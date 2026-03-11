TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Hilal Saudi FC vs Shabab Al Ahli Dubai: Trận đấu đang diễn ra Shabab Al Ahli Dubai còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu với 9 điểm, đang đứng thứ 2. Đội bóng này gặp Al-Hilal Saudi FC trên sân Kingdom Arena lúc 01:15 ngày 04/11/2026.

Al-Hilal Saudi FC 0 - 0 Shabab Al Ahli Dubai Hiệp 1 — phút 4' 4' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Al-Hilal Saudi FC tiếp đón Shabab Al Ahli Dubai.

Cập nhật lúc 01:19 04/11/2026

Đội hình chính thức Al-Hilal Saudi FC Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV S. Inzaghi Shabab Al Ahli Dubai Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV André Jardine 37 Y. Bounou 78 Ali Lajami 3 K. Koulibaly 4 Yusuf Akçiçek 72 S. Dahal 22 Milinković-Savić 28 Mohamed Kanno 24 Moteb Al Harbi 70 Saïmon Bouabré 11 O. Watkins 75 M. Meïté 33 Matheus Donelli 75 Mateus Henrique 3 Igor Gomes 4 W. Faes 44 Jorge Fernandes 6 S. Ezatolahi 80 Breno Cascardo 8 Mohammad Juma 31 Kauan Santos 88 N. Maksimović 20 S. Azmoun Dự bị Al-Hilal Saudi FC 96 Suhayb Al Zaid 93 Abdullah Al Anazi 27 Sultan Mandash 2 Mohammed Mater Mohsin Mahzari 19 T. Hernández 6 Nasser Al Dawsari 77 Nawaf Al Habashi 18 Murad Al Hawsawi 33 Mohammed Al Owais Shabab Al Ahli Dubai 5 E. Irala 79 João Marcelo 24 J. Markelo 19 Mateusão 16 Rikelme 1 Rakaan Waleed 26 Eid Khamis Al-Nuaimi 55 Juan Alvina 21 Sultan Adil Cập nhật đội hình lúc 00:47 04/11/2026

Shabab Al Ahli Dubai bước vào trận gặp Al-Hilal Saudi FC với vị thế của đội còn nguyên cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Đội bóng đến từ Dubai đang đứng thứ 2 với 9 điểm và có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 04/11/2026 trên sân Kingdom Arena.

Shabab Al Ahli Dubai giữ mạch thắng trọn vẹn

Điểm nổi bật nhất của Shabab Al Ahli Dubai là sự ổn định. Đội thắng cả 4 trận gần nhất và không để mạch thắng bị gián đoạn. Phong độ này giúp họ giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm.

Với tinh thần đang lên, đội khách có lý do để tin rằng một kết quả tích cực ở trận này sẽ giúp họ duy trì sức ép lên nhóm dẫn đầu.

Al-Hilal Saudi FC mạnh về phong độ nhưng chậm về điểm số

Về phía Al-Hilal Saudi FC, phong độ gần đây cũng rất tốt. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 và thua 1. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, sau khi có một trận thua nằm giữa chuỗi kết quả.

Tuy nhiên, trên bảng xếp hạng, Al-Hilal Saudi FC mới đứng thứ 7 với 6 điểm. Như vậy, họ kém Shabab Al Ahli Dubai 3 điểm và đang ở vị thế cần những kết quả tốt hơn để cải thiện hình ảnh của mình.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Al-Hilal Saudi FC

Ở các lần chạm trán gần đây, Al-Hilal Saudi FC nhỉnh hơn khi thắng 2 trận và hòa 1 trận. Shabab Al Ahli Dubai thắng 1 trận. Dù vậy, những con số này thuộc về các lần gặp trước, còn phong độ hiện tại của đội khách đang rất ấn tượng.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu đặt hai hướng đi vào thế đối trọng. Một bên là đội đang có chuỗi thắng liên tục và nằm trong nhóm đầu bảng. Bên còn lại là đội có phong độ tốt nhưng xếp thấp hơn và có lợi thế về thành tích đối đầu.

Điều này cho thấy hai đội đều có động lực rõ ràng. Shabab Al Ahli Dubai muốn giữ nhịp thắng để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Al-Hilal Saudi FC cần chiến thắng để thu hẹp khoảng cách điểm số.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang ở trạng thái tâm lý tốt. Shabab Al Ahli Dubai có lợi thế về thứ hạng và mạch thắng đầy đủ. Al-Hilal Saudi FC lại có thành tích đối đầu nhỉnh hơn và phong độ cũng rất đáng chú ý. Một trận đấu cân bằng, nơi những chi tiết nhỏ có thể quyết định cục diện, là điều dễ xảy ra.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Hilal Saudi FC · 2 thắng 1 hòa Shabab Al Ahli Dubai · 1 thắng Shabab Al Ahli Dubai 0 - 0 Al-Hilal Saudi FC Hòa Al-Hilal Saudi FC 3 - 1 Shabab Al Ahli Dubai ASF Al-Hilal Saudi FC 0 - 2 Shabab Al Ahli Dubai SAA Shabab Al Ahli Dubai 0 - 2 Al-Hilal Saudi FC ASF Al-Hilal Saudi FC - Shabab Al Ahli Dubai Hòa

Al-Hilal Saudi FC 5 trận gần nhất T B T T T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 4 Thủng lưới Shabab Al Ahli Dubai 5 trận gần nhất T T T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 4 4 0 0 +11 12 T T T T 2 Shabab Al Ahli Dubai 3 3 0 0 +4 9 T T T 3 Al-Qadisiyah FC 4 2 2 0 +6 8 T H H T … 6 Esteghlal FC 3 2 0 1 +2 6 B T T 7 Al-Hilal Saudi FC 3 2 0 1 +1 6 B T T 8 Al Shamal 3 1 2 0 +2 5 T H H …