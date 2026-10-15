TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Faisaly FC vs Al Kholood: Al Kholood vượt lên dẫn trước Al Kholood đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 8 với 12 điểm. Họ làm khách của Al-Faisaly FC, đội đứng thứ 15, lúc 20h40 ngày 15/10/2026.

Al-Faisaly FC 1 - 2 Al Kholood Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Al-Faisaly FC 1 - 2 Al Kholood.

45' BÀN THẮNG! Al Kholood (1-2) Phút 45': Julien Domingues (Al Kholood) lập công (kiến tạo: Ramzi Solan). Tỷ số: 1 - 2.

38' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al-Faisaly FC 46% - 54% Al Kholood, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 3 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Faisaly FC 53% - 47% Al Kholood, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 3 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

19' BÀN THẮNG! Al Kholood (1-1) Phút 19': Shaquille Pinas (Al Kholood) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

17' Thẻ vàng Phút 17': Andrei Girotto (Al-Faisaly FC) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Al Kholood ép sân Cầm bóng: Al-Faisaly FC 41% - 59% Al Kholood, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 3 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

7' BÀN THẮNG! Al-Faisaly FC (1-0) Phút 7': Alexandre Mendy (Al-Faisaly FC) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Al-Faisaly FC tiếp đón Al Kholood.

Cập nhật lúc 21:27 15/10/2026

Đội hình chính thức Al-Faisaly FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Solinas Al Kholood Sơ đồ 3-5-2 · HLV D. Buckingham 1 Fernando Pacheco 2 Yaseen Barnawi 5 Andrei Girotto 4 A. Seck 50 Mohammed Ali Al Shanqiti 20 Jaime Seoane 6 Eid Al Muwallad 8 Flávio 24 Abdulaziz Al Bishi 19 Alexandre Mendy 10 T. Bongonda 48 Muhannad Al Yahya 15 Ramzi Solan 25 Mansour Camara 38 S. Pinas 26 Yaseen Al Zubaidi 39 Abdulrahman Al Dosari 8 S. Cissé 6 J. Buckley 11 Coba 10 Iker Kortajarena 22 J. Domingues Dự bị Al-Faisaly FC 3 Khalid Al Harbi 26 Mohammed Al Hasawi 47 Faisal Mohammed Ibrahim Al Fahad 14 Abdullah Almuqrin 77 A. Al Shereaf 88 Saud Haddad 70 Mohammed Jahfali 13 C. Bassogog 87 A. Ba Al Kholood 24 O. Abdulghani 27 Abdullah Al Ajyan 47 Abdulrahman Al Obaid 7 Sultan Al Shehri 67 Mohammed Al Rashidi 70 Muhammad Sawan 30 Mohammed Mazyad Alshammari 41 Ibrahem Barabaa 77 A. Essomba Cập nhật đội hình lúc 20:12 15/10/2026

Al-Faisaly FC Thống kê Al Kholood 46% Kiểm soát bóng 54% 6 Dứt điểm 8 3 Trúng đích 1 2 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 1

Al Kholood đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 8 và 12 điểm. Khi làm khách của Al-Faisaly FC lúc 20h40 ngày 15/10/2026 trên sân Al Majma’a Sport City, đội khách có cơ hội củng cố vị thế ở nhóm trên. Đội chủ nhà lại đang ở thế ngược lại, đứng thứ 15 với 3 điểm.

Al Kholood giữ vị trí cao dù phong độ chưa ổn định

Với 12 điểm, Al Kholood đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng và nằm sát nhóm dự cúp châu lục. Đây là nền tảng giúp đội khách bước vào trận đấu với tâm thế tích cực hơn đối thủ.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Al Kholood có nhiều biến động. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai trận gần nhất đều là thất bại, trong khi các trận thắng và hòa nằm ở giai đoạn trước đó.

Vì vậy, Al Kholood cần sớm chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp. Làm được điều đó, đội sẽ giữ được khoảng cách an toàn với nhóm phía dưới và tiếp tục bám đuổi nhóm đầu.

