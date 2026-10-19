Trực tiếp Al-Hilal Saudi FC vs Al-Hazm: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al-Hilal Saudi FC vs Al-Hazm: Đội hình xuất phát

Văn Thể19/10/2026 20:17

Al-Hilal Saudi FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng hạng 2 với 21 điểm và thắng cả 4 trận gần nhất, gặp Al-Hazm lúc 01:00 ngày 20/10/2026.

Al-Hilal Saudi FCvsAl-HazmSẮP BẮT ĐẦU • 01:00
  • 01:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Al-Hilal Saudi FC và Al-Hazm đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 01:00.

Cập nhật lúc 00:32 20/10/2026

Đội hình chính thức
Al-Hilal Saudi FC
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV S. Inzaghi
Al-Hazm
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Kadri
37
Y. Bounou
2
Mohammed Mater Mohsin Mahzari
87
Hassan Tambakti
3
K. Koulibaly
19
T. Hernández
8
Rúben Neves
7
Gabriel Martinelli
22
Milinković-Savić
28
Mohamed Kanno
38
Summerville
11
O. Watkins
36
J. Staněk
82
Abdulaziz Al-Harbi
4
Sultan Tanker
34
Abdulrahman Al-Dakheel
3
A. Ben Hmida
24
A. Bah
17
Bonheur Mugisha
29
Aboubacar Diakite
28
S. Bendebka
27
Ahmed Al Nakhli
9
Afimico Pululu
Dự bị
Al-Hilal Saudi FC
77 Nawaf Al Habashi29 Salem Al Dawsari6 Nasser Al Dawsari24 Moteb Al Harbi18 Murad Al Hawsawi33 Mohammed Al Owais72 S. Dahal78 Ali Lajami27 Sultan Mandash
Al-Hazm
77 M. Al Hamdani70 Ahmed Al Shamrani13 Abdullah Al Shanqiti11 Waleed Al Shanqiti95 Jaser Ateeq10 A. Sayoud88 K. Abduljawad23 Ibrahim Zaid5 Mohammed Issa
Cập nhật đội hình lúc 00:32 20/10/2026

Al-Hilal Saudi FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng. Đội bóng đang đứng thứ 2 với 21 điểm, trong khi Al-Hazm xếp hạng 11 với 9 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 01:00 ngày 20/10/2026 trên sân Kingdom Arena.

Al-Hilal Saudi FC giữ nhịp thắng để áp sát ngôi đầu

Phong độ là lợi thế rõ nhất của Al-Hilal Saudi FC. Đội đã thắng cả 4 trận gần nhất, một chuỗi cho thấy sự ổn định và niềm tin lớn trước trận đấu này.

Với vị trí thứ 2 và 21 điểm, mỗi trận thắng đều giúp đội duy trì áp lực lên nhóm đầu bảng. Vì vậy, đây là cơ hội để Al-Hilal Saudi FC tiếp tục bám đuổi ngôi đầu và giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu.

Al-Hazm thiếu ổn định trong giai đoạn gần đây

Ngược lại, Al-Hazm đang có phong độ chập chờn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Những kết quả này khiến đội chưa thể tạo đà đi lên.

Hiện Al-Hazm đứng hạng 11 với 9 điểm, kém Al-Hilal Saudi FC 12 điểm. Khoảng cách này phản ánh chênh lệch về thực lực và sự ổn định giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Al-Hilal Saudi FC

Lịch sử gần đây cũng đứng về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Al-Hilal Saudi FC thắng cả 5 trận, còn Al-Hazm chưa có trận thắng hay trận hòa nào.

Thành tích này tạo lợi thế tâm lý đáng kể cho Al-Hilal Saudi FC. Với Al-Hazm, việc phá vỡ thế bất lợi kéo dài sẽ là thử thách lớn khi hành quân đến Kingdom Arena.

Điểm then chốt của trận đấu

Nhìn từ phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Al-Hilal Saudi FC có nhiều lý do để chủ động kiểm soát trận đấu. Nếu duy trì sự hưng phấn từ chuỗi 4 trận thắng, đội có thể sớm gây sức ép lên đối thủ.

Al-Hazm cần sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và hiệu quả khi nắm bắt cơ hội. Một kết quả tích cực sẽ giúp họ cải thiện tinh thần sau chuỗi trận thiếu ổn định.

Nhận định

Mọi chỉ dấu từ phong độ, thế đối đầu đến thứ hạng đều nghiêng về Al-Hilal Saudi FC. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn và có điều kiện để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng. Dù vậy, Al-Hazm vẫn có thể tạo bất ngờ nếu thi đấu kỷ luật và tận dụng tốt những khoảnh khắc quyết định.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al-Hilal Saudi FC · 5 thắng0 hòaAl-Hazm · 0 thắng
03/05/2026
Al-Hazm
0 - 3
Al-Hilal Saudi FC
ASF
08/01/2026
Al-Hilal Saudi FC
3 - 0
Al-Hazm
ASF
11/05/2024
Al-Hilal Saudi FC
4 - 1
Al-Hazm
ASF
25/11/2023
Al-Hazm
0 - 9
Al-Hilal Saudi FC
ASF
31/10/2023
Vòng 1/8
Al-Hilal Saudi FC
3 - 0
Al-Hazm
ASF
Al-Hilal Saudi FC
5 trận gần nhất
TTTT
8
Trận
7-0-1
T-H-B
26
Ghi (TB 3.3)
7
Thủng lưới
Al-Hazm
5 trận gần nhất
BHBTH
9
Trận
2-3-4
T-H-B
10
Ghi (TB 1.1)
13
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Qadisiyah FC9711+1422TTHTT
2Al-Hilal Saudi FC8701+1921TTBTT
3Al-Nassr8611+1219THTBT
10Al Khaleej Saihat10262-412TTHHH
11Al-Hazm9234-39BHBTH
12Al Riyadh8233-89HTHBT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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