội rất nhỏ. Al-Ittihad FC hiện hơn Al-Ettifaq 2 điểm, nên mỗi lần chạm trán trực tiếp đều ảnh hưởng đến thứ tự ở nhóm giữa và nhóm trên của bảng xếp hạng.

Với Al-Ettifaq, đây là trận gặp đối thủ ngay phía trên trên sân nhà. Với Al-Ittihad FC, đây là dịp để nới rộng khoảng cách với một đội đang bám đuổi sát nút.

Phong độ: chủ nhà bất bại, khách sa sút

Al-Ettifaq đang có chuỗi 5 trận không thua, gồm 2 trận thắng và 3 trận hòa. Hai trận gần nhất đều là chiến thắng, cho thấy đội đã lấy lại nhịp độ sau chuỗi hòa liên tiếp trước đó.

Ngược lại, Al-Ittihad FC đang chững lại. Trong 4 trận gần nhất, họ thua 2 trận, hòa 1 trận và thắng 1 trận. Điều đáng chú ý là hai trận thua đến ở những vòng đấu gần đây nhất, khiến đội khách bước vào trận này với tâm lý cần phản ứng.

Thế đối đầu nghiêng về Al-Ittihad FC

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al-Ittihad FC thắng 3 lần còn Al-Ettifaq thắng 2 lần, không có trận hòa nào. Các cuộc đối đầu gần đây vì vậy thường có người thắng, người thua rõ ràng.

Dù Al-Ittihad FC nhỉnh hơn về lịch sử, Al-Ettifaq chiếm 2 trong 5 chiến thắng đó và đang có phong độ tốt hơn hẳn ở thời điểm này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Al-Ettifaq có lợi thế sân nhà và chuỗi bất bại. Họ có thể dựa vào sự ổn định đó để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Việc cầm hòa nhiều trận cũng cho thấy đội khó bị đánh bại, nhưng họ cần chuyển thêm những trận hòa thành điểm số để theo kịp nhóm đầu.

Phía Al-Ittihad FC, bài toán là chặn đà sa sút. Họ ở vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và có thành tích đối đầu tốt hơn, nhưng hai trận thua gần nhất đặt ra dấu hỏi về sự ổn định khi đi xa.

Nhận định

Đây là cuộc gặp giữa hai đội cách nhau chỉ 2 điểm, một bên đang có phong độ tốt, một bên có lợi thế lịch sử đối đầu. Phong độ và sân nhà đang nghiêng về Al-Ettifaq, còn bề dày thành tích đối đầu và thứ hạng cao hơn là điểm tựa của Al-Ittihad FC. Một trận đấu cân bằng và giàu tính cạnh tranh là điều có thể kỳ vọng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Ettifaq · 2 thắng 0 hòa Al-Ittihad FC · 3 thắng Al-Ettifaq 1 - 3 Al-Ittihad FC AF Al-Ittihad FC 0 - 1 Al-Ettifaq AL- Al-Ittihad FC 3 - 2 Al-Ettifaq AF Al-Ettifaq 0 - 4 Al-Ittihad FC AF Al-Ittihad FC 0 - 5 Al-Ettifaq AL-

Al-Ettifaq 5 trận gần nhất T T H H H 9 Trận 4-3-2 T-H-B 13 Ghi (TB 1.4) 12 Thủng lưới Al-Ittihad FC 5 trận gần nhất B B H T 8 Trận 5-2-1 T-H-B 14 Ghi (TB 1.8) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 9 8 0 1 +20 24 T T T B T 2 Al-Qadisiyah FC 9 7 1 1 +14 22 T T H T T 3 Al-Nassr 8 6 1 1 +12 19 T H T B T 4 Al-Ahli Jeddah 9 6 0 3 +11 18 T T T B T 5 Al-Ittihad FC 8 5 2 1 +5 17 B T T T H 6 NEOM 9 5 1 3 +6 16 B H T T T 7 Al-Ettifaq 9 4 3 2 +1 15 T H H H T 8 Al Diriyah 9 3 3 3 -1 12 H B H T B …