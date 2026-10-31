TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Fayha vs Al-Faisaly FC: Al-Fayha vượt lên dẫn trước Al-Fayha cần chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng, gồm 3 trận hòa và 2 trận thua, khi tiếp Al-Faisaly FC lúc 21h55 ngày 31/10/2026 trên sân Al Majma’a Sport City. Hai đội đang đứng liền kề nhau ở nhóm cuối bảng xếp hạng, chỉ cách nhau 2 điểm.

Al-Fayha 2 - 1 Al-Faisaly FC Hiệp 2 — phút 65' 65' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Al-Fayha 2 - 1 Al-Faisaly FC.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al-Fayha 49% - 51% Al-Faisaly FC, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 4 - 2.

61' Thẻ vàng Phút 61': Jason Remeseiro (Al-Fayha) nhận thẻ vàng (Foul).

60' Thay người Phút 60' (Al-Faisaly FC): Saud Thamer Haddad vào sân thay Abdulrahman Al Safari.

57' BÀN THẮNG! Al-Fayha (2-1) Phút 57': Ziyad Al-Sahafi (Al-Fayha) lập công (kiến tạo: Jason Remeseiro). Tỷ số: 2 - 1.

56' Thẻ vàng Phút 56': Abdulrahman Al Safari (Al-Faisaly FC) nhận thẻ vàng (Foul).

50' Al-Fayha ép sân Cầm bóng: Al-Fayha 49% - 51% Al-Faisaly FC, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

43' BÀN THẮNG! Al-Fayha (1-1) Phút 43': Fashion Sakala (Al-Fayha) lập công (kiến tạo: Jason Remeseiro). Tỷ số: 1 - 1.

36' Al-Faisaly FC ép sân Cầm bóng: Al-Fayha 42% - 58% Al-Faisaly FC, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 0.

35' Thẻ vàng Phút 35': Alexandre Mendy (Al-Faisaly FC) nhận thẻ vàng (Argument).

33' Thẻ vàng Phút 33': Flávio (Al-Faisaly FC) nhận thẻ vàng (Foul).

33' Thẻ vàng Phút 33': Hugo Moura (Al-Fayha) nhận thẻ vàng (Argument).

31' BÀN THẮNG! Al-Faisaly FC (0-1) Phút 31': Alexandre Mendy (Al-Faisaly FC) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

29' Thẻ vàng Phút 29': Fábio Luiz Carille de Araujo (Al-Fayha) nhận thẻ vàng (Dissent).

24' Al-Faisaly FC ép sân Cầm bóng: Al-Fayha 41% - 59% Al-Faisaly FC, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.

21' Thẻ vàng Phút 21': Abdulaziz Al-Bishi (Al-Faisaly FC) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Fayha 48% - 52% Al-Faisaly FC, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Al-Fayha tiếp đón Al-Faisaly FC.

Cập nhật lúc 23:21 31/10/2026

Đội hình chính thức Al-Fayha Sơ đồ 4-4-2 · HLV Fábio Carille Al-Faisaly FC Sơ đồ 3-4-3 · HLV G. Solinas 52 O. Mosquera 22 Mohammed Al Baqawi 21 Ziyad Al Sahafi 25 O. Colley 12 Turki Al Jaadi 40 Yago Santana 6 Ali Al Hussain 30 Alfa Semedo 5 Hugo Moura 23 Jason 10 F. Sakala 1 Fernando Pacheco 87 A. Ba 4 A. Seck 5 Andrei Girotto 2 Yaseen Barnawi 8 Flávio 14 Abdullah Almuqrin 18 Abdulrahman Al Safari 10 T. Bongonda 19 Alexandre Mendy 24 Abdulaziz Al Bishi Dự bị Al-Fayha 77 R. Enad 47 Mohammed Al Dowaish 14 Mansor Al Beshe 9 Malek Al Abdulmanam 1 Abdulraoof Al-Deqeel 7 Nawaf Al-Harthi 2 Mukhir Al Rashidi 43 Fahad Majed Alhubayshi 17 Lázaro Al-Faisaly FC 26 Mohammed Al Hasawi 6 Eid Al Muwallad 77 A. Al Shereaf 11 A. Ella 88 Saud Haddad 70 Mohammed Jahfali 20 Jaime Seoane 47 Faisal Mohammed Ibrahim Al Fahad 16 Mohammed Sadun Al Shammari Cập nhật đội hình lúc 21:27 31/10/2026

Al-Fayha Thống kê Al-Faisaly FC 49% Kiểm soát bóng 51% 12 Dứt điểm 8 4 Trúng đích 5 3 Phạt góc 0 9 Phạm lỗi 6 4 Thủ môn cứu thua 2

Al-Fayha cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Al-Faisaly FC vào lúc 21h55 ngày 31/10/2026 trên sân Al Majma’a Sport City. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa có chiến thắng nào: hòa 3 trận và thua 2 trận. Với một đội đang đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng, đây là cơ hội để tìm lại cảm giác chiến thắng ngay trên sân nhà.

