Trực tiếp Al-Ettifaq vs Al Khaleej Saihat: Al-Ettifaq vượt lên dẫn trước

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al-Ettifaq vs Al Khaleej Saihat: Al-Ettifaq vượt lên dẫn trước

Văn Thể10/10/2026 16:58

Al-Ettifaq chạm trán Al Khaleej Saihat lúc 21h55 ngày 10/10/2026 tại sân nhà, nơi cả hai đội bóng đều khát khao chiến thắng sau chuỗi phong độ không như ý.

Al-Ettifaq2 - 1Al Khaleej SaihatHiệp 2 — phút 88'
  • 88'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Al-Ettifaq 2 - 1 Al Khaleej Saihat.

  • 86'Al-Ettifaq ép sân

    Cầm bóng: Al-Ettifaq 60% - 40% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 21 - 9 (trúng đích 8 - 4), phạt góc 11 - 3; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 3 - 7.

  • 86'BÀN THẮNG! Al-Ettifaq (2-1)

    Phút 86': Jordan Larsson (Al-Ettifaq) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Al-Ettifaq): Yasir Al-Shammari vào sân thay Khalid Al-Ghannam.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Al Khaleej Saihat): Thamer Al-Khaibri vào sân thay Nawaf Al-Sadi.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Al-Ettifaq): Marzouq Tambakti vào sân thay Radhi Al Oteibi.

  • 76'BÀN THẮNG! Al-Ettifaq (1-1)

    Phút 76': Bersant Celina (Al-Ettifaq) lập công (kiến tạo: Meshal Al-Aeli). Tỷ số: 1 - 1.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Al-Ettifaq): Meshal Al-Aeli vào sân thay Madallah Al-Olayan.

  • 74'Al-Ettifaq ép sân

    Cầm bóng: Al-Ettifaq 61% - 39% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 19 - 8 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 8 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 3 - 6.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Al-Ettifaq): Saud Haroun vào sân thay Moussa Dembélé.

  • 68'BÀN THẮNG! Al Khaleej Saihat (0-1)

    Phút 68': Joshua King (Al Khaleej Saihat) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Al Khaleej Saihat): Musa Barrow vào sân thay Saleh Al Amri.

  • 62'Al-Ettifaq ép sân

    Cầm bóng: Al-Ettifaq 61% - 39% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 15 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 2 - 5.

  • 57'Thẻ vàng

    Phút 57': Omar Mascarell (Al Khaleej Saihat) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 50'Al-Ettifaq ép sân

    Cầm bóng: Al-Ettifaq 58% - 42% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 2 - 4.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Al Khaleej Saihat): Joshua King vào sân thay Mateo Benegas.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Al Khaleej Saihat): Marwan Al-Haidari vào sân thay Anthony Moris.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al-Ettifaq 56% - 44% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 2 - 2.

  • 30'Thay người

    Phút 30' (Al Khaleej Saihat): Sultan Al-Dossari vào sân thay Miguel Crespo da Silva.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al-Ettifaq 55% - 45% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 2.

  • 14'Thẻ vàng

    Phút 14': Saleh Al Amri (Al Khaleej Saihat) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Al-Ettifaq ép sân

    Cầm bóng: Al-Ettifaq 60% - 40% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 2 - 1.

  • 11'Thẻ vàng

    Phút 11': Abdoulaye Kanté (Al-Ettifaq) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al-Ettifaq tiếp đón Al Khaleej Saihat.

Cập nhật lúc 23:44 10/10/2026

Đội hình chính thức
Al-Ettifaq
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Arthur Papas
Al Khaleej Saihat
Sơ đồ 4-4-2 · HLV José Gomes
1
M. Rodák
70
Abdullah Khateeb
33
Madallah Al Olayan
61
Radhi Al Otaibi
5
Pedro Henrique
42
A. Kanté
43
B. Celina
17
J. Larsson
7
Khalid Al Ghannam
10
Álvaro Medrán
9
M. Dembélé
49
A. Moris
27
Fawaz Al Saqour
3
Mohammed Al Khabrani
4
K. Kouyaté
5
Pedro Rebocho
18
Nawaf Al Saadi
12
Majed Kanabah
8
Omar Mascarell
11
Saleh Al Amri
9
M. Benegas
19
Miguel Crespo
Dự bị
Al-Ettifaq
13 Meshal Al Alaeli58 Yasir Shammari92 Turki Ba Al Jawsh71 M. Gluščević77 Abdulelah3 Abdullah Madu26 Riyadh Sharahili78 Marzouq Tambakti99 Saud Haroun
Al Khaleej Saihat
7 J. King99 M. Barrow13 Ahmad Asiri14 Ali Al Shaafi90 Thamer Al Khaibri39 Saeed Al Hamsal96 Marwan Al Haidari17 Abdullah Al Hafith97 S. Al Dossary
Cập nhật đội hình lúc 21:28 10/10/2026
Al-EttifaqThống kêAl Khaleej Saihat
60%
Kiểm soát bóng
40%
21
Dứt điểm
9
8
Trúng đích
4
11
Phạt góc
3
10
Phạm lỗi
9
3
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
7

