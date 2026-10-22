TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Hazm vs Al-Fayha: Al-Fayha gỡ hòa 1-1 Al-Hazm và Al-Fayha cùng cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Hai đội gặp nhau lúc 20h40 ngày 22/10/2026 tại Al Hazm Club Stadium.

Al-Hazm 1 - 1 Al-Fayha Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Al-Hazm 1 - 1 Al-Fayha.

38' Al-Fayha ép sân Cầm bóng: Al-Hazm 37% - 63% Al-Fayha, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 2 - 1.

37' Thay người Phút 37' (Al-Fayha): Turki Al Jaadi vào sân thay Ahmed Bamasud.

33' BÀN THẮNG! Al-Fayha (1-1) Phút 33': Fashion Sakala (Al-Fayha) lập công (kiến tạo: Jason Remeseiro). Tỷ số: 1 - 1.

25' Al-Fayha ép sân Cầm bóng: Al-Hazm 34% - 66% Al-Fayha, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Hazm 51% - 49% Al-Fayha, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

5' BÀN THẮNG! Al-Hazm (1-0) Phút 5': Bonheur Mugisha (Al-Hazm) lập công (kiến tạo: Amir Saâyoud). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Al-Hazm tiếp đón Al-Fayha.

Cập nhật lúc 21:25 22/10/2026

Đội hình chính thức Al-Hazm Sơ đồ 5-3-2 · HLV J. Kadri Al-Fayha Sơ đồ 4-4-2 · HLV Fábio Carille 36 J. Staněk 82 Abdulaziz Al-Harbi 4 Sultan Tanker 17 Bonheur Mugisha 34 Abdulrahman Al-Dakheel 3 A. Ben Hmida 28 S. Bendebka 24 A. Bah 27 Ahmed Al Nakhli 10 A. Sayoud 9 Afimico Pululu 52 O. Mosquera 22 Mohammed Al Baqawi 21 Ziyad Al Sahafi 25 O. Colley 24 Ahmed Bamasud 40 Yago Santana 6 Ali Al Hussain 30 Alfa Semedo 5 Hugo Moura 23 Jason 10 F. Sakala Dự bị Al-Hazm 70 Ahmed Al Shamrani 77 M. Al Hamdani 88 K. Abduljawad 13 Abdullah Al Shanqiti 11 Waleed Al Shanqiti 5 Mohammed Issa 95 Jaser Ateeq 8 M. Konaté 23 Ibrahim Zaid Al-Fayha 9 Malek Al Abdulmanam 14 Mansor Al Beshe 1 Abdulraoof Al-Deqeel 12 Turki Al Jaadi 67 Danyal Al Habeeb 7 Nawaf Al-Harthi 2 Mukhir Al Rashidi 43 Fahad Majed Alhubayshi 77 R. Enad Cập nhật đội hình lúc 20:12 22/10/2026

Al-Hazm Thống kê Al-Fayha 37% Kiểm soát bóng 63% 4 Dứt điểm 8 2 Trúng đích 4 2 Phạt góc 5 4 Phạm lỗi 4 1 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 1

Al-Hazm và Al-Fayha bước vào trận đấu này với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau những trận gần đây không như ý. Cuộc đối đầu diễn ra lúc 20h40 ngày 22/10/2026 trên sân Al Hazm Club Stadium. Với hai đội bóng nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng và cách nhau chỉ 2 điểm, mỗi điểm số đều có trọng lượng lớn.

Al-Hazm: chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất

Chủ nhà Al-Hazm đang có phong độ chưa ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, hai trận mới nhất đều kết thúc với thất bại, nên đội bóng đang chịu sức ép phải sớm chặn đà đi xuống.

Trên bảng xếp hạng, Al-Hazm đứng thứ 11 với 9 điểm. Đây là vị trí chưa quá bấp bênh, nhưng khoảng cách hẹp với nhóm phía dưới khiến một kết quả tốt trên sân nhà trở nên cần thiết.

Al-Fayha: chưa thắng trận nào trong 5 lần gần nhất

Phong độ của Al-Fayha còn kém hơn. Đội khách chưa có chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất, với 2 trận hòa và 3 trận thua. Hai trận gần đây nhất đều là thất bại, tạo nên chuỗi kết quả khiến tinh thần toàn đội khó có thể thoải mái.

Hiện Al-Fayha xếp thứ 15 với 7 điểm, kém Al-Hazm 2 điểm. Vì vậy, một chiến thắng trên sân khách sẽ giúp đội bóng này vượt lên trên đối thủ ngay trong đêm đấu.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Al-Hazm

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al-Hazm thắng 2 trận, hòa 2 trận và Al-Fayha thắng 1 trận. Hai đội chưa bên nào áp đảo hoàn toàn, nhưng chủ nhà nhỉnh hơn một chút về mặt thành tích.

Số trận hòa chiếm tỷ lệ đáng kể cho thấy các cuộc đối đầu giữa hai đội thường khá cân bằng và chặt chẽ. Điều này hợp lý khi cả hai đều thuộc nhóm đội đang cần điểm số hơn là tìm kiếm lối chơi bay bổng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với tâm lý cả hai cùng khát thắng nhưng đều thiếu sự tự tin, trận đấu có thể diễn ra thận trọng ở giai đoạn đầu. Mỗi bên sẽ không muốn mắc sai lầm sớm, vì cú sốc bị dẫn bàn có thể làm chuỗi kết quả xấu kéo dài thêm.

Al-Hazm có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu nhỉnh hơn, nên nhiều khả năng sẽ chủ động hơn trong việc kiểm soát nhịp độ. Ngược lại, Al-Fayha đã có chuỗi trận không thắng, nên sự kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội hiếm hoi sẽ là yếu tố quyết định nếu muốn mang điểm rời sân khách.

Nhận định

Nhìn chung, Al-Hazm nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đội không lớn, và việc cả hai đều đang trải qua giai đoạn khó khăn khiến trận đấu khó lường.

Đội nào xử lý tốt áp lực tâm lý và tận dụng được cơ hội sẽ có thể kết thúc chuỗi trận không như ý của mình. Một trận đấu chặt chẽ, nhiều tranh chấp, với khả năng chia điểm là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Hazm · 2 thắng 2 hòa Al-Fayha · 1 thắng Al-Hazm 2 - 0 Al-Fayha AL- Al-Fayha 0 - 0 Al-Hazm Hòa Al-Hazm 1 - 3 Al-Fayha AL- Al-Fayha 0 - 0 Al-Hazm Hòa Al-Hazm 3 - 1 Al-Fayha AL-

Al-Hazm 5 trận gần nhất B B H B T 10 Trận 2-3-5 T-H-B 10 Ghi (TB 1.0) 14 Thủng lưới Al-Fayha 5 trận gần nhất B B H H B 10 Trận 1-4-5 T-H-B 10 Ghi (TB 1.0) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 10 8 1 1 +15 25 T T T H T 2 Al-Hilal Saudi FC 9 8 0 1 +20 24 T T T B T 3 Al-Nassr 9 7 1 1 +13 22 T T H T B … 10 Al Khaleej Saihat 10 2 6 2 -4 12 T T H H H 11 Al-Hazm 10 2 3 5 -4 9 B B H B T 12 Al Riyadh 9 2 3 4 -9 9 B H T H B … 14 Al-Faisaly FC 9 1 4 4 -7 7 H T B H H 15 Al-Fayha 10 1 4 5 -7 7 B B H H B 16 Al-Fateh 10 1 3 6 -11 6 B T B B B …