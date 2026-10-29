TRỰC TIẾP Trực tiếp Al Khaleej Saihat vs Al-Hazm: Hết hiệp 1, Al-Hazm dẫn 2-1 Al-Hazm phải chặn đà sa sút, khi chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, trước chuyến làm khách của Al Khaleej Saihat lúc 21h35 ngày 29/10/2026.

Al Khaleej Saihat 1 - 2 Al-Hazm Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Mohammed Al Hamdani (Al-Hazm) nhận thẻ vàng (Foul).

45' BÀN THẮNG! Al-Hazm (1-2) Phút 45': Afimico Pululu (Al-Hazm) lập công (kiến tạo: Ahmed Al-Nakhli). Tỷ số: 1 - 2.

39' BÀN THẮNG! Al-Hazm (1-1) Phút 39': Sofiane Bendebka (Al-Hazm) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

36' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Khaleej Saihat 55% - 45% Al-Hazm, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 1.

36' Thẻ vàng Phút 36': Boubakar Kouyate (Al Khaleej Saihat) nhận thẻ vàng (Foul).

35' Thẻ vàng Phút 35': Fawaz Al-Sagour (Al Khaleej Saihat) nhận thẻ vàng (Dissent).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Khaleej Saihat 48% - 52% Al-Hazm, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 1.

24' BÀN THẮNG! Al Khaleej Saihat (1-0) Phút 24': Musa Barrow (Al Khaleej Saihat) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Khaleej Saihat 48% - 52% Al-Hazm, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Al Khaleej Saihat tiếp đón Al-Hazm.

Cập nhật lúc 22:29 29/10/2026

Đội hình chính thức Al Khaleej Saihat Sơ đồ 4-4-2 · HLV José Gomes Al-Hazm Sơ đồ 4-3-3 · HLV J. Kadri 49 A. Moris 27 Fawaz Al Saqour 4 K. Kouyaté 3 Mohammed Al Khabrani 5 Pedro Rebocho 18 Nawaf Al Saadi 19 Miguel Crespo 8 Omar Mascarell 10 A. Fulgini 7 J. King 99 M. Barrow 36 J. Staněk 5 Mohammed Issa 4 Sultan Tanker 3 A. Ben Hmida 27 Ahmed Al Nakhli 24 A. Bah 17 Bonheur Mugisha 28 S. Bendebka 77 M. Al Hamdani 9 Afimico Pululu 70 Ahmed Al Shamrani Dự bị Al Khaleej Saihat 96 Marwan Al Haidari 17 Abdullah Al Hafith 28 Hussain Al Eisa 11 Saleh Al Amri 90 Thamer Al Khaibri 14 Ali Al Shaafi 13 Ahmad Asiri 15 Mansour Hamzi 12 Majed Kanabah Al-Hazm 21 Amadou Bamba Dieng 95 Jaser Ateeq 11 Waleed Al Shanqiti 13 Abdullah Al Shanqiti 33 Majed Al-Ghamdi 12 Farhan Al-Aazmi 88 K. Abduljawad 8 M. Konaté Cập nhật đội hình lúc 21:07 29/10/2026

Al Khaleej Saihat Thống kê Al-Hazm 55% Kiểm soát bóng 45% 5 Dứt điểm 7 2 Trúng đích 0 4 Phạt góc 2 4 Phạm lỗi 4 0 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 1

Al-Hazm đang cần một kết quả tích cực để dừng chuỗi trận kém sắc. Trong 5 trận gần nhất, đội khách hòa 2 trận, thua 3 trận và chưa có chiến thắng nào. Họ sẽ gặp Al Khaleej Saihat trên sân Al-Khaleej Club Stadium lúc 21h35 ngày 29/10/2026.

