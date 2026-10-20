Trực tiếp Al-Ettifaq vs Al-Ittihad FC: Hết hiệp 1, hòa 1-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al-Ettifaq vs Al-Ittihad FC: Hết hiệp 1, hòa 1-1

Văn Thể20/10/2026 20:14

Al-Ettifaq đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 15 điểm, kém Al-Ittihad FC ở hạng 5 đúng 2 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 01:00 ngày 21/10/2026 trên sân Al Ettifaq Club Stadium.

Al-Ettifaq1 - 1Al-Ittihad FCNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 45+6'Thẻ vàng

    Phút 45+6': Abdoulaye Kanté (Al-Ettifaq) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45+2'Thẻ vàng

    Phút 45+2': George Ilenikhena (Al-Ittihad FC) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 45+2'Thẻ vàng

    Phút 45+2': Abdullah Al-Khateeb (Al-Ettifaq) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 42'Al-Ittihad FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Ettifaq 40% - 60% Al-Ittihad FC, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 2 - 2.

  • 42'Thay người

    Phút 42' (Al-Ettifaq): Madallah Al-Olayan vào sân thay Radhi Al Oteibi.

  • 34'BÀN THẮNG! Al-Ettifaq (1-1)

    Phút 34': Sultan Ali Huran (Al-Ettifaq) lập công (kiến tạo: Radhi Al Oteibi). Tỷ số: 1 - 1.

  • 28'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al-Ettifaq 44% - 56% Al-Ittihad FC, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 16'BÀN THẮNG! Al-Ittihad FC (0-1)

    Phút 16': George Ilenikhena (Al-Ittihad FC) lập công (kiến tạo: Richard Ríos Montoya). Tỷ số: 0 - 1.

  • 14'Al-Ittihad FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Ettifaq 35% - 65% Al-Ittihad FC, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al-Ettifaq tiếp đón Al-Ittihad FC.

Cập nhật lúc 01:53 21/10/2026

Đội hình chính thức
Al-Ettifaq
Sơ đồ 4-5-1 · HLV Arthur Papas
Al-Ittihad FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jens Wissing
1
M. Rodák
13
Meshal Al Alaeli
70
Abdullah Khateeb
5
Pedro Henrique
4
J. Hendry
61
Radhi Al Otaibi
42
A. Kanté
11
O. Duda
58
Yasir Shammari
71
M. Gluščević
99
Sultan Ali Huran
1
P. Rajković
13
Muhannad Al Shanqiti
6
Saad Al Mosa
2
Danilo Pereira
25
F. Abdi
8
Mukhtar Ali
10
H. Aouar
5
R. Rios
23
G. Wijnaldum
9
G. Ilenikhena
34
S. Bergwijn
Dự bị
Al-Ettifaq
29 Z. Al Ghamdi7 Khalid Al Ghannam33 Madallah Al Olayan92 Turki Ba Al Jawsh43 B. Celina9 M. Dembélé77 Abdulelah3 Abdullah Madu78 Marzouq Tambakti
Al-Ittihad FC
32 Ahmed Al Julaydan27 Ahmed Al Ghamdi50 Mohammed Al Absi22 Marwan Al Sahafi11 Saleh Al Shehri66 Mohammed Barnawi21 Y. En-Nesyri42 Muath Faqeehi60 Rakan Kaabi
Cập nhật đội hình lúc 00:32 21/10/2026
Al-EttifaqThống kêAl-Ittihad FC
40%
Kiểm soát bóng
60%
4
Dứt điểm
9
3
Trúng đích
3
1
Phạt góc
3
4
Phạm lỗi
2
1
Việt vị
0
2
Thủ môn cứu thua
2

Al-Ettifaq đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Al-Ittihad FC là cơ hội để họ rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên. Đội chủ nhà đứng hạng 7 với 15 điểm, trong khi đối thủ ở hạng 5 với 17 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 21/10/2026 tại Al Ettifaq Club Stadium.

