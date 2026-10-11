TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Fayha vs Al Riyadh: Hết hiệp 1, Al-Fayha dẫn 1-0 Al-Fayha chạm trán Al Riyadh lúc 20:40 ngày 11/10/2026. Với khoảng cách 2 điểm sít sao trên bảng xếp hạng, màn so tài này được dự báo sẽ vô cùng kịch tính.

Al-Fayha 1 - 0 Al Riyadh Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

36' Al Riyadh ép sân Cầm bóng: Al-Fayha 36% - 64% Al Riyadh, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 2.

32' Thẻ vàng Phút 32': Bernard Mensah (Al Riyadh) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Al Riyadh ép sân Cầm bóng: Al-Fayha 36% - 64% Al Riyadh, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

16' BÀN THẮNG! Al-Fayha (1-0) Phút 16': Lázaro Vinicius Marques (Al-Fayha) lập công (kiến tạo: Jason Remeseiro). Tỷ số: 1 - 0.

12' Al Riyadh ép sân Cầm bóng: Al-Fayha 27% - 73% Al Riyadh, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Al-Fayha tiếp đón Al Riyadh.

Cập nhật lúc 21:30 11/10/2026

Đội hình chính thức Al-Fayha Sơ đồ 4-3-3 · HLV Fábio Carille Al Riyadh Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Maurício Dulac 52 O. Mosquera 22 Mohammed Al Baqawi 2 Mukhir Al Rashidi 25 O. Colley 24 Ahmed Bamasud 6 Ali Al Hussain 5 Hugo Moura 30 Alfa Semedo 23 Jason 17 Lázaro 10 F. Sakala 82 M. Borjan 2 Sultan Alessa 5 Hossam Majrashi 26 R. Abascal 12 Sulaiman Hazazi 6 K. Keita 10 T. Okou 22 V. Lekhal 43 B. Mensah 14 Essam Bahri 11 H. Al Ali Dự bị Al-Fayha 12 Turki Al Jaadi 1 Abdulraoof Al-Deqeel 14 Mansor Al Beshe 9 Malek Al Abdulmanam 7 Nawaf Al-Harthi 21 Ziyad Al Sahafi 43 Fahad Majed Alhubayshi 40 Yago Santana 77 R. Enad Al Riyadh 3 Y. M. Al Musa 17 Hussain Al-Raqwani 19 M. Al Harthi 97 Emad Fida 7 Trézéguet 32 Awad Dahal 23 Hussain Qasim 79 F. Al Jayzani 13 Osama Al Bowardi Cập nhật đội hình lúc 20:13 11/10/2026

Al-Fayha Thống kê Al Riyadh 36% Kiểm soát bóng 64% 5 Dứt điểm 4 3 Trúng đích 0 3 Phạt góc 3 1 Phạm lỗi 3 0 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 2

Lịch sử đối đầu giữa Al-Fayha và Al Riyadh trong những lần chạm trán gần đây luôn chứng kiến kịch bản vô cùng giằng co và khó phân định thắng bại. Cuộc so tài diễn ra vào lúc 20:40 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Al Majma’a Sport City hứa hẹn tiếp tục duy trì thế trận cân bằng đó, khi cả hai đội đều đang bám đuổi nhau quyết liệt trên bảng xếp hạng.

Tương quan vị trí và điểm số sít sao

Bước vào trận đấu này, hai câu lạc bộ đang ở trong tình thế bám đuổi trực tiếp với cách biệt rất mong manh. Al Riyadh hiện giữ vị trí thứ 11 với 8 điểm tích lũy được. Trong khi đó, Al-Fayha xếp ngay phía sau ở vị trí thứ 12 với 6 điểm.

Khoảng cách giữa hai bên chỉ vỏn vẹn 2 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc kết quả của cuộc đọ sức tại Al Majma’a Sport City sẽ tác động trực tiếp đến vị thế của cả hai đội trên bảng xếp hạng, tạo nên sự thận trọng tối đa trong cách nhập cuộc của mỗi bên.

Lịch sử đối đầu nghiêng về sự giằng co

Nhìn lại 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, tính chất chặt chẽ được thể hiện rất rõ ràng. Al-Fayha nhỉnh hơn khi giành được 2 chiến thắng, trong khi Al Riyadh chưa có lần nào ca khúc khải hoàn. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất chính là việc hai đội đã chia điểm tới 3 lần trong chuỗi trận này.

Việc có tới 3 trận hòa trong 5 lần gặp nhau gần đây cho thấy mỗi khi Al-Fayha và Al Riyadh chạm trán, thế trận thường diễn ra cân não và rất khó để một bên tạo ra ưu thế áp đảo hoàn toàn. Sự hiểu rõ về đối phương khiến các màn so tài giữa họ luôn trong trạng thái giằng co quyết liệt.

Đánh giá phong độ thực tế của hai câu lạc bộ

Xét về phong độ trong 5 trận đấu gần nhất, cả hai đội đều thể hiện lối chơi có phần tương đồng khi số trận hòa chiếm tỷ lệ đáng kể. Đội chủ nhà Al-Fayha trải qua chuỗi 5 trận với thành tích 1 trận thắng, 3 trận hòa và 1 thất bại. Ở trận đấu gần nhất, họ vừa khép lại với một kết quả hòa.

Bên phía đội khách, Al Riyadh sở hữu thành tích nhỉnh hơn đôi chút trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận 1 thất bại. Trận đấu gần đây nhất của Al Riyadh cũng kết thúc với tỷ số hòa, cho thấy sự ổn định nhưng vẫn thiếu một chút bùng nổ để tạo ra chuỗi thắng liên tiếp.

Cục diện chặt chẽ tại Al Majma’a Sport City

Với phong độ thực tế cùng khoảng cách điểm số hiện tại, trận đấu lúc 20:40 ngày 11/10/2026 nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra theo chiều hướng thận trọng. Cả Al-Fayha lẫn Al Riyadh đều hiểu rằng bất kỳ sai sót nào cũng có thể khiến họ đánh mất lợi thế trong cuộc đua thứ hạng.

Al-Fayha có điểm tựa đối đầu bất bại trong 5 trận gần nhất, nhưng Al Riyadh lại đang sở hữu nhiều hơn 2 điểm trên bảng tổng sắp. Do đó, một thế trận chặt chẽ, nặng tính toan tính chiến thuật và khó phân định thắng bại nhiều khả năng sẽ lại được tái hiện trên sân Al Majma’a Sport City.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Fayha · 2 thắng 3 hòa Al Riyadh · 0 thắng Al-Fayha 4 - 2 Al Riyadh AL- Al Riyadh 1 - 1 Al-Fayha Hòa Al Riyadh 0 - 0 Al-Fayha Hòa Al-Fayha 2 - 0 Al Riyadh AL- Al-Fayha 1 - 1 Al Riyadh Hòa

Al-Fayha 5 trận gần nhất H B H T H 7 Trận 1-3-3 T-H-B 7 Ghi (TB 1.0) 11 Thủng lưới Al Riyadh 5 trận gần nhất T H B T H 7 Trận 2-2-3 T-H-B 8 Ghi (TB 1.1) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 8 7 0 1 +19 21 T T B T T 2 Al-Qadisiyah FC 8 6 1 1 +13 19 T H T T T 3 Al-Nassr 8 6 1 1 +12 19 T H T B T … 10 Al-Hazm 8 2 3 3 -2 9 H B T H H 11 Al Riyadh 7 2 2 3 -8 8 T H B T H 12 Al-Fayha 7 1 3 3 -4 6 H B H T H 13 Al Khaleej Saihat 8 0 6 2 -7 6 H H H B B …