Al-Hazm tìm lại mạch chiến thắng

Chuỗi 5 trận gần nhất của Al-Hazm khá nặng nề. Đội thua 3 trận, hòa 2 trận và chưa biết đến cảm giác thắng. Kết quả gần nhất là một trận hòa, nhưng trước đó họ có hai trận thua liên tiếp, nên một điểm chưa đủ để nói đội đã vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trên bảng xếp hạng, Al-Hazm đứng thứ 13 với 10 điểm. Đà sa sút kéo dài khiến mỗi trận đấu càng quan trọng với đội khách, và áp lực phải sớm có chiến thắng sẽ đè nặng lên họ khi hành quân đến sân đối thủ.

Al Khaleej Saihat có phong độ ổn định hơn

Chủ nhà đang ở trạng thái tốt hơn. Trong 5 trận gần nhất, Al Khaleej Saihat thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Họ chỉ thất bại ở lượt đấu gần nhất, trước đó là hai chiến thắng và hai trận hòa. Điều này cho thấy đội có khả năng giữ điểm khá đều.

Al Khaleej Saihat đứng thứ 10 với 12 điểm, hơn Al-Hazm 3 bậc và 2 điểm. Khoảng cách không lớn, nhưng lợi thế sân nhà cùng phong độ nhỉnh hơn giúp đội chủ nhà có nền tảng tâm lý tốt hơn khi bước vào trận đấu.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al Khaleej Saihat thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn Al-Hazm thắng 1 trận. Chủ nhà nhỉnh hơn về thành tích, nhưng cặp đấu này không thiếu những trận hòa. Điều đó cho thấy khoảng cách giữa hai đội không quá lớn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Al-Hazm, ưu tiên hàng đầu là sự chắc chắn. Một đội đang chưa thắng trong 5 trận thường cần giữ cấu trúc chặt chẽ, hạn chế sai lầm đầu trận và tận dụng tối đa cơ hội có được. Chỉ một bàn thua sớm cũng có thể khiến áp lực tăng lên.

Ngược lại, Al Khaleej Saihat có thể chơi chủ động hơn trên sân nhà. Sau trận thua gần nhất, họ cần chứng tỏ mình vẫn giữ được sự ổn định như những trận trước đó. Nếu tận dụng tốt lợi thế sân bãi, đội chủ nhà hoàn toàn có thể kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Nhận định

Nhìn chung, Al Khaleej Saihat được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ tốt hơn, thứ hạng cao hơn và thành tích đối đầu thuận lợi. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm trên bảng xếp hạng, và trận thua gần nhất của chủ nhà cho thấy họ chưa hoàn toàn vững vàng.

Với Al-Hazm, đây là cơ hội để chặn đà sa sút. Nếu giữ được sự tập trung và hạn chế sai sót, đội khách vẫn có thể rời sân với kết quả đáng giá.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al Khaleej Saihat · 2 thắng 2 hòa Al-Hazm · 1 thắng Al Khaleej Saihat 2 - 1 Al-Hazm AKS Al-Hazm 1 - 4 Al Khaleej Saihat AKS Al-Hazm 1 - 1 Al Khaleej Saihat Hòa Al Khaleej Saihat 1 - 1 Al-Hazm Hòa Al-Hazm 1 - 0 Al Khaleej Saihat AL-

Al Khaleej Saihat 5 trận gần nhất B T T H H 11 Trận 2-6-3 T-H-B 10 Ghi (TB 0.9) 17 Thủng lưới Al-Hazm 5 trận gần nhất H B B H B 11 Trận 2-4-5 T-H-B 12 Ghi (TB 1.1) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 10 9 0 1 +21 27 T T T T B 2 Al-Nassr 10 8 1 1 +15 25 T T T H T 3 Al-Qadisiyah FC 11 8 1 2 +14 25 B T T T H … 9 Al Kholood 10 3 3 4 -7 12 B B B B T 10 Al Khaleej Saihat 11 2 6 3 -7 12 B T T H H 11 Al Riyadh 10 3 3 4 -8 12 T B H T H 12 Al Shabab 10 2 5 3 0 11 T H T H B 13 Al-Hazm 11 2 4 5 -4 10 H B B H B 14 Al-Faisaly FC 11 2 4 5 -8 10 T B H T B …