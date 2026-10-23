TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Faisaly FC vs Al-Nassr: Al-Faisaly FC rút ngắn cách biệt 1-2 Các cuộc đối đầu gần đây giữa Al-Faisaly FC và Al-Nassr thường có nhiều bàn thắng. Hai đội gặp nhau lúc 20h30 ngày 23/10/2026 trên sân Al Majma’a Sport City.

Al-Faisaly FC 1 - 2 Al-Nassr Hiệp 2 — phút 77' 77' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Al-Faisaly FC 1 - 2 Al-Nassr.

67' Thay người Phút 67' (Al-Nassr): Angelo Borges vào sân thay Samu Costa.

66' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al-Faisaly FC 52% - 48% Al-Nassr, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 5; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 11 - 13, cứu thua 1 - 0.

66' BÀN THẮNG! Al-Faisaly FC (1-2) Phút 66': Theo Bongonda (Al-Faisaly FC) lập công (kiến tạo: Mohammed Ali Al Shanqiti). Tỷ số: 1 - 2.

61' Thay người Phút 61' (Al-Faisaly FC): Theo Bongonda vào sân thay Abdulaziz Al-Bishi.

61' Thay người Phút 61' (Al-Faisaly FC): Jaime Seoane vào sân thay Eid Al-Muwallad.

61' Thay người Phút 61' (Al-Faisaly FC): Abdullah Subayt vào sân thay Mohammed Jahfali.

53' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Faisaly FC 49% - 51% Al-Nassr, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 8 - 7.

53' VAR Phút 53': Bàn thắng không được công nhận — Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).

49' BÀN THẮNG! Al-Nassr (0-2) Phút 49': Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) lập công (kiến tạo: Joao Felix). Tỷ số: 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Al-Nassr): Ayman Yahya vào sân thay Awad Aman.

41' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Faisaly FC 55% - 45% Al-Nassr, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 7.

28' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Faisaly FC 56% - 44% Al-Nassr, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1); việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 4.

24' Thẻ vàng Phút 24': Samu Costa (Al-Nassr) nhận thẻ vàng (Foul).

14' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Faisaly FC 48% - 52% Al-Nassr, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 0.

14' Thẻ vàng Phút 14': Awad Aman (Al-Nassr) nhận thẻ vàng (Foul).

4' BÀN THẮNG! Al-Nassr (0-1) Phút 4': Abdullah Al-Hamdan (Al-Nassr) lập công (kiến tạo: Sadio Mané). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Al-Faisaly FC tiếp đón Al-Nassr.

Cập nhật lúc 22:07 23/10/2026

Đội hình chính thức Al-Faisaly FC Sơ đồ 3-4-3 · HLV G. Solinas Al-Nassr Sơ đồ 4-4-2 · HLV A. Postecoglou 1 Fernando Pacheco 5 Andrei Girotto 4 A. Seck 70 Mohammed Jahfali 2 Yaseen Barnawi 8 Flávio 6 Eid Al Muwallad 50 Mohammed Ali Al Shanqiti 24 Abdulaziz Al Bishi 19 Alexandre Mendy 14 Abdullah Almuqrin 24 Bento 12 Nawaf Boushal 5 Abdulelah Al Amri 26 Íñigo Martínez 70 Awad Aman 79 João Félix 11 Samú Costa 17 Abdullah Al Khaibari 10 S. Mané 9 Abdullah Al Hamdan 7 Cristiano Ronaldo Dự bị Al-Faisaly FC 87 A. Ba 26 Mohammed Al Hasawi 47 Faisal Mohammed Ibrahim Al Fahad 18 Abdulrahman Al Safari 77 A. Al Shereaf 10 T. Bongonda 11 A. Ella 88 Saud Haddad 20 Jaime Seoane Al-Nassr 83 Salem Al Najdi 14 Sami Al Naji 6 Saad Al Nasser 20 Ângelo 60 Saad Haqawi 50 Majed Qasheesh 23 Ayman Yahya 22 Abdulhadi Al Alwan 8 Hayder Abdulkareem Cập nhật đội hình lúc 20:02 23/10/2026

Al-Faisaly FC Thống kê Al-Nassr 52% Kiểm soát bóng 48% 7 Dứt điểm 8 0 Trúng đích 3 2 Phạt góc 5 11 Phạm lỗi 13 5 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 0

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Al-Faisaly FC và Al-Nassr thường mang màu sắc tấn công cởi mở và có nhiều bàn thắng. Trận đấu lúc 20:30 ngày 23/10/2026 tại Al Majma’a Sport City vì thế hứa hẹn tiếp tục là màn đôi công hấp dẫn.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Al-Nassr

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al-Faisaly FC thắng 2 trận, Al-Nassr thắng 3 trận và không có trận hòa nào. Điều này cho thấy mỗi lần hai đội chạm trán, trận đấu hiếm khi kết thúc trong sự dè dặt và luôn có bên giành chiến thắng.

Al-Nassr nhỉnh hơn về số trận thắng, nhưng khoảng cách rất mỏng. Al-Faisaly FC đã chứng minh họ đủ sức gây khó khăn cho đối thủ, khi giành 2 trong 5 lần đối đầu gần nhất.

Phong độ: Al-Nassr đang hưng phấn hơn

Al-Nassr bước vào trận đấu với phong độ tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, ba trận thắng đến liên tiếp ở những lần ra sân gần đây nhất, trước khi họ có một trận thua và một trận hòa ở các lượt cũ hơn.

Ngược lại, Al-Faisaly FC thể hiện sự giằng co hơn. Đội thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó trận mới nhất kết thúc với kết quả hòa. Việc hòa tới 3 trận cho thấy đội chủ nhà có khả năng cầm chân đối thủ, nhưng chưa tận dụng được để chuyển hóa thành chiến thắng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đà thắng của Al-Nassr và sức kháng cự đáng kể của Al-Faisaly FC, cuộc đối đầu này nhiều khả năng sẽ diễn ra với nhịp độ cao. Al-Nassr sẽ muốn duy trì mạch phong độ tốt bằng lối chơi chủ động. Trong khi đó, Al-Faisaly FC có lợi thế thi đấu trên sân nhà và cần tận dụng yếu tố này để kết thúc chuỗi trận hòa.

Việc lịch sử đối đầu gần đây không có trận hòa nào cũng là tín hiệu đáng lưu ý. Cả hai bên thường đẩy cao áp lực để tìm bàn thắng, tạo ra những trận đấu mở và nhiều biến động ở cả hai đầu sân.

Nhận định

Phong độ hiện tại nghiêng về Al-Nassr, và họ cũng nhỉnh hơn về số trận thắng trong các lần gặp gần nhất. Tuy nhiên, Al-Faisaly FC không phải đối thủ dễ bị khuất phục, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu có nhiều yếu tố để người xem kỳ vọng vào một trận đấu hấp dẫn, giàu bàn thắng và nhiều cảm xúc.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Faisaly FC · 2 thắng 0 hòa Al-Nassr · 3 thắng Al-Nassr 4 - 0 Al-Faisaly FC AL- Al-Faisaly FC 2 - 1 Al-Nassr AF Al-Nassr 4 - 3 Al-Faisaly FC AL- Al-Nassr 0 - 1 Al-Faisaly FC AF Al-Faisaly FC 2 - 3 Al-Nassr AL-

Al-Faisaly FC 5 trận gần nhất H T B H H 9 Trận 1-4-4 T-H-B 10 Ghi (TB 1.1) 17 Thủng lưới Al-Nassr 5 trận gần nhất T T T B H 9 Trận 7-1-1 T-H-B 20 Ghi (TB 2.2) 7 Thủng lưới