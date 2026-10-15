Trực tiếp Al-Faisaly FC vs Al Kholood: Al Kholood vượt lên dẫn trước

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al-Faisaly FC vs Al Kholood: Al Kholood vượt lên dẫn trước

Văn Thể15/10/2026 15:45

Al Kholood đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 8 với 12 điểm. Họ làm khách của Al-Faisaly FC, đội đứng thứ 15, lúc 20h40 ngày 15/10/2026.

Al-Faisaly FC1 - 2Al KholoodHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Al-Faisaly FC 1 - 2 Al Kholood.

  • 45'BÀN THẮNG! Al Kholood (1-2)

    Phút 45': Julien Domingues (Al Kholood) lập công (kiến tạo: Ramzi Solan). Tỷ số: 1 - 2.

  • 38'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al-Faisaly FC 46% - 54% Al Kholood, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 3 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al-Faisaly FC 53% - 47% Al Kholood, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 3 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 19'BÀN THẮNG! Al Kholood (1-1)

    Phút 19': Shaquille Pinas (Al Kholood) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 17'Thẻ vàng

    Phút 17': Andrei Girotto (Al-Faisaly FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Al Kholood ép sân

    Cầm bóng: Al-Faisaly FC 41% - 59% Al Kholood, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 3 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 7'BÀN THẮNG! Al-Faisaly FC (1-0)

    Phút 7': Alexandre Mendy (Al-Faisaly FC) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al-Faisaly FC tiếp đón Al Kholood.

Cập nhật lúc 21:27 15/10/2026

Đội hình chính thức
Al-Faisaly FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Solinas
Al Kholood
Sơ đồ 3-5-2 · HLV D. Buckingham
1
Fernando Pacheco
2
Yaseen Barnawi
5
Andrei Girotto
4
A. Seck
50
Mohammed Ali Al Shanqiti
20
Jaime Seoane
6
Eid Al Muwallad
8
Flávio
24
Abdulaziz Al Bishi
19
Alexandre Mendy
10
T. Bongonda
48
Muhannad Al Yahya
15
Ramzi Solan
25
Mansour Camara
38
S. Pinas
26
Yaseen Al Zubaidi
39
Abdulrahman Al Dosari
8
S. Cissé
6
J. Buckley
11
Coba
10
Iker Kortajarena
22
J. Domingues
Dự bị
Al-Faisaly FC
3 Khalid Al Harbi26 Mohammed Al Hasawi47 Faisal Mohammed Ibrahim Al Fahad14 Abdullah Almuqrin77 A. Al Shereaf88 Saud Haddad70 Mohammed Jahfali13 C. Bassogog87 A. Ba
Al Kholood
24 O. Abdulghani27 Abdullah Al Ajyan47 Abdulrahman Al Obaid7 Sultan Al Shehri67 Mohammed Al Rashidi70 Muhammad Sawan30 Mohammed Mazyad Alshammari41 Ibrahem Barabaa77 A. Essomba
Cập nhật đội hình lúc 20:12 15/10/2026
Al-Faisaly FCThống kêAl Kholood
46%
Kiểm soát bóng
54%
6
Dứt điểm
8
3
Trúng đích
1
2
Phạm lỗi
5
1
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
1

Al Kholood đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 8 và 12 điểm. Khi làm khách của Al-Faisaly FC lúc 20h40 ngày 15/10/2026 trên sân Al Majma’a Sport City, đội khách có cơ hội củng cố vị thế ở nhóm trên. Đội chủ nhà lại đang ở thế ngược lại, đứng thứ 15 với 3 điểm.

Al Kholood giữ vị trí cao dù phong độ chưa ổn định

Với 12 điểm, Al Kholood đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng và nằm sát nhóm dự cúp châu lục. Đây là nền tảng giúp đội khách bước vào trận đấu với tâm thế tích cực hơn đối thủ.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Al Kholood có nhiều biến động. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai trận gần nhất đều là thất bại, trong khi các trận thắng và hòa nằm ở giai đoạn trước đó.