Al-Faisaly FC cần tìm lại niềm tin

Al-Faisaly FC đang ở vị trí thứ 15 với 3 điểm, cách Al Kholood 9 điểm. Khoảng cách này cho thấy đội chủ nhà đang gặp nhiều khó khăn trong mùa giải.

Trong 4 trận gần nhất, Al-Faisaly FC chưa thắng trận nào, với 2 trận hòa và 2 trận thua. Trận thua gần nhất cho thấy đội vẫn chưa thoát khỏi chuỗi kết quả kém thuyết phục. Dù vậy, hai trận hòa trước đó cho thấy đội chủ nhà vẫn có khả năng giữ điểm khi thi đấu chặt chẽ.

Việc được thi đấu trên sân nhà có thể là điểm tựa tinh thần cho Al-Faisaly FC. Một kết quả tích cực sẽ giúp đội cải thiện không khí trong phòng thay đồ.

Thế đối đầu nghiêng về Al Kholood

Trong 4 lần chạm trán gần nhất, Al Kholood thắng 2 trận, Al-Faisaly FC thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Xu hướng này nghiêng về đội khách, dù cách biệt không quá lớn.

Đối với Al-Faisaly FC, việc từng thắng đối thủ này một lần trong 4 lần gặp gần nhất là điểm có thể bám víu về mặt tâm lý. Còn với Al Kholood, thành tích đối đầu tốt hỗ trợ cho mục tiêu duy trì vị trí trong nhóm trên.

Điểm then chốt về chiến thuật

Nếu xét theo phong độ và vị trí, hai đội mang hai tâm thế rất khác nhau. Al Kholood cần sự ổn định để không để chuỗi hai trận thua kéo dài và đánh mất lợi thế trên bảng xếp hạng. Al-Faisaly FC cần một kết quả để kết thúc chuỗi trận chưa biết thắng.

Nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ chơi chắc chắn, tận dụng lợi thế sân nhà để hạn chế sai sót. Ngược lại, Al Kholood có thể phải kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội, đồng thời tránh để bản thân sa vào thế bị động.

Nhận định

Xét về thứ hạng, điểm số và thế đối đầu, Al Kholood đang có nhiều yếu tố thuận lợi hơn. Tuy vậy, phong độ gần đây của đội khách không hoàn toàn thuyết phục, nên Al-Faisaly FC vẫn có cơ hội gây khó khăn nếu thi đấu kỷ luật trên sân nhà.

Trận đấu vì thế là phép thử cho khả năng bám đuổi nhóm đầu của Al Kholood, và cũng là cơ hội để Al-Faisaly FC tìm lại chiến thắng.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Al-Faisaly FC · 1 thắng 1 hòa Al Kholood · 2 thắng Al-Faisaly FC 0 - 3 Al Kholood AK Al Kholood 1 - 0 Al-Faisaly FC AK Al-Faisaly FC 1 - 1 Al Kholood Hòa Al Kholood 0 - 1 Al-Faisaly FC AF

Al-Faisaly FC 5 trận gần nhất B H H B 7 Trận 0-3-4 T-H-B 5 Ghi (TB 0.7) 13 Thủng lưới Al Kholood 5 trận gần nhất B B T H T 8 Trận 3-3-2 T-H-B 12 Ghi (TB 1.5) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 8 7 0 1 +19 21 T T B T T 2 Al-Qadisiyah FC 8 6 1 1 +13 19 T H T T T 3 Al-Nassr 8 6 1 1 +12 19 T H T B T … 7 Al-Ettifaq 8 3 3 2 0 12 H H H T B 8 Al Kholood 8 3 3 2 -3 12 B B T H T 9 Al Diriyah 8 3 2 3 -1 11 B H T B T … 14 Al Khaleej Saihat 8 0 6 2 -7 6 H H H B B 15 Al-Faisaly FC 7 0 3 4 -8 3 B H H B H 16 Al-Fateh 8 0 3 5 -11 3 B B B H H …