Al-Fayha: chuỗi trận bế tắc cần được cắt đứt

Phong độ gần đây của Al-Fayha khá đáng lo. Trận gần nhất của đội là một trận hòa, trước đó là hai trận thua liên tiếp, rồi tiếp tục là hai trận hòa. Đội chủ nhà không thua nặng nề, nhưng cũng không biến được những trận cầu giằng co thành 3 điểm.

Hiện Al-Fayha có 8 điểm và xếp hạng 15. Việc không thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất khiến họ thiếu những kết quả cần thiết để cải thiện vị thế. Vì vậy, trận gặp Al-Faisaly FC mang ý nghĩa lớn về mặt tinh thần lẫn điểm số.

Al-Faisaly FC: phong độ thất thường nhưng nhỉnh hơn

Al-Faisaly FC cũng chưa thể hiện sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Kết quả xen kẽ cho thấy họ có khả năng giành điểm, nhưng chưa duy trì được mạch chiến thắng dài.

Tuy vậy, so với chủ nhà, đội khách đang có phong độ nhỉnh hơn khi đã nếm mùi chiến thắng trong thời gian gần đây. Al-Faisaly FC đứng thứ 14 với 10 điểm, chỉ hơn Al-Fayha 2 điểm.

Thế đối đầu cân bằng, đội khách nhỉnh hơn

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Al-Fayha thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trước Al-Faisaly FC. Xu hướng này cho thấy hai đội thường cầm chân nhau, và khi có người thắng thì đội khách chiếm ưu thế hơn một chút.

Điều đó có nghĩa Al-Fayha không thể chủ quan dù được chơi trên sân nhà. Ngược lại, Al-Faisaly FC cũng không có lợi thế quá lớn trong các lần chạm trán gần đây.

Cuộc đua điểm số giữa hai đội liền kề

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng chỉ là 2 điểm, nên kết quả trận này có thể tác động trực tiếp đến vị trí của cả hai. Nếu giành chiến thắng, Al-Fayha sẽ có 11 điểm, vượt qua con số 10 điểm hiện tại của Al-Faisaly FC. Ngược lại, nếu đội khách thắng, khoảng cách sẽ nới rộng thành 5 điểm.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với chuỗi 3 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất, Al-Fayha cần sự quyết đoán hơn ở khâu hoàn tất tình huống để biến thế trận cân bằng thành chiến thắng. Lợi thế sân nhà và sự cần thiết phải có 3 điểm có thể thúc đẩy đội chủ nhà chơi chủ động hơn.

Về phía Al-Faisaly FC, phong độ xen kẽ thắng thua cho thấy họ có thể tạo bất ngờ khi được thi đấu thoải mái. Một khởi đầu tập trung và kỷ luật sẽ giúp đội khách giữ được sự ổn định trước áp lực từ chủ nhà.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có phong độ chưa thuyết phục và đứng sát nhau trên bảng xếp hạng. Al-Faisaly FC nhỉnh hơn về phong độ lẫn thành tích đối đầu gần đây, nhưng Al-Fayha có động lực lớn để giành lại chiến thắng trên sân nhà. Một trận đấu giằng co, nơi chi tiết nhỏ quyết định kết quả, là kịch bản có nhiều khả năng xảy ra.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Fayha · 1 thắng 2 hòa Al-Faisaly FC · 2 thắng Al-Fayha 0 - 0 Al-Faisaly FC Hòa Al-Faisaly FC 2 - 1 Al-Fayha AF Al-Fayha 2 - 1 Al-Faisaly FC AL- Al-Faisaly FC 0 - 0 Al-Fayha Hòa Al-Fayha 3 - 4 Al-Faisaly FC AF

Al-Fayha 5 trận gần nhất H B B H H 11 Trận 1-5-5 T-H-B 12 Ghi (TB 1.1) 19 Thủng lưới Al-Faisaly FC 5 trận gần nhất T B H T B 11 Trận 2-4-5 T-H-B 12 Ghi (TB 1.1) 20 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 12 9 1 2 +20 28 T B T T T 2 Al-Nassr 11 9 1 1 +17 28 T T T T H 3 Al-Hilal Saudi FC 10 9 0 1 +21 27 T T T T B … 13 Al-Hazm 12 2 4 6 -6 10 B H B B H 14 Al-Faisaly FC 11 2 4 5 -8 10 T B H T B 15 Al-Fayha 11 1 5 5 -7 8 H B B H H 16 Al-Fateh 11 1 3 7 -13 6 B B T B B …