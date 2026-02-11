TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Ittihad FC vs Al Ain: Al Ain nới rộng cách biệt 1-3 Al-Ittihad FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 4 điểm, trước cuộc gặp Al Ain đang dẫn đầu bảng với 9 điểm lúc 01:15 ngày 03/11/2026.

Al-Ittihad FC 1 - 3 Al Ain Hiệp 2 — phút 89' 89' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Al-Ittihad FC 1 - 3 Al Ain.

86' Thay người Phút 86' (Al Ain): Erik Jorgens de Menezes vào sân thay Valentino Lazaro.

86' Thay người Phút 86' (Al Ain): Teun Gijselhart vào sân thay Alejandro Romero Gamarra.

85' Al-Ittihad FC ép sân Cầm bóng: Al-Ittihad FC 61% - 39% Al Ain, dứt điểm 16 - 11 (trúng đích 8 - 6), phạt góc 10 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 13, cứu thua 4 - 7.

80' Thay người Phút 80' (Al-Ittihad FC): Muath Faquihi vào sân thay Muhannad Al-Shanqeeti.

75' Thay người Phút 75' (Al-Ittihad FC): Ahmed Al-Ghamdi vào sân thay Dion Lopy.

73' Al-Ittihad FC ép sân Cầm bóng: Al-Ittihad FC 61% - 39% Al Ain, dứt điểm 16 - 7 (trúng đích 8 - 5), phạt góc 10 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 3 - 7.

70' Thay người Phút 70' (Al Ain): Amadu Saidou Niang vào sân thay Rafa Rodrigues.

70' Thay người Phút 70' (Al Ain): Mame Boubou Niang vào sân thay Houssine Rahimi.

67' Thay người Phút 67' (Al-Ittihad FC): George Ilenikhena vào sân thay Marwan Al-Sahafi.

61' Al-Ittihad FC ép sân Cầm bóng: Al-Ittihad FC 58% - 42% Al Ain, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 9, cứu thua 2 - 4.

58' BÀN THẮNG! Al Ain (1-3) Phút 58': Jan-Carlo Simić (Al-Ittihad FC) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 3.

57' Thẻ vàng Phút 57': Valentino Lazaro (Al Ain) nhận thẻ vàng (Foul).

54' Thay người Phút 54' (Al Ain): Baba Bello Ilou vào sân thay Giorgos Giakoumakis.

53' BÀN THẮNG! Al-Ittihad FC (1-2) Phút 53': Marwan Al-Sahafi (Al-Ittihad FC) lập công (kiến tạo: Houssem Aouar). Tỷ số: 1 - 2.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al-Ittihad FC 55% - 45% Al Ain, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

45' Thay người Phút 45' (Al-Ittihad FC): Mukhtar Ali vào sân thay Saad Al-Mousa.

45' Thay người Phút 45' (Al-Ittihad FC): Ahmed Al Julaydan vào sân thay Georginio Wijnaldum.

42' BÀN THẮNG! Al Ain (0-2) Phút 42': Rafa Rodrigues (Al Ain) lập công (kiến tạo: Alejandro Romero Gamarra). Tỷ số: 0 - 2.

36' Al-Ittihad FC ép sân Cầm bóng: Al-Ittihad FC 64% - 36% Al Ain, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 1 - 6, cứu thua 2 - 1.

24' Al-Ittihad FC ép sân Cầm bóng: Al-Ittihad FC 61% - 39% Al Ain, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 1 - 1.

17' BÀN THẮNG! Al Ain (0-1) Phút 17': Alejandro Romero Gamarra (Al Ain) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

12' Al-Ittihad FC ép sân Cầm bóng: Al-Ittihad FC 80% - 20% Al Ain, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Al-Ittihad FC tiếp đón Al Ain.