Cuộc đối đầu giữa Al-Ettifaq và Al Khaleej Saihat diễn ra lúc 21h55 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Al Ettifaq Club Stadium mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội bóng. Bước vào màn so tài này, cả hai phía đều chịu áp lực phải tìm kiếm một kết quả tích cực nhằm giải tỏa bầu không khí căng thẳng sau chuỗi trận thi đấu kém thuyết phục thời gian qua.

Áp lực từ chuỗi phong độ nghèo nàn của đôi bên

Đội chủ nhà Al-Ettifaq đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Xét trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này giành được 1 trận thắng, 2 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Đáng chú ý, họ vừa trải qua liên tiếp 2 trận thua ở những lần ra sân gần đây nhất, đánh mất đi sự tự tin vốn có sau giai đoạn trước đó có được 1 trận thắng và 2 trận hòa.

Bên kia chiến tuyến, tình hình của Al Khaleej Saihat thậm chí còn khó khăn hơn. Đội khách chưa được tận hưởng niềm vui chiến thắng trong 5 trận gần nhất khi chỉ giành được 3 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Sau 2 trận thua liên tiếp, trận hòa ở lần ra sân gần nhất giúp họ tạm ngắt mạch thất bại nhưng vẫn chưa đủ để đem lại sự an tâm cho người hâm mộ.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng và lợi thế đối đầu

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng phản ánh rõ phong độ kể từ đầu mùa. Al-Ettifaq hiện đứng ở vị trí thứ 8 với 11 điểm. Trong khi đó, Al Khaleej Saihat đang xếp ở vị trí thứ 13 khi mới tích lũy được 5 điểm. Chênh lệch 6 điểm phần nào cho thấy hiệu quả thi đấu tổng thể của đội chủ nhà vẫn nhỉnh hơn đối thủ.

Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ Al-Ettifaq một cách rõ rệt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Al-Ettifaq áp đảo với 4 chiến thắng, không có trận hòa nào và chỉ để thua đúng 1 trận trước Al Khaleej Saihat. Thống kê này mang lại điểm tựa tâm lý lớn cho đội chủ nhà khi được thi đấu trên sân quen thuộc.

Khát khao ngắt mạch trận thất vọng

Với lợi thế sân nhà Al Ettifaq Club Stadium cùng thành tích đối đầu vượt trội, Al-Ettifaq sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi để chủ động triển khai thế trận. Tuy nhiên, 2 thất bại liên tiếp gần đây buộc họ phải thi đấu thận trọng và chắt chiu từng cơ hội nếu không muốn tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.

Đối với Al Khaleej Saihat, việc chưa thể thắng trong 5 trận gần nhất khiến động lực tìm kiếm 3 điểm trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Sự quyết tâm của đội khách kết hợp với áp lực tìm lại cảm giác chiến thắng của Al-Ettifaq hứa hẹn tạo nên một màn đọ sức giằng co, nơi bản lĩnh và sự tập trung sẽ định đoạt cục diện trận đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al-Ettifaq · 4 thắng0 hòaAl Khaleej Saihat · 1 thắng
09/05/2026
Al Khaleej Saihat
0 - 5
Al-Ettifaq
AL-
13/01/2026
Al-Ettifaq
1 - 2
Al Khaleej Saihat
AKS
02/05/2025
Al-Ettifaq
2 - 1
Al Khaleej Saihat
AL-
07/12/2024
Al Khaleej Saihat
1 - 2
Al-Ettifaq
AL-
16/02/2024
Al Khaleej Saihat
0 - 2
Al-Ettifaq
AL-
Al-Ettifaq
5 trận gần nhất
HHTBB
7
Trận
3-2-2
T-H-B
11
Ghi (TB 1.6)
11
Thủng lưới
Al Khaleej Saihat
5 trận gần nhất
HHBBH
7
Trận
0-5-2
T-H-B
3
Ghi (TB 0.4)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Qadisiyah FC8611+1319THTTT
2Al-Nassr8611+1219THTBT
3Al-Hilal Saudi FC7601+1818TBTTT
7Al Kholood8332-312BBTHT
8Al-Ettifaq7322011HHTBB
9Al Diriyah8323-111BHTBT
12Al-Fayha7133-46HBHTH
13Al Khaleej Saihat7052-75HHBBH
14Al Shabab7043-54HBBHH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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