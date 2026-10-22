Trực tiếp Al-Fateh vs Al Shabab: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al-Fateh vs Al Shabab: Đội hình xuất phát

Văn Thể22/10/2026 16:46

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Al-Fateh và Al Shabab thường có nhiều bàn thắng. Al Shabab hạng 13, Al-Fateh hạng 16, gặp nhau lúc 21h45 ngày 22/10/2026.

Al-FatehvsAl ShababSẮP BẮT ĐẦU • 21:45
  • 21:45Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Al-Fateh và Al Shabab đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:45.

Cập nhật lúc 21:17 22/10/2026

Đội hình chính thức
Al-Fateh
Sơ đồ 4-4-2 · HLV J. Sellami
Al Shabab
Sơ đồ 4-4-2 · HLV T. Letsch
1
A. Šemper
22
Abdul Rahman Al Khaibari
3
K. Boateng
17
M. Saâdane
16
Abdulelah Al Khaibari
6
Ali Al Hassan
8
M. Lixandru
28
Z. Youssouf
10
L. Haraslín
11
M. Batna
9
W. Kanga
1
M. Diaw
17
Mohammed Fuad Ibrahim Al Thani
4
T. Jedvaj
55
Ali Al Bulayhi
21
Dhari Al Anazi
37
A. Matuq
8
J. Brownhill
29
Y. Adli
11
Daniel Podence
9
Roger Martínez
49
Ricardo Mathias
Dự bị
Al-Fateh
78 Abdulaziz Al Suwailem80 Faisal Al Abdulwahed19 R. Kelder94 Waleed Al Anzi18 Abdulaziz Al Fawaz4 Ziyad Al Jari7 Fahad Al Zubaidi88 Othman Al-Othma49 Saad Al Sharfa
Al Shabab
40 Ali Al Asmari27 Abdullah Al Hawsawi12 S. Al Anzi33 Mohammed Al Mahasneh6 Awad Al Nashri24 Abdulrahman Al Obud97 Mourad Khodari5 Ali Makki35 Adel Abbas Qasem
Cập nhật đội hình lúc 21:17 22/10/2026

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Al-Fateh và Al Shabab thường mang đến nhiều bàn thắng, và trận đấu lúc 21h45 ngày 22/10/2026 trên sân Prince Abdullah bin Jalawi Stadium được kỳ vọng tiếp nối kịch bản ấy. Hai đội cùng đang ở nửa dưới bảng xếp hạng, nên đều cần điểm số để cải thiện vị thế.

Thế đối đầu cân bằng, nghiêng nhẹ về chủ nhà

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Al-Fateh thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trước Al Shabab. Con số này cho thấy chủ nhà không hề lép vế, còn Al Shabab cũng chưa bao giờ bị loại khỏi cuộc chơi trước đối thủ.

Chỉ một trận trong chuỗi đối đầu này có đội khách giành chiến thắng, nhưng các trận gần đây giữa hai đội vẫn thường sôi động và có nhiều bàn thắng. Đó là lý do trận đấu này được chờ đợi như một màn đôi công hơn là cuộc đấu giằng co thiên về phòng ngự.

Phong độ: Al-Fateh chật vật, Al Shabab chưa ổn định

Al-Fateh đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận. Dù vậy, chiến thắng duy nhất ấy là dấu hiệu cho thấy đội vẫn có khả năng bứt lên khi tìm lại được sự tự tin.

Trong khi đó, Al Shabab có chuỗi 4 trận gần nhất gồm 1 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Đây là phong độ chưa thật ấn tượng, nhưng so với đối thủ thì đội khách ít thất bại hơn và có xu hướng giữ được điểm.

Cuộc đua dưới đáy bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Al Shabab đứng hạng 13 với 8 điểm, còn Al-Fateh ở hạng 16 với 6 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, nghĩa là kết quả của trận này có thể thay đổi vị trí của cả hai.

Với Al-Fateh, một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp đội vượt qua đối thủ trực tiếp về điểm số. Với Al Shabab, giành trọn 3 điểm sẽ nới rộng khoảng cách với chủ nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Áp lực kết quả khiến cả hai đội khó chơi thận trọng quá mức. Al-Fateh cần phản ứng sau chuỗi thua nhiều trận, nên khả năng cao họ sẽ chủ động tấn công trên sân nhà. Al Shabab với xu hướng hay chia điểm gần đây có thể chọn cách chơi chắc chắn, nhưng vẫn phải mở ra khi bị dồn ép.

Nếu cả hai cùng giữ nhịp độ cao, các tình huống chuyển trạng thái nhanh sẽ quyết định nhiều khoảnh khắc trong trận. Đây cũng là kịch bản quen thuộc trong những lần gặp nhau gần đây.

Nhận định

Al-Fateh có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu khá tốt, nhưng phong độ hiện tại là điểm trừ lớn. Al Shabab ổn định hơn đôi chút, song cũng chưa thể coi là vượt trội. Với bối cảnh hai đội cách nhau chỉ 2 điểm và lịch sử đối đầu nhiều bàn thắng, trận đấu này được kỳ vọng sẽ cởi mở, nhiều pha lên bóng và giàu cảm xúc đến phút cuối.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al-Fateh · 2 thắng2 hòaAl Shabab · 1 thắng
28/04/2026
Al Shabab
1 - 1
Al-Fateh
Hòa
03/01/2026
Al-Fateh
2 - 0
Al Shabab
AL-
02/05/2025
Al-Fateh
3 - 1
Al Shabab
AL-
06/12/2024
Al Shabab
2 - 2
Al-Fateh
Hòa
28/05/2024
Al Shabab
3 - 2
Al-Fateh
AS
Al-Fateh
5 trận gần nhất
BTBBB
10
Trận
1-3-6
T-H-B
9
Ghi (TB 0.9)
20
Thủng lưới
Al Shabab
5 trận gần nhất
HTHB
9
Trận
1-5-3
T-H-B
11
Ghi (TB 1.2)
13
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Qadisiyah FC10811+1525TTTHT
2Al-Hilal Saudi FC9801+2024TTTBT
3Al-Nassr9711+1322TTHTB
12Al Riyadh9234-99BHTHB
13Al Shabab9153-28HTHBB
14Al-Faisaly FC9144-77HTBHH
15Al-Fayha10145-77BBHHB
16Al-Fateh10136-116BTBBB
17Al Taawon10046-134BHBBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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