Vì vậy, Al Kholood cần sớm chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp. Làm được điều đó, đội sẽ giữ được khoảng cách an toàn với nhóm phía dưới và tiếp tục bám đuổi nhóm đầu.

Al-Faisaly FC cần tìm lại niềm tin

Al-Faisaly FC đang ở vị trí thứ 15 với 3 điểm, cách Al Kholood 9 điểm. Khoảng cách này cho thấy đội chủ nhà đang gặp nhiều khó khăn trong mùa giải.

Trong 4 trận gần nhất, Al-Faisaly FC chưa thắng trận nào, với 2 trận hòa và 2 trận thua. Trận thua gần nhất cho thấy đội vẫn chưa thoát khỏi chuỗi kết quả kém thuyết phục. Dù vậy, hai trận hòa trước đó cho thấy đội chủ nhà vẫn có khả năng giữ điểm khi thi đấu chặt chẽ.

Việc được thi đấu trên sân nhà có thể là điểm tựa tinh thần cho Al-Faisaly FC. Một kết quả tích cực sẽ giúp đội cải thiện không khí trong phòng thay đồ.

Thế đối đầu nghiêng về Al Kholood

Trong 4 lần chạm trán gần nhất, Al Kholood thắng 2 trận, Al-Faisaly FC thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Xu hướng này nghiêng về đội khách, dù cách biệt không quá lớn.

Đối với Al-Faisaly FC, việc từng thắng đối thủ này một lần trong 4 lần gặp gần nhất là điểm có thể bám víu về mặt tâm lý. Còn với Al Kholood, thành tích đối đầu tốt hỗ trợ cho mục tiêu duy trì vị trí trong nhóm trên.

Điểm then chốt về chiến thuật

Nếu xét theo phong độ và vị trí, hai đội mang hai tâm thế rất khác nhau. Al Kholood cần sự ổn định để không để chuỗi hai trận thua kéo dài và đánh mất lợi thế trên bảng xếp hạng. Al-Faisaly FC cần một kết quả để kết thúc chuỗi trận chưa biết thắng.

Nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ chơi chắc chắn, tận dụng lợi thế sân nhà để hạn chế sai sót. Ngược lại, Al Kholood có thể phải kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội, đồng thời tránh để bản thân sa vào thế bị động.

Nhận định

Xét về thứ hạng, điểm số và thế đối đầu, Al Kholood đang có nhiều yếu tố thuận lợi hơn. Tuy vậy, phong độ gần đây của đội khách không hoàn toàn thuyết phục, nên Al-Faisaly FC vẫn có cơ hội gây khó khăn nếu thi đấu kỷ luật trên sân nhà.

Trận đấu vì thế là phép thử cho khả năng bám đuổi nhóm đầu của Al Kholood, và cũng là cơ hội để Al-Faisaly FC tìm lại chiến thắng.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Al-Faisaly FC · 1 thắng1 hòaAl Kholood · 2 thắng
30/03/2024
Al-Faisaly FC
0 - 3
Al Kholood
AK
08/11/2023
Al Kholood
1 - 0
Al-Faisaly FC
AK
12/03/2023
Al-Faisaly FC
1 - 1
Al Kholood
Hòa
18/10/2022
Al Kholood
0 - 1
Al-Faisaly FC
AF
Al-Faisaly FC
5 trận gần nhất
BHHB
7
Trận
0-3-4
T-H-B
5
Ghi (TB 0.7)
13
Thủng lưới
Al Kholood
5 trận gần nhất
BBTHT
8
Trận
3-3-2
T-H-B
12
Ghi (TB 1.5)
15
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Hilal Saudi FC8701+1921TTBTT
2Al-Qadisiyah FC8611+1319THTTT
3Al-Nassr8611+1219THTBT
7Al-Ettifaq8332012HHHTB
8Al Kholood8332-312BBTHT
9Al Diriyah8323-111BHTBT
14Al Khaleej Saihat8062-76HHHBB
15Al-Faisaly FC7034-83BHHBH
16Al-Fateh8035-113BBBHH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Al-Faisaly FC vs Al Kholood: Al Kholood vượt lên dẫn trước
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