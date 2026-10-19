TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Hilal Saudi FC vs Al-Hazm: Đội hình xuất phát Al-Hilal Saudi FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng hạng 2 với 21 điểm và thắng cả 4 trận gần nhất, gặp Al-Hazm lúc 01:00 ngày 20/10/2026.

Al-Hilal Saudi FC vs Al-Hazm SẮP BẮT ĐẦU • 01:00 01:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Al-Hilal Saudi FC và Al-Hazm đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 01:00.

Cập nhật lúc 00:32 20/10/2026

Đội hình chính thức Al-Hilal Saudi FC Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV S. Inzaghi Al-Hazm Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Kadri 37 Y. Bounou 2 Mohammed Mater Mohsin Mahzari 87 Hassan Tambakti 3 K. Koulibaly 19 T. Hernández 8 Rúben Neves 7 Gabriel Martinelli 22 Milinković-Savić 28 Mohamed Kanno 38 Summerville 11 O. Watkins 36 J. Staněk 82 Abdulaziz Al-Harbi 4 Sultan Tanker 34 Abdulrahman Al-Dakheel 3 A. Ben Hmida 24 A. Bah 17 Bonheur Mugisha 29 Aboubacar Diakite 28 S. Bendebka 27 Ahmed Al Nakhli 9 Afimico Pululu Dự bị Al-Hilal Saudi FC 77 Nawaf Al Habashi 29 Salem Al Dawsari 6 Nasser Al Dawsari 24 Moteb Al Harbi 18 Murad Al Hawsawi 33 Mohammed Al Owais 72 S. Dahal 78 Ali Lajami 27 Sultan Mandash Al-Hazm 77 M. Al Hamdani 70 Ahmed Al Shamrani 13 Abdullah Al Shanqiti 11 Waleed Al Shanqiti 95 Jaser Ateeq 10 A. Sayoud 88 K. Abduljawad 23 Ibrahim Zaid 5 Mohammed Issa Cập nhật đội hình lúc 00:32 20/10/2026

Al-Hilal Saudi FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng. Đội bóng đang đứng thứ 2 với 21 điểm, trong khi Al-Hazm xếp hạng 11 với 9 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 01:00 ngày 20/10/2026 trên sân Kingdom Arena.

Al-Hilal Saudi FC giữ nhịp thắng để áp sát ngôi đầu

Phong độ là lợi thế rõ nhất của Al-Hilal Saudi FC. Đội đã thắng cả 4 trận gần nhất, một chuỗi cho thấy sự ổn định và niềm tin lớn trước trận đấu này.

Với vị trí thứ 2 và 21 điểm, mỗi trận thắng đều giúp đội duy trì áp lực lên nhóm đầu bảng. Vì vậy, đây là cơ hội để Al-Hilal Saudi FC tiếp tục bám đuổi ngôi đầu và giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu.

Al-Hazm thiếu ổn định trong giai đoạn gần đây

Ngược lại, Al-Hazm đang có phong độ chập chờn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Những kết quả này khiến đội chưa thể tạo đà đi lên.

Hiện Al-Hazm đứng hạng 11 với 9 điểm, kém Al-Hilal Saudi FC 12 điểm. Khoảng cách này phản ánh chênh lệch về thực lực và sự ổn định giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Al-Hilal Saudi FC

Lịch sử gần đây cũng đứng về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Al-Hilal Saudi FC thắng cả 5 trận, còn Al-Hazm chưa có trận thắng hay trận hòa nào.

Thành tích này tạo lợi thế tâm lý đáng kể cho Al-Hilal Saudi FC. Với Al-Hazm, việc phá vỡ thế bất lợi kéo dài sẽ là thử thách lớn khi hành quân đến Kingdom Arena.

Điểm then chốt của trận đấu

Nhìn từ phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Al-Hilal Saudi FC có nhiều lý do để chủ động kiểm soát trận đấu. Nếu duy trì sự hưng phấn từ chuỗi 4 trận thắng, đội có thể sớm gây sức ép lên đối thủ.

Al-Hazm cần sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và hiệu quả khi nắm bắt cơ hội. Một kết quả tích cực sẽ giúp họ cải thiện tinh thần sau chuỗi trận thiếu ổn định.

Nhận định

Mọi chỉ dấu từ phong độ, thế đối đầu đến thứ hạng đều nghiêng về Al-Hilal Saudi FC. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn và có điều kiện để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng. Dù vậy, Al-Hazm vẫn có thể tạo bất ngờ nếu thi đấu kỷ luật và tận dụng tốt những khoảnh khắc quyết định.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Hilal Saudi FC · 5 thắng 0 hòa Al-Hazm · 0 thắng Al-Hazm 0 - 3 Al-Hilal Saudi FC ASF Al-Hilal Saudi FC 3 - 0 Al-Hazm ASF Al-Hilal Saudi FC 4 - 1 Al-Hazm ASF Al-Hazm 0 - 9 Al-Hilal Saudi FC ASF Al-Hilal Saudi FC 3 - 0 Al-Hazm ASF

Al-Hilal Saudi FC 5 trận gần nhất T T T T 8 Trận 7-0-1 T-H-B 26 Ghi (TB 3.3) 7 Thủng lưới Al-Hazm 5 trận gần nhất B H B T H 9 Trận 2-3-4 T-H-B 10 Ghi (TB 1.1) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 9 7 1 1 +14 22 T T H T T 2 Al-Hilal Saudi FC 8 7 0 1 +19 21 T T B T T 3 Al-Nassr 8 6 1 1 +12 19 T H T B T … 10 Al Khaleej Saihat 10 2 6 2 -4 12 T T H H H 11 Al-Hazm 9 2 3 4 -3 9 B H B T H 12 Al Riyadh 8 2 3 3 -8 9 H T H B T …