Cuộc đua tốp đầu chỉ cách nhau 2 điểm

Khoảng cách giữa hai đội rất nhỏ. Al-Ittihad FC hiện hơn Al-Ettifaq 2 điểm, nên mỗi lần chạm trán trực tiếp đều ảnh hưởng đến thứ tự ở nhóm giữa và nhóm trên của bảng xếp hạng.

Với Al-Ettifaq, đây là trận gặp đối thủ ngay phía trên trên sân nhà. Với Al-Ittihad FC, đây là dịp để nới rộng khoảng cách với một đội đang bám đuổi sát nút.

Phong độ: chủ nhà bất bại, khách sa sút

Al-Ettifaq đang có chuỗi 5 trận không thua, gồm 2 trận thắng và 3 trận hòa. Hai trận gần nhất đều là chiến thắng, cho thấy đội đã lấy lại nhịp độ sau chuỗi hòa liên tiếp trước đó.

Ngược lại, Al-Ittihad FC đang chững lại. Trong 4 trận gần nhất, họ thua 2 trận, hòa 1 trận và thắng 1 trận. Điều đáng chú ý là hai trận thua đến ở những vòng đấu gần đây nhất, khiến đội khách bước vào trận này với tâm lý cần phản ứng.

Thế đối đầu nghiêng về Al-Ittihad FC

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al-Ittihad FC thắng 3 lần còn Al-Ettifaq thắng 2 lần, không có trận hòa nào. Các cuộc đối đầu gần đây vì vậy thường có người thắng, người thua rõ ràng.

Dù Al-Ittihad FC nhỉnh hơn về lịch sử, Al-Ettifaq chiếm 2 trong 5 chiến thắng đó và đang có phong độ tốt hơn hẳn ở thời điểm này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Al-Ettifaq có lợi thế sân nhà và chuỗi bất bại. Họ có thể dựa vào sự ổn định đó để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Việc cầm hòa nhiều trận cũng cho thấy đội khó bị đánh bại, nhưng họ cần chuyển thêm những trận hòa thành điểm số để theo kịp nhóm đầu.

Phía Al-Ittihad FC, bài toán là chặn đà sa sút. Họ ở vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và có thành tích đối đầu tốt hơn, nhưng hai trận thua gần nhất đặt ra dấu hỏi về sự ổn định khi đi xa.

Nhận định

Đây là cuộc gặp giữa hai đội cách nhau chỉ 2 điểm, một bên đang có phong độ tốt, một bên có lợi thế lịch sử đối đầu. Phong độ và sân nhà đang nghiêng về Al-Ettifaq, còn bề dày thành tích đối đầu và thứ hạng cao hơn là điểm tựa của Al-Ittihad FC. Một trận đấu cân bằng và giàu tính cạnh tranh là điều có thể kỳ vọng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al-Ettifaq · 2 thắng0 hòaAl-Ittihad FC · 3 thắng
15/05/2026
Al-Ettifaq
1 - 3
Al-Ittihad FC
AF
17/01/2026
Al-Ittihad FC
0 - 1
Al-Ettifaq
AL-
22/04/2025
Al-Ittihad FC
3 - 2
Al-Ettifaq
AF
30/11/2024
Al-Ettifaq
0 - 4
Al-Ittihad FC
AF
11/05/2024
Al-Ittihad FC
0 - 5
Al-Ettifaq
AL-
Al-Ettifaq
5 trận gần nhất
TTHHH
9
Trận
4-3-2
T-H-B
13
Ghi (TB 1.4)
12
Thủng lưới
Al-Ittihad FC
5 trận gần nhất
BBHT
8
Trận
5-2-1
T-H-B
14
Ghi (TB 1.8)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Hilal Saudi FC9801+2024TTTBT
2Al-Qadisiyah FC9711+1422TTHTT
3Al-Nassr8611+1219THTBT
4Al-Ahli Jeddah9603+1118TTTBT
5Al-Ittihad FC8521+517BTTTH
6NEOM9513+616BHTTT
7Al-Ettifaq9432+115THHHT
8Al Diriyah9333-112HBHTB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Al-Ettifaq vs Al-Ittihad FC: Hết hiệp 1, hòa 1-1
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