Cập nhật lúc 03:05 03/11/2026

Đội hình chính thức Al-Ittihad FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jens Wissing Al Ain Sơ đồ 5-3-2 · HLV Vladimir Ivic 1 P. Rajković 13 Muhannad Al Shanqiti 6 Saad Al Mosa 2 Danilo Pereira 4 J. Šimić 22 Marwan Al Sahafi 30 D. Lopy 23 G. Wijnaldum 10 H. Aouar 34 S. Bergwijn 21 Y. En-Nesyri 17 Khalid Eisa 19 V. Lazaro 4 Y. Ben Khaleq 25 Rami Rabia 6 Đ. Skoko 2 Rafael Rodrigues 10 A. Romero 70 Abdoul Karim Traoré 20 M. Palacios 13 H. Rahimi 7 Giakoumakis Dự bị Al-Ittihad FC 25 F. Abdi 60 Rakan Kaabi 50 Mohammed Al Absi 27 Ahmed Al Ghamdi 8 Mukhtar Ali 32 Ahmed Al Julaydan 99 G. Ilenikhena 88 Osama Al Mermesh 11 Saleh Al Shehri Al Ain 8 Mohammed Al Baloushi 1 Mohammed Bu Sanda 5 T. Gijselhart 97 A. Jašić 3 Marcos Maia 56 A. Niang 65 Abdallah Hamisi Hassan 18 B. Ilou 15 Erik Cập nhật đội hình lúc 00:47 03/11/2026

Al-Ittihad FC Thống kê Al Ain 61% Kiểm soát bóng 39% 16 Dứt điểm 11 8 Trúng đích 6 10 Phạt góc 1 5 Phạm lỗi 13 1 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 7

Al-Ittihad FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội áp sát nhóm đầu khi gặp Al Ain, đội đang giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 03/11/2026 trên sân vận động Alinma Stadium.

Al-Ittihad FC tìm cách áp sát nhóm đầu

Al-Ittihad FC hiện đứng hạng 8 với 4 điểm. Khoảng cách với Al Ain ở vị trí dẫn đầu là 5 điểm, nên trận đấu này là phép thử đáng chú ý cho tham vọng bám đuổi của đội chủ nhà.

Ở chiều ngược lại, Al Ain đang có 9 điểm và giữ vị trí số một. Đội khách bước vào trận với lợi thế rõ ràng về thứ hạng và điểm số, nhưng phải đối mặt với một đối thủ đang có phong độ khá tích cực.

Phong độ: Al-Ittihad FC ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Al-Ittihad FC thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận mới nhất của đội là một kết quả hòa, sau đó là chuỗi ba trận thắng liên tiếp trước khi có một trận thua ở xa hơn trong chuỗi này.

Điều đó cho thấy Al-Ittihad FC đã duy trì được mạch kết quả tốt trong phần lớn thời gian gần đây. Đội chỉ để mất điểm ở một trận hòa gần nhất và một trận thua cách đây năm trận.

Trong khi đó, Al Ain thắng 2 trận và thua 2 trận trong 4 trận gần nhất. Đội vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó từng thua hai trận liên tiếp, sau khi mở đầu chuỗi này bằng một chiến thắng. Phong độ của Al Ain vì thế khá thất thường, dù họ vẫn đứng đầu bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Al-Ittihad FC, mục tiêu rõ ràng là biến chuỗi kết quả khả quan thành điểm số để thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu. Một kết quả tốt trước đội dẫn đầu sẽ giúp đội củng cố vị thế trong nhóm bám đuổi.

Với Al Ain, thử thách nằm ở việc giữ sự ổn định. Đội đang dẫn đầu với 9 điểm, nhưng chuỗi kết quả lên xuống gần đây khiến họ khó có thể chủ quan trước một đối thủ đang cải thiện phong độ.

Nhận định

Xét về phong độ, Al-Ittihad FC có phần nhỉnh hơn với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Xét về thứ hạng và điểm số, Al Ain đang ở vị trí cao hơn. Sự đối lập giữa một đội đang đứng đầu và một đội đang bám đuổi hứa hẹn mang lại một trận đấu giàu sức hút ở nhóm trên của bảng xếp hạng.

Al-Ittihad FC 5 trận gần nhất H T T T B 4 Trận 2-1-1 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 5 Thủng lưới Al Ain 5 trận gần nhất T B B T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 10 Ghi (TB 3.3) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 3 3 0 0 +8 9 T T T 2 Shabab Al Ahli Dubai 3 3 0 0 +4 9 T T T 3 Al-Ahli Jeddah 3 2 1 0 +3 7 T T H … 7 Al-Qadisiyah FC 3 1 2 0 +1 5 H H T 8 Al-Ittihad FC 3 1 1 1 0 4 T B H T 9 Al-Nassr 2 1 0 1 -2 3 T B …